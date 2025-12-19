କିଏ ଧରିବେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀ ମଙ୍ଗ ? ରିପିଟ୍‌ ନା ନୂଆମୁହଁ, ରେସରେ ଏହି ଅଫିସର

କିଏ ଧରିବେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀ ମଙ୍ଗ ? ରିପିଟ୍ ନା ନୂଆମୁହଁ, ରେସରେ ଏହି ଅଫିସର
ନୂଆବର୍ଷରୁ କିଏ ହେବେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ? କିଏ ଧରିବେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀ ମଙ୍ଗ ? ରିପିଟ୍ ନା ନୂଆ ?
Odisha Chief Secretary ଭୁବନେଶ୍ବର: କିଏ ହେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ? ନୂଆବର୍ଷରେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି କ୍ଷମତା କରିଡରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି । ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀରେ କିଏ ବସିବେ ସେନେଇ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । କାରଣ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ ଏହି ମାସ ଶେଷରେ ମନୋଜ ଆହୁଜା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପଦରୁ ଅବସର ନେବେ । ପୂର୍ବରୁ ମନୋଜଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବଢ଼ାଯାଇଥିବାରୁ ପୁଣିଥରେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବଢ଼ାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ ରହିଛି । ତେଣୁ ମନୋଜ ପୁଣି ରିପିଟ୍ ହେବେ ନା ସରକାର ଆଉ କାହାକୁ ଦାୟିତ୍ବ ଦେବେ ତାହା ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ରେସ୍ରେ ବହୁ ଦକ୍ଷ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ।
ମନୋଜ ଆହୁଜା:
ରାଜ୍ୟରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଥିବା ପ୍ରଦୀପ ଜେନାଙ୍କୁ ମୋହନ ସରକାର ରିପିଟ କରିବେ ନା ଆଉ କାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ସେନେଇ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଥିଲା । କାରଣ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଦୌଡ଼ରେ ଏକାଧିକ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ । ସମସ୍ତ ଆକଳନ ଓ ଅନୁମାନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ରାଜ୍ୟରେ ଏକାକୀ ସରକାର ଗଢିଥିବା ବିଜେପି ସରକାରର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ କେନ୍ଦ୍ର ମନୋଜ ଆହୁଜା ହୋଇଥିଲେ । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରେ ଥିବା ଓଡିଶା କ୍ୟାଡରର 90 ବ୍ୟାଚର ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କୁ ଓଡିଶା ଆଣି ଗତବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କରିଥିଲେ ମୋହନ ସରକାର ।
ସେହି ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ 2024 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 31ରେ ମନୋଜ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପଦରୁ ଅବସର ନେଇଥାନ୍ତେ । ମାତ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ 31 ଡିସେମ୍ବର 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଏକ ବର୍ଷ ବଢ଼ାଇଥିଲେ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷକୁ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବେ ? ସରକାର କାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ? ତାକୁ ନେଇ ମାନସ ମନ୍ଥନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସେପଟେ ମନୋଜଙ୍କ ପରଫରର୍ମାନ୍ସ ଭଲ ଥିବାରୁ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି 6 ମାସ ସମୟ ଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।
ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ଆକଳନ:
ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ରବି ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ନିଯୁକ୍ତି । ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତ୍ତିରେ ନୁହେଁ ବରଂ ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ ଏବଂ ଦଳୀୟ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ମୁଖ୍ୟକୁ ବାଛିବେ ସରକାର । ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆନୁଗତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ଭଳି ଅଫିସର ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପଦବୀରେ ବସିବେ । ସବୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଇଙ୍ଗିତ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି । ମହିଳା କାର୍ଡ ଖେଳିପାରନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା କହି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିବା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇପାରନ୍ତି । ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବର୍ଷେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ବୋଧେ ସରକାର ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ।"
ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଦୌଡ଼ରେ ଆଗରେ କିଏ ?
