ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ବାଳ ଅପରାଧ ? NCRB ରିପୋର୍ଟରେ ଉଦବେଗଜନକ ତଥ୍ୟ, 2020 ତୁଳନାରେ 2024ରେ ଅଧିକ ମାମଲା
ଏନସିଆରବି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗତ ୬ ମାସରେ ୫୬ ନାବାଳକ ସୁଧାର ଗୃହକୁ ଗଲେଣି। ରାଜ୍ୟରେ କାହିଁକି ଅପରାଧ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ନାବାଳକ?କେମିତି କମିବ ଅପରାଧ ପ୍ରବଣତା କହିଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ।ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : October 13, 2026 at 4:31 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବୟସ କମ୍, ହେଲେ ଅପରାଧ ବଡ଼... କଅଁଳ ବୟସରେ ଯେଉଁଠ ପାଠ ପଢି ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା କଥା, ସେହି ସମୟରେ ଅପରାଧ ଦୁନିଆରେ ପାଦ ଥାପୁଛନ୍ତି ନାବାଳକ । ଖେଳକୁଦ ବୟସରେ ଆଇନର ଫାସ ଭିତରେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ବାଳ ଅପରାଧୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଚଳିତବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ୬ ମାସରେ ୫୬ ନାବାଳକ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇ ବାଳ ସୁଧାର ଗୃହକୁ ଗଲେଣି । ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋ (National Crime Records Bureau-NCRB)ର ରାଜ୍ୟରେ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉଦବେଗଜନକ ରହିଛି । ନାବାଳକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅପରାଧ ପ୍ରବଣତା କେମିତି କମିବ ତାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ନିଶା କରବାର, ହତ୍ୟା, ଚୋରି, ଲୁଟ୍, ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ଆଦି ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନାବାଳକମାନେ ଅପରାଧୀ ସାଜୁଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସାମାଜିକ ତଥା ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ, ସଂସ୍କାର ଓ ଯତ୍ନର ଅଭାବ, ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟି, ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ, ନିଶାସେବନ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଆଦିକୁ କାରଣକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଉଛି । ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଘଟୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧରେ ନାବାଳକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି । ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ୭ଟି ବାଳ ସୁଧାର ଗୃହ ଥିବାବେଳେ ସେଥିରେ ଅବହେଳା କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ।
ଏନସିଆର୍ବି ରିପୋର୍ଟ ଉଦବେଗଜନକ:
ଅପରାଧରେ ନାବାଳକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋ (NCRB)ର ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉଦବେଗଜନକ ରହିଛି । ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଅପରାଧରେ ନାବାଳକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ବଢି ଚାଲିଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡିଛି । ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ୧୦୯୫ ମାମଲାରେ ନାବାଳକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିଲା । ସେହିପରି ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ୧୩୩୪ ମାମଲା, ୨୦୨୨ରେ ୧୧୬୩, ୨୦୨୩ରେ ୧୫୦୭, ୨୦୨୪ରେ ୧୬୧୧ ମାମଲାରେ ବାଳ ଅପରାଧୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିଲା । ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ୧୮୩୫ ଜଣ ନାବାଳକ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୮୨୬ ଜଣଙ୍କୁ ଜୁଭେନାଇଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବୋର୍ଡ ବାଳ ସୁଧାର ଗୃହକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ NCRB ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଛି ।
- ଏପ୍ରିଲ ଦ୍ଵିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ନାବାଳକ ଏବଂ ତା ସହଯୋଗୀ ବୋମାମାଡ଼ କରି ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ।
- ଗତ ମେ' ମାସରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗାଡି ଚଢ଼ାଇ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଜଣେ ନାବାଳକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିଲା ।
- ବାଲିଅନ୍ତା ଓ ନନ୍ଦନକାନନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଦୁଇ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ପୋଲିସ JJBରେ ହାଜର କରିଥିଲା ।
- ଜୁନ 29 ତାରିଖରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାପ ଓ ପୁଅଙ୍କୁ ଦୁଇ ନାବାଳକ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ନାବାଳକ ଦ୍ବୟଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇଥିଲା ।
- ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଅକ୍ଟୋବର 8 ତାରିଖରେ ଦେବରାୟ କଲେଜ ନିକଟରେ ଦୁଇ ନାବାଳକ ହତାହାତି ହୋଇ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ।
କାହିଁକି ଅପରାଧ ମୁହାଁ ନାବାଳକ:
ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଡା. ବେଣୁଧର ସେନାପତିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଭାରତବର୍ଷ ତଥା ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଛୋଟ ପିଲା ଅପରାଧରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା । ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅପରାଧ ପ୍ରବଣତା କମାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ କାହିଁକି ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଉଛି, ତାହା ଜାଣିବା ଦରକାର । ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ରହିଛି । ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ବାପା-ମାଆ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ସ୍ନେହ ମମତା ଦେବା କଥା, ତାହା ନ କରି ଆୟା ପାଖରେ ଛାଡି ଦେଉଛନ୍ତି । ପିଲାମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଉନାହାନ୍ତି । ପିଲାମାନେ ଭଲପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହ ମିଶି ଅପରାଧରେ ପାଦ ଥାପୁଛନ୍ତି । ବହୁଳ ମାତ୍ରା ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ପିଲାମାନେ ଅପରାଧ କୌଶଳ ଶିଖୁଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଚାକଚକ୍ୟ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଅପରାଧରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି । ନିଶା ଖାଇବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି ।
'ସୁଧାର ଗୃହରୁ ଫେରୁଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି କାଉନସେଲିଂ କରନ୍ତୁ'
ଡା. ବେଣୁଧର ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି, "ନାବାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ବାଳସୁଧାର ଗୃହ ରହିଛି । ଛୋଟ ପିଲା ହେଉ କି ବଡ଼ ପିଲା, ଅପରାଧ କରି ସେଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି । ଛୋଟ ପିଲା ୩ ବର୍ଷ ପରେ ସେଠାରୁ ବାହାରିବା ପରେ ସେ ହାର୍ଡକୋର କ୍ରିମିନାଲ ହୋଇ ବାହାରୁଛି । ବାଳ ସୁଧାର ଗୃହକୁ ଆସି ଯେଉଁ ସୁଧାର ଆସିବା କଥା ତାହା ଅସୁନାହିଁ । ସୁଧାର ଗୃହରେ ନିୟମିତ କାଉନ୍ସେଲିଂ, ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଶିଖାଇବା ଓ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଆଦି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅବହେଳା ହେଉଛି ।"
ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ । ଅଭିଭାବକମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ । ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ । ଫଳରେ ପିଲାମାନେ ନିଜ ସମସ୍ୟାକୁ କହିପାରିବେ । ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ବାପା-ମାଆ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ପିଲାମାନଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ଅନଲାଇନ୍ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଅନ୍ତା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଅପରାଧରୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରନ୍ତେ । ନିଶାକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ଦରକାର । ଏଥିସହ ସୁଧାର ଗୃହରୁ ଫେରିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ମାଧ୍ୟମରେ ଘରକୁ ପଠାଇବା ଦରକାର । ସିଡବ୍ଲୁସି କାଉନ୍ସେଲିଂ କରି ନାବାଳକଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲମଣିଷ ଭାବେ ଗଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ବେଣୁଧର ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି ।
ବାଳ ଅପରାଧୀ ଆଇନ:
ବାଳ ଅପରାଧୀ ଓ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଶୋର ନ୍ୟାୟ (ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ଓ ସୁରକ୍ଷା) ଅଧିନିୟମ, ୨୦୧୫ (Juvenile Justice Act, 2015) ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଆଇନ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା 'ବାଳ ଅପରାଧ ନିୟମ, ୨୦୦୦' ବଦଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ୧୫ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୧୬ରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଆଇନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅପରାଧରେ ସାମିଲ ଥିବା ନାବାଳକମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଭଳି ଦଣ୍ଡ ନଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ସୁଧାର ଓ ଥଇଥାନ କରିବା ।
- ନାବାଳକଙ୍କ ବୟସ ସୀମା: ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ୧୮ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଯେକୌଣସି ପିଲାଙ୍କୁ 'ଶିଶୁ' ବା ନାବାଳକ ଭାବେ ଗଣନା କରାଯାଏ ।
- ୧୬-୧୮ ବର୍ଷର କିଶୋରଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ: ୨୦୧୫ ଆଇନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଶୋଧନ ହେଉଛି; ଯଦି ୧୬ ରୁ ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କୌଣସି ନାବାଳକ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ (ଯେପରିକି ହତ୍ୟା ବା ଦୁଷ୍କର୍ମ) କରନ୍ତି, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ବୟସ୍କଙ୍କ ଭଳି ଅଦାଲତରେ ବିଚାର କରାଯାଇପାରିବ ।
- ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବୋର୍ଡ(JJB): ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ Juvenile Justice Board (JJB) ଗଠନ କରାଯାଇଥାଏ । ଅପରାଧରେ ଜଡ଼ିତ ନାବାଳକମାନଙ୍କ ମାମଲାର ବିଚାର ଏହି ବୋର୍ଡ କରେ, ସାଧାରଣ କୋର୍ଟରେ ନୁହେଁ । ପୋଲିସ ନାବାଳକକୁ ଅଟକ ରଖିବା ପରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବୋର୍ଡ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ।
- ବାଳ ସୁଧାର ଗୃହ (Observation/Special Homes): ବାଳ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଜେଲ୍ କିମ୍ବା ପୋଲିସ୍ ଲକ୍-ଅପ୍ରେ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ବାଳ ସୁଧାର ଗୃହ (Observation Home/Special Home)କୁ ପଠାଯାଇଥାଏ ।
