ETV Bharat / state

କଳା ଠାକୁରଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ଲୀଳା: ବିତି ଗଲାଣି ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି.. ହେଲେ ଆଜି ବି ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏନି ରଥଯାତ୍ରା

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ପାହାଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର । ଓଁକାର ମୁନି ଉଦାସୀନୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ପରେ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ:ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

why rath yatra is not held at omkar jagannath temple pahal bhubaneswar
କଳା ଠାକୁରଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ଲୀଳା: ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ବିତିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ନାହିଁ ରଥଯାତ୍ରା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 14, 2026 at 4:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ... କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମଉଡ଼ମଣି । ନିଜ ମାନବୀୟ ଲୀଳା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ବିଦିତ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ପଡନ୍ତି । ହେଲେ ଏପରି ଏକ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ ବିଗତ 2 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇନାହିଁ ରଥଯାତ୍ରା । ଏପରିକି ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ନୀତି ପାଳିତ ହୋଇନଥାଏ । ତେବେ କାହିଁକି ? ଏହା ପଛରେ କେଉଁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି ? ଆସନ୍ତୁ ଇଟିଭି ଭାରତର ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟରେ ଜାଣିବା...

କଳା ଠାକୁରଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ଲୀଳା: ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ବିତିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ନାହିଁ ରଥଯାତ୍ରା (ETV Bharat Odisha)

ଏକାକୀ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ବିଶ୍ବ ନିଅନ୍ତା:
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ପାହାଳରେ ରହିଛି ଓଁକାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର । ନିଜର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଓ ବିଶେଷତ୍ୱ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରଟି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଆସ୍ଥାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି । ସାଧାରଣତଃ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ଏକତ୍ର ବିରାଜମାନ ହୋଇ ଥାଆନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏକକ ପଥର ବିଗ୍ରହ ପୂଜା ପାଉଛି । ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା ହିଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।

omkar jagannath temple pahal
ଓଁକାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର (ETV Bharat Odisha)


ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଦିନ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ନୀତି, ଭୋଗ, ଆଳତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ହେଲେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୁଏ ନାହିଁ । ମନ୍ଦିରର ଏହି ନିଆରା ପରମ୍ପରାକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଢି ପରେ ପିଢି ଏହି ପ୍ରଥା ଚାଲିଆସୁଛି ।

The deity worshipped at the Omkar Jagannath Temple.
ଓଁକାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜିତ ବିଗ୍ରହ (ETV Bharat Odisha)

ଏଥିପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ନାହିଁ ରଥଯାତ୍ରା:
ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏଠାରେ ବିରାଜମାନ ପ୍ରଭୁ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ବିଷ୍ଣୁ ଶିଳାରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ପଥର ବିଗ୍ରହ । ବିଗ୍ରହଟି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ରଥ ଉପରକୁ ନେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ସେହି କାରଣରୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ଏପରିକି ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ ହେବାର ପରମ୍ପରା ନାହିଁ ।"

The devotee is beholding the Lord.
ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ (ETV Bharat Odisha)
ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପଛର କାହାଣୀ:ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ ବେଶ୍ ରୋଚକ । ପ୍ରଥମେ ଏକ ଚାଳିଆ ଘରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଫଟୋକୁ ରଖି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଥିଲା । ପରେ ହିମାଳୟରୁ ତପସ୍ୟା ସାରି ଫେରିଥିବା ଓଁକାର ମୁନି ଉଦାସୀନୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ମିଳିବା ପରେ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୨୦୦୫ ମସିହାରେ ଚାଳିଆ ଘର ପରିବର୍ତ୍ତେ ପକ୍କା ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
The deity worshipped at the Omkar Jagannath Temple.
ଓଁକାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜିତ ବିଗ୍ରହ (ETV Bharat Odisha)


ମନ୍ଦିରର ନାମକରଣ ମଧ୍ୟ ଓଁକାର ମୁନି ଉଦାସୀନୀ ମହାରାଜଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ କରାଯାଇଛି । ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ପାଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ କୂଳରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଓଁକାର ରୂପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ । ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଆଧାରରେ ମନ୍ଦିରର ନାମ 'ଓଁକାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର' ରଖାଯାଇଥିଲା ।

କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବିଶେଷ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା:
ମନ୍ଦିରରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବିଶେଷ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏକାଦଶୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ବିଶେଷ ପୂଜା, ଭୋଗ ଓ ଅବଢା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ବେଶ, ବାମନ ବେଶ, ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଶ, ନୃସିଂହ ବେଶ ଓ ଗଜ ବେଶ ଭଳି ଅନେକ ପାରମ୍ପରିକ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି ।

The deity worshipped at the Omkar Jagannath Temple.
ଓଁକାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜିତ ବିଗ୍ରହ (ETV Bharat Odisha)



ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଶତାଧିକ ଭକ୍ତ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି । ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "ସେ ପ୍ରତିଦିନ କାମକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି । ଏକା ବିରାଜମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କୁ ଅପାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ବୋଲି ଭକ୍ତ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ।"

Omkar Jagannath Temple, located at Pahala on the outskirts of Bhubaneswar.
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ପାହାଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଓଁକାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର (ETV Bharat Odisha)


ଏକକ ପଥର ବିଗ୍ରହ, ରଥଯାତ୍ରା ନ ହେବାର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପାଇଁ ପାହାଳର ଓଁକାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ନିଆରା ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ପରିଚିତ । ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତାକୁ ଅନୁଭବ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଏଠାକୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।

Omkar Jagannath Temple, located at Pahala on the outskirts of Bhubaneswar.
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ପାହାଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଓଁକାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଓ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର

26 ବର୍ଷ ଧରି କାଳିଆ ସେବାରେ ଖୋରଧା ଭୋଇ ପରିବାର, ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ରଥରେ ଲଗାନ୍ତି ସୋଲ ଫୁଲ

ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯୁବ କାରିଗର ସୁମିତ, ୨୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ତିଆରି କଲେଣି ୮୪ଟି ରଥ

ତିନି ରଥକୁ ଅନ୍ତିମ ସ୍ପର୍ଶ, ଲାଗିଲା ଠେକେରା ବାଡ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦରଜୀ ସେବକଙ୍କ କନା କାର୍ଯ୍ୟ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

RATH YATRA 2026
STONE IDOL JAGANNATH TEMPLE PAHAL
JAGANNATH TEMPLE WITHOUT RATH YATRA
ଓଁକାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର
OMKAR JAGANNATH TEMPLE PAHAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.