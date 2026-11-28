ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ ରହସ୍ୟ ! ଦର୍ପଣରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ
ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଶେଷ ନୀତି ବନକଲାଗି ପରେ ମହାସ୍ନାନ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଗ୍ରହଣ ଶେଷ ପରେ ଗ୍ରହଣ ମହାସ୍ନାନ ନୀତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : November 28, 2026 at 2:57 PM IST
ପୁରୀ: ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କେବଳ ଏକ ଦାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହଁନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ। ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କ ଭଳି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ, ଭୋଜନ, ଶୟନ, ଅସୁସ୍ଥତା ଓ ଚିକିତ୍ସା ହୁଏ । ଏହାହିଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମାନବୀୟ ଲୀଳା । କୌଣସି କାରଣରୁ ମନ୍ଦିର ପରିସର କିମ୍ବା ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ନାନ ଓ ମାର୍ଜନା ନୀତି କରାଯାଏ ତାହା ମହାସ୍ନାନ ନୀତି କୁହାଯାଏ । ଏହା କେବଳ ଏକ ନୀତି ନୁହେଁ ଏହା ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଓ ପବିତ୍ରତାକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବାର ଏକ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା।
ଅଶୁଦ୍ଧିର କାରଣ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମହାସ୍ନାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । କାହିଁକି ହୁଏ ମହାସ୍ନାନ ? କେତେ ପ୍ରକାରର ମହାସ୍ନାନ ଅଛି ଓ ଏହା ପଛରେ ଥିବା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ରହସ୍ୟ କଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟରେ ।
ମହାସ୍ନାନ ନୀତି କେତେ ପ୍ରକାରର ?
ମହାସ୍ନାନ ନୀତି ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତେଙ୍କ ଏକ ଗୁପ୍ତ ନୀତି। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମହାସ୍ନାନ ନୀତି ରହିଛି । ମହାସ୍ନାନ, ବଡମହାସ୍ନାନ, ପାହାଡ଼ା ଉଠା ମହାସ୍ନାନ, ପର୍ବତିଆ ମହାସ୍ନାନ, ଯାତ୍ରାଙ୍ଗି ମହାସ୍ନାନ ଓ ଛୁଆଁ ମହାସ୍ନାନ । ଏହାଛଡା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କିଛି ବିଶେଷ ନୀତି ରହିଛି ଯାହା ପରେ ମହାସ୍ନାନ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶେଷ ନୀତି ବନକଲାଗି ନୀତି ପରେ ମହାସ୍ନାନ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଗ୍ରହଣ ଶେଷ ପରେ ଗ୍ରହଣ ମହାସ୍ନାନ ନୀତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମହାସ୍ନାନ ନିତି ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବିଧିବିଧାନ ରହିଛି ।
କେମିତି ହୁଏ ମହାସ୍ନାନ ନୀତି ?
ସେହିପରି କେହି ଯଦି ପରିସ୍ରା, ମଳତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ, ଛେପ ଖଙ୍କାର ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖାଯାଏ ମଧ୍ଯ ମହାସ୍ନାନ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହାକୁ ଛୋଟ ମହାସ୍ନାନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହ ତଥା ଭିତର କାଠଠାରୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଯାଏ ଯଦି କୌଣସି ସେବକଙ୍କ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟି ଶରୀରରୁ ରକ୍ତ ପଡ଼େ ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଡ ମହାସ୍ନାନ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ । ବିଧି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବକ ମାନେ ମହାସ୍ନାନ ନିତି କରିଥାନ୍ତି । ଏହାକୁ ବଡ ମହାସ୍ନାନ ନୀତି କୁହାଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂଜର୍ଚ୍ଚନା ସମୟରେ ଯଦି ପୁଜପଣ୍ଡା ସେବକଙ୍କୁ କେହି ଅନ୍ୟ ସେବାୟତ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦିଅନ୍ତି ତାହାକୁ ଛୁଆଁ ମହାସ୍ନାନ କୁହାଯାଏ।
ଗ୍ରହଣ ଛାଡିବା ପରେ ଗ୍ରହଣ ମହାସ୍ନାନ ନୀତି ମଧ୍ୟ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବକଙ୍କ ଦ୍ବାରା ହୋଇଥାଏ । ଯଦି କୌଣସି କୁକୁର ଦ୍ବାରା ମାରା ହୋଇଯାଏ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ ପର୍ବତିଆ ମହାସ୍ନାନ ହୁଏ। ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ରତ୍ନ ଗର୍ଭଗୃହ ପୋଖୋରିଆ ଭିତରେ ଏହି ଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲେ ପର୍ବତିଆ ମହାସ୍ନାନ ହୋଇଥାଏ। ରୋଷୋଶାଳାରେ ଏହି ଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲେ ପର୍ବତିଆ ମହାସ୍ନାନ ନିତି ହୋଇଥାଏ ।
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୋଗ ବେଳେ ଛୁଆଁ ହୋଇଗଲେ ପାହାଡାଉଠା ମହାସ୍ନାନ ନୀତି ହୋଇଥାଏ । ଭୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋତା ହେବାର ବିଧି ରହିଛି। ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରରୁ ପୋଖୋରିଆ ଯାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୁଆ ହୋଇ ଶୁଦ୍ଧ କରାଯିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯଥା ରଥ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରଥ ଉପରେ, ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ରେ ଯେଉଁ ମହାସ୍ନାନ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଜାତ୍ରାଙ୍ଗି ମହାସ୍ନାନ କୁହାଯାଏ । ତେବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କୌଣସି ଅଶୁଦ୍ଧି କାରଣରୁ ମହାସ୍ନାନ ନୀତି ହେଲେ ବିଧି ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୂଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତି ଚାଲିଥିବା ସେହି ନିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ମହାସ୍ନାନ ନୀତି ଶେଷ ପରେ ଯେଉଁଠୁ ନୀତି ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ ସେହି ନୀତିରୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନୀତିକାନ୍ତି । ମହାସ୍ନାନ ବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଏ । ଏହି ମହାସ୍ନାନ ବିଧି ପାଇଁ ଏକ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ । ପାଣିରେ ଚୂନ ପଡ଼ିଲେ ପାଣି ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ । ଏଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଶୁଦ୍ଧତା ପାଇଁ ଚୂନ ପାଣି ପକାଯାଏ। ଦେବୀ ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା କୂଅରୁ ପାଣି ଅଣାଯାଇ ମହାସ୍ନାନ ନିତି କରାଯାଏ ।
ମନ୍ଦିରର ସକାରାତ୍ମକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବାର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେବେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନେ ନିମ୍ବ କାଠ (ଦାରୁ) ରେ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ, ଝୁଣା ଓ କସ୍ତୁରୀ ଆଦିର ପ୍ରଲେପ (ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଲାଗି) ରହିଥାଏ। ଏଣୁ କାଠ (ଦାରୁ )ନିର୍ମିତ୍ତ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ମହାସ୍ନାନ ସମୟରେ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପାଣି ଢଳାଯାଏ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 'ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସ୍ନାନ' ବା ଦର୍ପଣରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଛାଇ ଦେଖି ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ଏହି ସ୍ନାନ ବିଧିକୁ ଦର୍ପଣି ସ୍ନାନ ତଥା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସ୍ନାନ କୁହାଯାଏ।