- ଗୋପନୀୟତା ରକ୍ଷା: ଆଇନଗତ ଭାବେ ଅପରାଧରେ ଜଡ଼ିତ ନାବାଳକ କିମ୍ବା ନାବାଳିକାର ପରିଚୟ, ଫଟୋ ବା ନାମ ଗଣମାଧ୍ୟମ କିମ୍ବା ସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ରହିଛି ।
'ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି, ନାମକୁ ମାତ୍ର JJB'
ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ସୁବ୍ରତ ନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ନିଶା ପାଇଁ ବାଳ ଅପରାଧୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି । ଜୁଭେନାଇଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବୋର୍ଡ (JJB) ଓ ଚାଇଲ୍ଡଲାଇନ୍ ସହ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ହେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । ଖାଲି ନାମକୁ ମାତ୍ର ଜୁଭେନାଇଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବୋର୍ଡ ଅଛି । ହେଲେ ଏହି କୋର୍ଟ ଠିକ ଭାବେ କାମ କରୁନାହିଁ । ଏଥିସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସୁଧାର କେମିତି ଆସିବ, ନାବାଳକମାନେ ଆଉ ଅପରାଧ କରିବେ ନାହିଁ, ବାଳ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ କେମିତି ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତକୁ ଅଣାଯିବ, ଏସବୁ ତଦାରଖ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି । କିନ୍ତୁ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉନାହିଁ ।
ବାଳ ଅପରାଧୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜୁଭେନାଇଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବୋର୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବାକୁ ହେବ । ପିଲାମାନେ ଯାଉଥିବା ସୁଧାର ଗୃହରେ କେମିତି ଅପରାଧକୁ ଦୂରରେ ରହିବେ, ଆଉ ଅପରାଧ କରିବେ ନାହିଁ, ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି । ବାଳ ଅପରାଧୀଙ୍କ ସୁଧାର ଗୃହକୁ ଯାଇ ପ୍ରତି ମାମଲାକୁ ତଦାରଖ କରିବା ଦରକାର । ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବୁଝି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ।"
"ସ୍କୁଲରେ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଳାସ, ଗ୍ରାମସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ"
ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ (OSCPCR) ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବବିତା ପାତ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, "ନାବାଳକ ଅପରାଧରେ ସାମିଲ ହେବାର ବଡ଼ କାରଣ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଅନଲାଇନ୍ । ପିଲାମାନେ ମୋବାଇଲରେ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବନ୍ଧୁତା କରୁଛନ୍ତି । ପିଲାମାନଙ୍କ ମନ ବହୁତ ସରଳ । ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଟ୍ରାପ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି । ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି । ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବୋଲି ଆମ ନଜରକୁ ଆସିଛି ।"
ବବିତା ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଡିଜିଟାଲ ସମ୍ପର୍କିତ ୮୩ % ମାମଲା ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି । ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିପାରିବା ନାହିଁ । ଏବେ ଡିଜିଟାଲ ଏକ ଅଭିଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଭାବେ ଅଛି । ପିଲାମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦରକାର । ଅନଲାଇନ୍ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ କୁପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଚେତନ କରିପାରିବା । ଏଥିପାଇଁ ଆମ କମିଶନ "ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ ସୁରକ୍ଷା" ଉପରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।"
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ :
- ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ
- ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ
- ଗଣଶିକ୍ଷାକୁ ଫୋକସ୍ କରାଯାଉଛି
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ଏକ କ୍ଳାସ ହେବ
- ଏହାକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନେ କରାଇବେ
- ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଉଥିବା ଗ୍ରାମସଭାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କର୍ମଶାଳା ରହିବ
- ବାପା-ମା'ଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ସଚେତନ କରାଯିବ
- ସ୍କୁଲରେ ଅଭିଭାବକ ବୈଠକରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ
ବାଳ ସୁଧାର ଗୃହ କଣ ?
ବାଳ ସୁଧାର ଗୃହ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସରକାରୀ କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ । ଏଠାରେ ୧୮ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାଧ କରିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ରଖାଯାଏ । ଯଦି କୌଣସି ନାବାଳକ ବା ଶିଶୁ କୌଣସି ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଜେଲ୍କୁ ନପଠାଇ ଏହି ବାଳ ସୁଧାର ଗୃହକୁ ପଠାଯାଏ । ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକତାରେ ସୁଧାର ଆଣି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଫେରାଇବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଅପରାଧ ଦୁନିଆରେ ନାବାଳକ, କଟକ ଅପେକ୍ଷା ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଅଧିକ ବାଳ ଅପରାଧୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର