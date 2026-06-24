କାହିଁକି ହିଂସାତ୍ମକ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି ? ଅସଲ କାରଣ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ସାଧାରଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅତି ନିର୍ମମ ଭିଡ ହିଂସା ଘଟୁଛି । ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟ କାରଣରୁ ହିଂସା ଭିଆଉଛନ୍ତି ଯୁବପିଢି । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : June 24, 2026 at 3:50 PM IST
କଟକ: ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ହିଂସାତ୍ମକ ମନଭାବ ଦେଖା ଯାଉଛି ? ହଠାତ କାହିଁକି ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ? ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କାହିଁକି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ? ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ବାଲିଅନ୍ତା ଘଟଣା ହେଉ, ଅବା ରାୟଗଡା କିମ୍ବା ସମ୍ବଲପୁରରେ ଭିଡ଼ ହିଂସା ଘଟଣା, ସବୁ ଥିରେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ହିଂସାତ୍ମକ ମନଭାବ ଦେଖାଯାଇଛି । ଯାହା ସମାଜ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହା ଯାଉଛି । ତେଵେ ଏହା ପଛର କାରଣ କଣ ? ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନସିକତା ! ମଣିଷ କେତେବେଳେ ଏଭଳି ଘୃଣ୍ୟ କାମ କରିଥାଏ ! କାହିଁକି ଜଣେ ଯୁବକ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଅତି ନୃଶଂସ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ ।
ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରକୁ ପ୍ରଭାବ-
ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉନି । ସେ ଚା'ଖଟି ହେଉ, ଗାଁ ଛକରେ ହେଉ, ଅବା ନଦୀ କୂଳରେ... ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଏକାଠି ହୋଇ ଖଟି କରୁଥିଲେ ଅବା କଥା ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ ଏବେ ତାହା ଆଉ ଦେଖା ଯାଉ ନାହିଁ । ଏବେ କେବଳ ଭରଚୁଆଲରେ ଚାଲିଛି । ଅର୍ଥାତ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉଛି । ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବନ୍ଧୁତା କରି କଥା ବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଯାହାକି ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ପରସ୍ପର ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭର୍ଚ୍ଚୁଆଲରେ ଭେଟି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରି ନପାରିବା, ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ବାଟକୁ ନେଉଥିବା ଡାକ୍ତର କର କହିଛନ୍ତି । ଖରାପ କାମକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅଧିକ ସମର୍ଥନ ମିଳିବା ଯାହାକି ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି । ଅତି ସହଜରେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ମନକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହିରୋ କରିଦେବା ହିଂସାତ୍ମକ ମନ ଭାବର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ବୋଲି ଡାକ୍ତର କର କହିଛନ୍ତି ।
ପରିବାରର ସାମାଜିକ କରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ହିଂସ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି !
ସମାଜରେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ହିଂସାତ୍ମକ ଆଚରଣକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରଫେସର ବିକ୍ରମ କୁମାର ମିଶ୍ର । ପରିବାରର ସାମାଜିକ କରଣ ପ୍ରକିୟାକୁ ସେ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି । ପରିବାରର ଗଠନ ଘରୁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଶିଷ୍ଟାଚାର ପରିବାରରୁ ଅର୍ଥାତ ବାପା ମା'ମାନେ ଶିଖାଇ ଥାନ୍ତି । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ କିଛି ତାର ପରିବାରରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଅବିଭାବକ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲା ମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇ ପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି । ପିଲାର ଚରିତ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ,ପିଲାର ଚରିତ୍ର ଗଠନ ସମୟରେ ଅବିଭାବକ ମାନଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୁର୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର କମ ସମୟରେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିବା ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାହାକି ଜଣେ ପିଲା ବା ଯୁବକର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିବାରେ ପରିବାର ବିଫଳ ହେଉଛି । ଜଣେ ଯୁବକର ଆଚର ବ୍ୟବହାର ନିଜର ପରିବାର ଠାରୁ ନ ଶିଖିବା ହିଂସାତ୍ମକ ମନଭାବର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବୋଲି ପ୍ରଫେସର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ।
ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, "ଜଣେ ପିଲା ଅଧିକ ସମୟ ତାର ପରିବାର ପାଖରେ ରହେ । ପିଲାଟି ଭୁଲ କାମ କରିଲେ ତାର ପରିବାର ଲୋକ ନିଜ ପିଲାକୁ ତାଗିଦ କରିବା ବଦଳରେ ସିଷ୍ଟମକୁ ଦାୟୀ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି ।"
ପ୍ରଫେସର ମିଶ୍ର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଜଣେ ପିଲା ନିଜର ଗାଡି ଜୋରରେ ଚଳାଏ, ତେବେ ବାପା ମା ନିଜ ପିଲାର ଦୋଷ ନଧରି ପୋଲିସକୁ ଦାୟୀ କରିଥାନ୍ତି । ସେହିପରି ଯେଉଁ ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଦାୟୀ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୋଲିସକୁ ଦାୟୀ କରିବା ବଡ଼ ସମସ୍ୟା । ପରିବାରରେ ସାମାଜିକ କରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହ୍ରାସ ବା ଅବକ୍ଷୟ ଘଟିବା ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ।
ଦଣ୍ଡ ବିଧାନର ଭୟ ନ ରହିବା-
ସମାଜ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସମାଜରେ ଯଦି ହିଂସା ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି ତେଵେ ଆଇନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବୋଲି ପ୍ରଫେସର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି । କ୍ରିକେଟର ଥାର୍ଡ଼ ଅମ୍ପ୍ୟାୟାର ଭଳି ଯଦି ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିବ ଅର୍ଥାତ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦିତ ନକରିବେ ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ କାରଣ । ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଯଦି ସଠିକ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଯିବ ତେବେ ଅପରାଧ କମିଯିବ । ସଠିକ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ନହେବା ହିଂସାତ୍ମକ ଅପରାଧ ଘଟିବାର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ଅଟେ । ଦଣ୍ଡର ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବାରୁ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି । ଆଇନ ରହିଛି ମାତ୍ର ଲୋକ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଦଣ୍ଡର ଭୟ ନଥିବାରୁ ଏପରି ଅପରାଧ ଘଟୁଛି । ଲୋକ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ଦଣ୍ଡର ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାନ୍ତା ତେଵେ ହିଂସାତ୍ମକ ଭଳି ହିଂସା କରିବାକୁ ଯୁବକ ମାନେ ଭୟ କରନ୍ତେ ବୋଲି ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରଫେସର ବିକ୍ରମ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା; ୩ ସପ୍ତାହ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ, ମୋଟ୍ ଗିରଫଦାରୀ ୧୯ରେ ପହଞ୍ଚିଲା
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