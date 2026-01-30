କିଏ ହେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୋଲିସ ମୁଖିଆ ? ରେସରେ ଏକାଧିକ, ଆଗରେ ସୁଧାଂଶୁ ଷଡଙ୍ଗୀ !
କିଏ ହେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ? ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରେସ । ରେସ୍ରେ ବହୁ ଦକ୍ଷ IPS ଅଧିକାରୀ ।
Published : January 30, 2026 at 7:35 PM IST
Director General of Police ଭୁବନେଶ୍ବର: କିଏ ହେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (DGP) ? ନୂଆବର୍ଷରେ ଓଡିଶା ପାଇଛି ନୂଆ ତଥା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ । ସେହିପରି ଖୁବଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୋଲିସ ମୁଖିଆ । କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ଡିଜିପି ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏଥିପାଇଁ ଏବେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରେସ । ଆଉ ଏହି ରେସ୍ରେ ବହୁ ଦକ୍ଷ IPS ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ।
ସରୁଛି ଯୋଗେଶଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ:
ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ୧୯୯୦ ବ୍ୟାଚର ଆଇପିଏସ ଅଫିସର ଯୋଗେଶ ବାହାଦୂର ଖୁରାନିଆଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୯ରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ସେ ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ଡିଜି ଦାୟିତ୍ଵରେ ରହିବେ । କାରଣ ନିୟମ ରହିଛି, ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ପୋଲିସ ଡିଜି ହେବେ ସେ ୨ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦାୟିତ୍ଵ ତୁଲାଇବେ । ୨୦୨୪ ଅଗଷ୍ଟ ୧୬ରେ ଖୁରାନିଆ ଓଡ଼ିଶାର ପୋଲିସ ଜିଜି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ଵ ପାଇଥିଲେ । ସେହି ଅନୁଯାୟୀ, ଯୋଗେଶ ବାହାଦୂର ଖୁଆନିଆଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଅଗଷ୍ଟ ୧୬ରେ ୨ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବ । ଯୋଗେଶ ବାହାଦୂରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ୭ ମାସ ବାକି ରହିଛି ।
ଅଗଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଜଣେ ଡିଜିପି:
ଯୋଗେଶ ବାହାଦୂର ଖୁରାନିଆ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଚାହିଁଲେ ଆଗୁଆ ଅବସର ନେଇପାରିବେ । ନଚେତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ, ତେବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଦବୀକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗେଶଙ୍କୁ ପଠାଇପାରିବେ । ଯଦି ଏପରି ହୁଏ ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଡିଜିପି ଭାବେ ବାଛିପାରନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ୱାଇ. ବି ଖୁରାନିଆ ଡିଜିପି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ଵ ତୁଲାଉଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହାରି ଭିତରେ ପାଖାପାଖି ୨ ବର୍ଷ ଶାସନ କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ମିଳିସାରିଲାଣି । ତେଣୁ ଖୁରାନିଆଙ୍କ ପରେ କିଏ ଡିଜିପି ହେବେ ତାକୁ ନେଇ ଏବେଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ରେସରେ ଆଗରେ ସୁଧାଂଶୁ:
ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରୁଥିବା ଅଫିସରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁରାନିଆଙ୍କ ପରେ ୧୯୯୦ ବ୍ୟାଚର ଆଇପିଏସ ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସବୁଠାରୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଛନ୍ତି । ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଡିଜି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବାତ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିବା ଭୂସ୍ଖନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ସେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇଛନ୍ତି । ବାହାନଗା ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଥିଲା । ସେହିପରି ସେ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର କମିଶନର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିବାକୁ ଆହୁରି ଦେଢ଼ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ରହିଛି । ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସେ ଡିଜି ରେସରେ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି ।
ସ୍ବପ୍ନା ତିୱାରୀ:
ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ପରେ ୧୯୯୨ ବ୍ୟାଚର ଆଇପିଏସ ଅଫିସର ସ୍ବପ୍ନା ତିୱାରୀ ରହିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେଶନରେ ରହିଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟୁରୋର ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ସେ ଦାୟିତ୍ଵ ତୁଲାଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା ଓଡ଼ିଶାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଡିଜିପି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ । କାରଣ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ସ୍ୱପ୍ନା ତିୱାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ।
ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏମାନଙ୍କ ନାମ:
