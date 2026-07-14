କଳା ଠାକୁରଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ଲୀଳା: ବିତି ଗଲାଣି ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି.. ହେଲେ ଆଜି ବି ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏନି ରଥଯାତ୍ରା
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ପାହାଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର । ଓଁକାର ମୁନି ଉଦାସୀନୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ପରେ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ:ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : July 14, 2026 at 4:12 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ... କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମଉଡ଼ମଣି । ନିଜ ମାନବୀୟ ଲୀଳା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ବିଦିତ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ପଡନ୍ତି । ହେଲେ ଏପରି ଏକ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ ବିଗତ 2 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇନାହିଁ ରଥଯାତ୍ରା । ଏପରିକି ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ନୀତି ପାଳିତ ହୋଇନଥାଏ । ତେବେ କାହିଁକି ? ଏହା ପଛରେ କେଉଁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି ? ଆସନ୍ତୁ ଇଟିଭି ଭାରତର ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟରେ ଜାଣିବା...
ଏକାକୀ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ବିଶ୍ବ ନିଅନ୍ତା:
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ପାହାଳରେ ରହିଛି ଓଁକାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର । ନିଜର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଓ ବିଶେଷତ୍ୱ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରଟି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଆସ୍ଥାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି । ସାଧାରଣତଃ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ଏକତ୍ର ବିରାଜମାନ ହୋଇ ଥାଆନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏକକ ପଥର ବିଗ୍ରହ ପୂଜା ପାଉଛି । ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା ହିଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।
ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଦିନ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ନୀତି, ଭୋଗ, ଆଳତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ହେଲେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୁଏ ନାହିଁ । ମନ୍ଦିରର ଏହି ନିଆରା ପରମ୍ପରାକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଢି ପରେ ପିଢି ଏହି ପ୍ରଥା ଚାଲିଆସୁଛି ।
ଏଥିପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ନାହିଁ ରଥଯାତ୍ରା:
ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏଠାରେ ବିରାଜମାନ ପ୍ରଭୁ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ବିଷ୍ଣୁ ଶିଳାରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ପଥର ବିଗ୍ରହ । ବିଗ୍ରହଟି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ରଥ ଉପରକୁ ନେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ସେହି କାରଣରୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ଏପରିକି ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ ହେବାର ପରମ୍ପରା ନାହିଁ ।"
ମନ୍ଦିରର ନାମକରଣ ମଧ୍ୟ ଓଁକାର ମୁନି ଉଦାସୀନୀ ମହାରାଜଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ କରାଯାଇଛି । ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ପାଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ କୂଳରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଓଁକାର ରୂପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ । ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଆଧାରରେ ମନ୍ଦିରର ନାମ 'ଓଁକାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର' ରଖାଯାଇଥିଲା ।
କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବିଶେଷ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା:
ମନ୍ଦିରରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବିଶେଷ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏକାଦଶୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ବିଶେଷ ପୂଜା, ଭୋଗ ଓ ଅବଢା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ବେଶ, ବାମନ ବେଶ, ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଶ, ନୃସିଂହ ବେଶ ଓ ଗଜ ବେଶ ଭଳି ଅନେକ ପାରମ୍ପରିକ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି ।
ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଶତାଧିକ ଭକ୍ତ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି । ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "ସେ ପ୍ରତିଦିନ କାମକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି । ଏକା ବିରାଜମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କୁ ଅପାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ବୋଲି ଭକ୍ତ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ।"
ଏକକ ପଥର ବିଗ୍ରହ, ରଥଯାତ୍ରା ନ ହେବାର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପାଇଁ ପାହାଳର ଓଁକାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ନିଆରା ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ପରିଚିତ । ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତାକୁ ଅନୁଭବ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଏଠାକୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର