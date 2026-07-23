ETV Bharat / state

ଫାଇଲ ହଜିବା ଘଟଣାରେ ଯାହାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ସେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ-ବିଜେପି

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଫାଇଲ ହଜିବା ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ବିଜେପି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଯିଏ ବି ସଂପୃକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ତାକୁ ଛଡା ଯିବ ନାହିଁ । ରିପୋର୍ଟ-ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ

File missing incident, bjp reaction
ଫାଇଲ ହଜିବା ଘଟଣାରେ ଯାହାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ସେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ-ବିଜେପି (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 23, 2026 at 6:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

File missing from CMO case, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଯିଏ ଦୋଷୀ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। କହାକୁ ଛଡା ଯିବ ନାହିଁ l ଏହି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଫାଇଲ ହଜିବା ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ପାଣ୍ଡିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ନବୀନ ବାବୁ, ଏହି ଘଟଣାରେ ଯିଏ ବି ସଂପୃକ୍ତ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି କାହାକୁ ଛ଼ଡା ଯିବ ନାହିଁ ? ଯାହାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ସେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ । CMOରୁ ଦୁଇଟି ଫାଇଲ ହଜିବା ଘଟଣାରେ ଭିକେ ପଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନୋଟିସ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟ ରଖିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ନାଇଡୁ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ RDC ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ହଜିବା ଘଟଣାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତନାଘନା ଚଳାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ, ବୁଧବାର ଭି. କେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ଜୁଲାଇ ୨୫ ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ଟାରେ ତାଙ୍କୁ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ନୋଟିସରେ କୁହାଯାଇଛି । ଜୋନ୍‌-୧ ଏସିପିଙ୍କ ନିକଟରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଆଜି ଏହି ମାମଲାରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଉପେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ବେହେରାଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ୍‌ କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା ୨୬ ତାରିଖ ଦିନ ୧୧ଟାରେ ଜୋନ୍‌-୧ ଏସିପିଙ୍କ ନିକଟରେରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଉପେନ୍ଦ୍ର ଅବସର ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ।

ତା ପୂର୍ବରୁ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ରାଜେଶ ବର୍ମାଙ୍କୁ ନୋଚିସ କରାଯାଇଛି । ସେ ଥରେ ହାଜର ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନୋଟିସ୍‌ କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୩୦ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଜୋନ୍-୧ ଏସିପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହାଜର ପାଇଁ ରାଜେଶଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ।

ସିଏମଓରୁ ଫାଇଲ ଚୋରି ମାମଲାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି । ଏ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି, 'ବିଜେଡି ଯେତେବେଳେ ସରକାରରେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅଧିକ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ କାମ କରୁଥିଲା। ବିନା ଦୋଷରେ ଅନେକ ବିଜେପି ନେତାକୁ ଜେଲକୁ ପଠାଇଥିଲେ l ଏକଛତ୍ର ବାଦର ନମୁନା ଥିଲା ବିଜେଡି। ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ପଟପାଟଣା ଉପରେ ନାତ ମାରୁଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦଳ ବିରୋଧରେ ଜନଆକ୍ରୋଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ହେଲେ ଏଠି ଫାଇଲ ଚୋରି ଘଟଣାରେ ଜନତା ଉତ୍ତର ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ଯିଏ ଏହି ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେ ଜନତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ । କାହାକୁ ଛଡା ଯିବ ନାହିଁ ।'


ସେହିପରି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, 'ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବେ କାଠଗଡାରେ । ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ହବ । କାହା କଥାରେ ସେ ପ୍ରେରିତ ହେଇଥିଲେ ? କେରଳର ଫାଦର ନା ଭାଟିକାନ ସିଟିର ଫାଦରଙ୍କ କଥାରେ ? ଯିଏ ରକ୍ଷକ ହବା କଥା, ଭକ୍ଷକ ସାଜିଲା l ଯିଏ ଫାଇଲ କଷ୍ଟୋଡିଆନ, ସେ ଫାଇଲ ଗାୟବ କରିଦେଲେ l ସେ ପାଣ୍ଡିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ କି ନବୀନ ହୁଅନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ l'

ଏହି ଘଟଣାରେ ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ରହିଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ CMOରୁ ଫାଇଲ ଚୋରି ଘଟଣା; ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ IAS ଉପେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ବେହେରାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ CMOରୁ ଫାଇଲ୍ ଗାଏବ ମାମଲା: ଭି. କେ. ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ନୋଟିସ୍, ଜୁଲାଇ ୨୫ରେ ହାଜର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ


TAGGED:

FILE MISSING FROM CMO
BJP
CMOରୁ ଫାଇଲ ହଜିବା ଘଟଣା
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି
NOTICE TO PANDIAN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.