ସେପଟେ ଯଦି ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି କରା ନଯାଏ ତେବେ ନୂଆବର୍ଷରେ ସରକାର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବରିଷ୍ଠତା ଭିତ୍ତିରେ 1990 ବ୍ୟାଚର ଜଣେ ଓ 1991 ବ୍ୟାଚର ଦୁଅଜଣ ମୋଟ ତିନି ଜଣ ଅଧିକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ରେସରେ ଅଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ଦୌଡ଼ରେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଅନୁ ଗର୍ଗ । ତାଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ, ସଞ୍ଜୀବ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ଭଳି ବରିଷ୍ଠ ଅଫିସରମାନେ ଏହି ଦୌଡରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।
ଅନୁ ଗର୍ଗ:
ଅନୁ ଗର୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ୧୯୯୧ ବ୍ୟାଚର ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡରର ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ । ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୬୯ରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏମ୍.ଏ. ଏବଂ ଜନ୍ସ ହପକିନ୍ସ ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥରୁ ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁ ଗର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର, ତଥା ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି । ଅନୁ ଗର୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଥିବା ପଦପଦବୀରେ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ,ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ, ଜଳ ସମ୍ପଦ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି ।
ଅନୁଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସୌରଭ ଗର୍ଗ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଡେପୁଟେସନରେ ଅଛନ୍ତି । ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲମ୍ବା ଅନୁଭୂତି ରହିଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ, ବୟନଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଉତ୍କର୍ଷତା ପାଇଁ ଜନ୍ ସି. ହ୍ୟୁମ୍ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନୁ ଗର୍ଗ । ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାପକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅନୁ ଗର୍ଗ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ପଦବୀ ଦୌଡ଼ରେ ପ୍ରଥମ ଦାବିଦାର ଅଛନ୍ତି । ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମହିଳା କାର୍ଡ ଖେଳି ପାରନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଜଣେ ମହିଳା ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇପାରନ୍ତି । ଯଦି ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ନାମରେ ମୋହର ବାଜେ ତେବେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହୋଇପାରନ୍ତି ।
ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ:
ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ (ଗୃହ) ଏବଂ ୧୯୯୧ ବ୍ୟାଚର ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ, ଯାହାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସଚିବ ସମକକ୍ଷ ପଦବୀ ପାଇଁ ସମ୍ପ୍ରତି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଶାସନିକ ବିଶେଷଜ୍ଞତା, ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାରେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁଙ୍କ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ଓଡ଼ିଶାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଙ୍କଟକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୃହ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ (ACS) ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ । ସେ ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗରେ ACS ଭାବରେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତୁଲାଉଛନ୍ତି । ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲମ୍ବା ଅନୁଭୂତି ରହିଛି । ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର (SRC) ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରାଧିକରଣ (OSDMA)ର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି । ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ ରାଜସ୍ୱ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ, ଜଙ୍ଗଲ ,ଗୃହ ବିଭାଗ ଭଳି ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ସାଉଁଟିଛନ୍ତି । ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାରେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁଙ୍କ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ରହିଛି ।
ସଞ୍ଜୀବ ଚୋପ୍ରା ୧୯୯୦ ବ୍ୟାଚ୍ର ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡରର ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର । ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବିଭାଗରେ ସଚିବ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ । ତାଙ୍କୁ କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ସଚିବ ଭାବରେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂଜୀବ ଚୋପ୍ରାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ରହିଛି । କୋରାପୁଟର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ ୧୯୯୫ରୁ ୧୯୯୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ସଚିବ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୧୯ରେ ଗୃହ ସଚିବ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଅଧିକାରୀ ଜଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।
'ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ବ୍ୟାପାର':
"ବରିଷ୍ଠତା ଏବଂ ଅନୁଭବି ଭିତରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଯିଏ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ ତନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ହେବେ ସେ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରୁଥିବେ । ବାସ୍ତବବାଦୀ, ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଅଧିକାରୀ ହେବା ଦରକାର । ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ୟା ସହିତ ନିବିଡ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଶାସକ ହିଁ ଜଣେ ସଫଳ ପ୍ରଶାସକ ଯାହାକୁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ବ୍ୟାପାର । ଶାସନ ତନ୍ତ୍ରର ତୁଙ୍ଗ ନେତୃତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ । ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ।" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ।
କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ନିଯୁକ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯିଏ ଅନୁଗତ ତାକୁ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କରନ୍ତି ।"
କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ?
2024ରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିବା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସଠିକ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଡେପୁଟେସନରେ ଥିବା ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କୁ ଓଡିଶା ଫେରାଇ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ । ଏବେ ସେଭଳି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୁନଃ ଥଇଥାନ କରାଯିବ କି ନୂଆଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ସବୁ କିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ନିଯୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁ ବିଭାଗ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା । ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସକ ଦଳ ଜାତୀୟ ଦଳ ତେଣୁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପରେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ । ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବାରିଷ୍ଠତା ଭିତ୍ତିରେ ହିଁ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳେ । ଜଣଙ୍କୁ ଏକ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ ନାହିଁ । ଯେହେତୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଅଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହିଁ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସହଦେଵ ସାହୁ ।
