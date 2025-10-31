ETV Bharat / state

20% କ୍ରୋନିକ କିଡ଼ନୀ ରୋଗର କାରଣ କାହିଁକି ଜଣାପଡୁନି ? ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଡିଜିଜ ?

ରାଜ୍ୟରେ କୀଡନି ରୋଗର ପ୍ରଭାବ ବଢୁଛି । ବିଶେଷ କରି ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ, କୃଷକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗର କାରଣ ଜଣା ପଡୁନି ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ ଟେକନିକାଲ କମିଟିର ବୈଠକ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ ଟେକନିକାଲ କମିଟିର ବୈଠକ
ଭୁବନେଶ୍ୱର:ରାଜ୍ୟରେ କୀଡନି ରୋଗର ପ୍ରଭାବ ବଢୁଛି । ହେଲେ କୀଡନି ରୋଗ ବ୍ୟାପିବା ପଛର କାରଣ କଣ ? ପାଣିର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁ କୀଡନି ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାଏ କି ? ଓଡ଼ିଶାରେ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ କ୍ରୋନିକ କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀ କାହିଁକି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ତାହାର କାରଣ ଜଣା ପଡୁନି । ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ରୋଗ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ତେବେ ଏହାର କାରଣ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସର୍ଭେ କରିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ । ବିଶେଷ କରି ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ, କୃଷକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗର କାରଣ ଜଣା ପଡୁନି ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ସଚିବ ଅଶ୍ଵଥୀ ଏସ. ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଟେକନିକାଲ କମିଟିର ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ କ୍ରନିକ କିଡିନୀ ରୋଗ (Chronic Kidney Disease - CKD) ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ପ୍ରତିରୋଧ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ଥିତି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ରୋଗୀଙ୍କ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ । ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ CKD ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଗଠନ, ଜନ ଜାଗୃତି ଓ ସ୍କ୍ରିନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ , ପଞ୍ଜୀକରଣ , ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରିତ କରିବା ସହ ସଚେତନତା କରାଯିବା ତଥା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ଗୁଡିକ ଭୂମିକା ଆଦି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ ଟେକନିକାଲ କମିଟିର ବୈଠକ (ଇଟିଭି ଭାରତ)

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଆଶ୍ୱଥି ଏସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରୋନିକ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ସ୍ଥିତି କଣ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କିଭଳି ଆହୁରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ପାରିବ ସେନେଇ କାର୍ଯ କରାଯାଉଛି । କିଭଳି ଅଧିକ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

ଜଣାପଡୁନି ଶ୍ରମିକ, କୃଷକଙ୍କ କିଡ଼ନୀ ରୋଗର କାରଣ

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ ଟେକନିକାଲ କମିଟିର ବୈଠକ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ ଟେକନିକାଲ କମିଟିର ବୈଠକ

ଅନ୍ୟପଟେ NCD ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ରୋନିକ କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀ ୪ ରୁ୭ ପ୍ରତିଶତ ରହିବା କଥା । ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ 20% ବଢୁଛି କ୍ରୋନିକ କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀଙ୍କ କାରଣ ଜଣା ପଡୁନି । ଏହାର ସର୍ଭେ କରିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ । ବିଶେଷ କରି ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ, କୃଷକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗର କାରଣ ଜଣା ପଡୁନି । ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୭,୦୦୦ ରୋଗୀଙ୍କ ଡାୟାଲିସିସ ହେଉଥିବା ଅନଲାଇନ ତଥ୍ୟ ଅଛି । ୭୦ ଡାୟାଲିସିସ ୟୁନିଟ ଅଛି, ୬୩୦ ବେଡ଼ ରଖାଯାଇଛି । ପ୍ରତିଦିନ ତିନିରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ ଏହି ବେଡ଼ରେ ଡାୟାଲିସିସ ହେଉଛନ୍ତି ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ ଟେକନିକାଲ କମିଟିର ବୈଠକ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ ଟେକନିକାଲ କମିଟିର ବୈଠକ

କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକ ରୋଗୀ

ଡାକ୍ତର ସ୍ୱାଇଁ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁର ଓ କଟକରେ ଡାୟାଲିସିସ ୟୁନିଟ ଥିବାରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି । ସେଠାରେ ଆଗକୁ ଅଧିକ ଡାୟାଲିସିସ ୟୁନିଟ ଖୋଲାଯିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏହାର ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା । ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି କ୍ରୋନିକ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେବ । କେତେ ରୋଗୀ ବଢୁଛନ୍ତି, କଣ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ସେସବୁ ଏହି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଅନୁସାରେ କରାଯିବ । ଆଉ ଥରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଚୂଡାନ୍ତ ଡିଜାଇନକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯିବ ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ ଟେକନିକାଲ କମିଟିର ବୈଠକ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ ଟେକନିକାଲ କମିଟିର ବୈଠକ

NCD ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ସ୍ୱାଇଁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଧିକ କୀଡନି ରୋଗୀ ସମ୍ବଲପୁର କଟକ, ବଲାଙ୍ଗୀର ବରଗଡ଼ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି । ".

କାହିଁକି ବଢୁଛି କ୍ରୋନିକ କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା

NCD ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ଡାଇବେଟିସ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତ ଚାପ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ କୀଡନି ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । ଏଥି ସହିତ ପିଇବା ପାଣି ମଧ୍ୟ କୀଡନି ରୋଗ ହେବା ପଛର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୀଡୀନ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଥାଏ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

