ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉତ୍ତେଜନା: ‘WHY I STAND FOR’ ବୈଠକରେ ବିସିଜେଡି-ଏବିଭିପି ମୁହାଁମୁହିଁ
ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଡିସିପିଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ଛାତ୍ରଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
Published : October 14, 2026 at 1:28 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭୀଷଣ ଉତ୍ତେଜନା । ‘WHY I STAND FOR’ ମିଟିଂ ବେଳେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ ବିସିଜେଡି- ଏବିଭିପି ଗୋଷ୍ଠୀ । ଅଡ଼ିଟୋରିୟମ୍ରେ ଚେୟାର ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଫୋପଡ଼ା ଫିଙ୍ଗା କରିଛନ୍ତି । ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଡିସିପିଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ଛାତ୍ରଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
ଉତ୍ତେଜିତ ଛାତ୍ର ମାନେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ନିର୍ବାଚନରେ ବିପକ୍ଷ ଦଳ ବିରୋଧରେ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଝିରେ ଆମ ପିଲା ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଭୋଟ ନ ଦେଲେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଜୀବନରୁ ମାରି ଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ମିଳୁଛି । ବିସିଜେଡି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଖବର ଅପଡେଟ୍ ଚାଲିଛି...
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ; କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଉତ୍ତେଜନା, ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଗୋଷ୍ଠୀ, କେତେ ସଜାଗ ପୋଲିସ ?
ଲିକ୍ ହେଲା ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର, ଶହୀଦ ନଗର ଥାନାରେ ମାମଲା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର