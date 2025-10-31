20% କ୍ରୋନିକ କିଡ଼ନୀ ରୋଗର କାରଣ କାହିଁକି ଜଣାପଡୁନି ? ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଡିଜିଜ ?
ରାଜ୍ୟରେ କୀଡନି ରୋଗର ପ୍ରଭାବ ବଢୁଛି । ବିଶେଷ କରି ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ, କୃଷକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗର କାରଣ ଜଣା ପଡୁନି ।
Published : October 31, 2025 at 1:36 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର:ରାଜ୍ୟରେ କୀଡନି ରୋଗର ପ୍ରଭାବ ବଢୁଛି । ହେଲେ କୀଡନି ରୋଗ ବ୍ୟାପିବା ପଛର କାରଣ କଣ ? ପାଣିର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁ କୀଡନି ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାଏ କି ? ଓଡ଼ିଶାରେ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ କ୍ରୋନିକ କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀ କାହିଁକି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ତାହାର କାରଣ ଜଣା ପଡୁନି । ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ରୋଗ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ତେବେ ଏହାର କାରଣ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସର୍ଭେ କରିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ । ବିଶେଷ କରି ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ, କୃଷକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗର କାରଣ ଜଣା ପଡୁନି ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ସଚିବ ଅଶ୍ଵଥୀ ଏସ. ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଟେକନିକାଲ କମିଟିର ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ କ୍ରନିକ କିଡିନୀ ରୋଗ (Chronic Kidney Disease - CKD) ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ପ୍ରତିରୋଧ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ଥିତି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ରୋଗୀଙ୍କ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ । ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ CKD ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଗଠନ, ଜନ ଜାଗୃତି ଓ ସ୍କ୍ରିନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ , ପଞ୍ଜୀକରଣ , ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରିତ କରିବା ସହ ସଚେତନତା କରାଯିବା ତଥା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ଗୁଡିକ ଭୂମିକା ଆଦି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଆଶ୍ୱଥି ଏସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରୋନିକ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ସ୍ଥିତି କଣ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କିଭଳି ଆହୁରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ପାରିବ ସେନେଇ କାର୍ଯ କରାଯାଉଛି । କିଭଳି ଅଧିକ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।
ଜଣାପଡୁନି ଶ୍ରମିକ, କୃଷକଙ୍କ କିଡ଼ନୀ ରୋଗର କାରଣ
ଅନ୍ୟପଟେ NCD ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ରୋନିକ କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀ ୪ ରୁ୭ ପ୍ରତିଶତ ରହିବା କଥା । ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ 20% ବଢୁଛି କ୍ରୋନିକ କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀଙ୍କ କାରଣ ଜଣା ପଡୁନି । ଏହାର ସର୍ଭେ କରିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ । ବିଶେଷ କରି ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ, କୃଷକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗର କାରଣ ଜଣା ପଡୁନି । ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୭,୦୦୦ ରୋଗୀଙ୍କ ଡାୟାଲିସିସ ହେଉଥିବା ଅନଲାଇନ ତଥ୍ୟ ଅଛି । ୭୦ ଡାୟାଲିସିସ ୟୁନିଟ ଅଛି, ୬୩୦ ବେଡ଼ ରଖାଯାଇଛି । ପ୍ରତିଦିନ ତିନିରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ ଏହି ବେଡ଼ରେ ଡାୟାଲିସିସ ହେଉଛନ୍ତି ।
କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକ ରୋଗୀ
ଡାକ୍ତର ସ୍ୱାଇଁ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁର ଓ କଟକରେ ଡାୟାଲିସିସ ୟୁନିଟ ଥିବାରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି । ସେଠାରେ ଆଗକୁ ଅଧିକ ଡାୟାଲିସିସ ୟୁନିଟ ଖୋଲାଯିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏହାର ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା । ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି କ୍ରୋନିକ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେବ । କେତେ ରୋଗୀ ବଢୁଛନ୍ତି, କଣ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ସେସବୁ ଏହି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଅନୁସାରେ କରାଯିବ । ଆଉ ଥରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଚୂଡାନ୍ତ ଡିଜାଇନକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯିବ ।
NCD ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ସ୍ୱାଇଁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଧିକ କୀଡନି ରୋଗୀ ସମ୍ବଲପୁର କଟକ, ବଲାଙ୍ଗୀର ବରଗଡ଼ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି । ".
କାହିଁକି ବଢୁଛି କ୍ରୋନିକ କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା
NCD ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ଡାଇବେଟିସ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତ ଚାପ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ କୀଡନି ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । ଏଥି ସହିତ ପିଇବା ପାଣି ମଧ୍ୟ କୀଡନି ରୋଗ ହେବା ପଛର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୀଡୀନ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଥାଏ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
