କାହିଁକି ଅକ୍ଟୋବରରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବିପଦ ସାଜୁଛି ବାତ୍ୟା ?
1999 ମସିହା ମହାବାତ୍ୟା ହେଉ କି ଫନି, ଫାଇଲିନ ବା ହୁଡହୁଡ ଏସବୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ହିଁ ହୋଇଛି ।
Published : October 27, 2025 at 6:02 PM IST
Cyclone in Bay of Bengal ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଛନକା ପଶେ, କାହିଁକିନା ଏହି ମାସରେ ଅଧିକାଂଶ ଥର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ମୁଣ୍ଡ ଟେକେ । ପ୍ରକୃତିର କରାଳ ରୂପ ସବୁକିଛି ଛାରଖାର କରିଦଏ । 1999 ମସିହା ମହାବାତ୍ୟା ହେଉ କି ଫନି, ଫାଇଲିନ ବା ହୁଡହୁଡ ଏସବୁ ଏହି ମାସରେ ହିଁ ହୋଇଛି । ଏବେ ପୁଣି ସେହି ଅକ୍ଟୋବର ଓ ସେହି ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି । ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା'ଧୀରେ ଧୀରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡକୁ ମୁହାଁଉଛି । ଆନ୍ଧ୍ରର କାକିନାଡାରେ ଏହା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି । ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାହିଁକି ଅକ୍ଟୋବରରେ ବାରମ୍ବାର ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ?
ଅକ୍ଟୋବରରେ କାହିଁକି ବାତ୍ୟା ?
ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ତିନୋଟି କାରଣ ପାଇଁ ବାତ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶକୁ କଭର କରୁଥିବା ଏକ ପାଣିପାଗ ବ୍ଲଗ ଭାଗାରିଜ ଅଫ ଦି ଓ୍ବେଦରର ଜଣେ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ । ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଉଷ୍ମଜଳ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ପବନ ଏକ ବାତ୍ୟାକୁ ବଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ବଙ୍ଗୋପସାଗଗର ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଘେରା ତେଣୁ ଏହାକୁ କୌଣସି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ମିଳେନାହିଁ । ଫଳରେ ସମୁଦ୍ର ଉପଭାଗର ତାପମାତ୍ରା ବଢିଯାଏ, ସାଧାରତଃ 28 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ ଅଧିକ । ଯେତେବେଳେ ତାପମାତ୍ରା 27 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ ଅଧିକ ଥାଏ ଉଷ୍ମଜଳ ଉପରେ ଟ୍ରପିକାଲ ସାଇକ୍ଲୋନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ।
ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ହେଉ କି ମୌସୁମୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ SST (Sea surface temperatures) ପ୍ରାୟ 20 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ କିମ୍ବା 30 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ହୋଇଥାଏ । ଅଧିକ ପବନ ଦ୍ବାରା Evaporation (ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଓ ବାୟୁରେ ମିଶିଯାଏ) ଯୋଗୁଁ ଆରବସାଗରରେ ଏସଏସଟି ପ୍ରାୟତଃ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ କମ୍ ଥାଏ । ବର୍ଷର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ରହୁଥିବାରୁ ଆରବସାଗରରେ ଅଧିକ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ ।
ଆରବସାଗର ଅପେକ୍ଷା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅଧିକ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । କାହିଁକିନା ପବନର ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ପାଣି ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ରହିଥାଏ । ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଭାରତୀୟ ଉପକୂଳକୁ ଛୁଇଁବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଓମାନଆଡକୁ ମୁହାଁଇଥାଏ । ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଷ୍ଟ୍ରମ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ ।
ବାତ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିଛି ଓଡ଼ିଶା:
1991ରୁ 2019 ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ଛୋଟ ବଡ ବାତ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା 98 । ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ସର୍ବାଧିକ ହୋଇଛି ।
ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାତ୍ୟା ଭୟ:
ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକ ତୁଳନାରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ 2 ଥର ବାତ୍ୟା ଆସିବାର ଭୟ ରହିଥାଏ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବାତ୍ଯା ବିପଦ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରୁ 17 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ବାତ୍ୟା ଓ ମହାବାତ୍ୟାର ପ୍ରାୟ 35 ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ।
ଓଡ଼ିଶାର ବାତ୍ୟା ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା: ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ।
ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅକ୍ଟୋବରରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା ବାତ୍ୟା:
- 14-16 ଅକ୍ଟୋବର 1942ରେ ଏକ ଅତି ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କଣ୍ଟାଇ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା । ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡିଥିଲା
- 1967ରେ ଅକ୍ଚୋବର ମାସରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପୁରୀ ଓ ପାରାଦ୍ବୀପ ଦେଇ ଏକ ବାତ୍ୟା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା । ଏହାର କୋପରେ ପ୍ରାୟ 10 ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ।
- 1999 ମସିହା ଅକ୍ଚୋବରରେ ମହାବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଳୟ ରଚିଥିଲା । ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଅତିଭୀଷଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ ଓଡିଶା ଉପକୂଳରେ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଥିଲା । ପାର୍ଶ୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଭଦ୍ରକ, ପୁରୀ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଢେଙ୍କାନାଳ, ନୟାଗଡ ପରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଆଶିଂକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା । ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୩ ଶହ କିଲୋମିଟର ଟପିଥିଲା ପବନର ବେଗ । 447 ମିଲିମିଟରରୁ 955 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା । 10ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାର 14 ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ 1.89 କୋଟି ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ।
- 2013 ଅକ୍ଟୋବର 12ରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିଥିଲା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ ଫାଇଲିନର ତାଣ୍ଡବ । ଏହା 1999 ମସିହା ମହାବାତ୍ୟାର ସ୍ମୃତି ତାଜା କରିଥିଲେ । ଗୋପାଳପୂର ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଥିଲା ।
- 2014 ଅକ୍ଟୋବର 12 ତାରିଖରେ ହୁଡହୁଡ ବାତ୍ୟା ବିଶାଖାପାଟନମରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଭାବ ରହିଥିଲା ।
- 2018 ଅକ୍ଟୋବର 11ରେ ତିତଲି ବାତ୍ୟା ଆସିଥିଲା । ଆନ୍ଧ୍ରର ପଲାସାରେ ଏହା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିଥିଲା । ଏତେଟା ବଡ ଧରଣର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡିନଥିଲା ।
- 2024 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ ଛୁଇଁଥିଲା ବାତ୍ୟା ଦାନା ।
Courtesy: RKC