୧୯୯୩ ବ୍ୟାଚର ଆଇପିଏସ ଅଫିସର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ନାଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲ ବିଭାଗର ଡିଜି ଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିବାକୁ ଆହୁରି ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ରହିଛି । ଏସଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି, ଚୌଦ୍ଵାର ଜେଲରୁ ଅପରାଧୀ ଫେରାର ହୋଇଯିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ । ୧୯୯୩ ବ୍ୟାଚ ଆଇପିଏସ ଅଫିସର ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର ସିବି ସିଆଇଡିର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଡିଜିପି ଦାୟିତ୍ଵରେ ଅଛନ୍ତି । ବିନୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ବେଳକୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ । ଯଦି ୱାଇ. ବି ଖୁରାନିଆଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଅଗଷ୍ଟ ଯାଏଁ ରହିବ ଏବଂ ସେହି ସମୟ ପାଖାପାଖି ଡିଜିପି ତାଲିକା ୟୁପିଏସସିକୁ ସରକାର ପଠାଇବେ, ତେବେ ବିନୟତୋଷଙ୍କ ପାଳି ମଧ୍ଯ ନ ପଢ଼ିପାରେ । ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଇନ୍ଦା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିବା ୧୯୯୩ ବ୍ୟାଚ ଆଇପିଏସ ଅଫିସର ଆର.ପି. କୋଚେ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ରହିପାରନ୍ତି । କୋଚେଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟ ସରିବାକୁ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ୬ ମାସ ଅଛି ।
ସଞ୍ଜୀବ ଓ ୟଶୱନ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ପଦୋନ୍ନତି:
ସେହିପରି ଡିଜି ରାଙ୍କରେ ୬ ଜଣ ଅଫିସର ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ୧୯୯୫ ବ୍ୟାଚର ନକ୍ସଲ ଅପରେସନର ଅତିରିକ୍ତ ଡିଜି ଥିବା ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ୟଶଓ୍ୱନ୍ତ କୁମାର ଜେଠଓ୍ୱାଙ୍କ ଡିଜିପି ପାହ୍ୟା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟରେ ଡିଜି ପାହ୍ୟା ଖାଲି ନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦେବାକୁ ପଡିବ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଲିକା ପଠାଇବା ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୬ ମାସ ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଥିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଡିଜିପି ପଦ ଲାଗି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । କିମ୍ବା ତାଲିକା ଯିବା ବେଳକୁ ଯଦି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାଡର ଆଇପିଏସଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ କେହି ଡିଜିପି ପାହ୍ୟାକୁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ ।
ନାଁ ସହ ୩୦ ବର୍ଷର ଟ୍ରାକ ରେକର୍ଡ ଦେବେ ସରକାର:
ନୂଆ ଡିଜି ଚୟନ ପାଇଁ କେତେକ ନିୟମ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେଜଣ ଆଇପିଏସ ଅଫିସର ଡିଜି ପାହ୍ୟାର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନାମକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଥମେ ୟୁନିୟନ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ବା UPSCକୁ ପଠାଇବେ । ସରକାର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ଡିଜିପି ପାଇଁ ପଠାଇବେ, ସେମାନଙ୍କ ୩୦ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ୟୁପିଏସସିକୁ ଦେବେ । ସମସ୍ତ ଡିଜି ପାହ୍ୟାର ଆଇପିଏସ ଅଫିସରଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରକାର ରେକର୍ଡକୁ ୟୁପିଏସସି ଯାଞ୍ଚ କରିବ । ସେହି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି କି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାମଲା ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଯଦି ମାମଲା ଚାଲିଥିବ ତେବେ ତା'ର ସବୁ ଦିଗକୁ ଦେଖି ୟୁପିଏସସି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ୩ ଜଣଙ୍କ ନାମ ପଠାଇବ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ସରକାର ଡିଜିପି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ ।
ସର୍ବନିମ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୬ ମାସ ରହିଥିବା ଦରକାର:
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାମ ଡିଜିପି ପଦ ପାଇଁ ସରକାର ୟୁପିଏସସିକୁ ପଠାଇବେ, ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସର୍ବନିମ୍ନ ୬ ମାସ ରହିଥିବା ଦରକାର । ଅର୍ଥାତ ସେହି ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବୟସ ୫୯ ବର୍ଷ ୬ ମାସ ଭିତରେ ଥିବା ଦରକାର । କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି ବୟସର ଯଦି କେହି ରାଜ୍ୟର ଡିଜିପି ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସରକାର ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ୨ ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ପଦ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବରିଷ୍ଠତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ ।
କୋର୍ଟ ନିୟମକୁ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ଅନୁପାଳନ :
ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଡିଜି ସଞ୍ଜୀବ ମାରିକ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବରିଷ୍ଠତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭଲ, ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ୟୁପିଏସସିକୁ ପଠାଇ ଦେଉଥିଲେ । ୟୁପିଏସସିରୁ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ମିଳିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଡିଜିପି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଅନେକ ଜଣ କୋର୍ଟ ଗଲେ । ଦୁଇ ଜଣ ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମାମଲା ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଡିଜିପି ଚୟନ ଲାଗି ଏକ ଆଇନ ଆଣିବେ । ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇନ ନ ଆଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ତିନି ପାହ୍ୟାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ୟୁପିଏସସିକୁ ପଠାଇବେ । ୟୁପିଏସସି ସେମାନଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରି ୩ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ଡିଜିପି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ । ଯିଏ ଡିଜିପି ହେବେ ସେ ୨ ବର୍ଷ ଏହି ଦାୟିତ୍ଵରେ ରହିବେ । ଏହି ନିୟମକୁ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ।"
