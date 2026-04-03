ମାଛ ଧରିବା ହେଲା କାଳ; ପାଟିରେ ପଶିଗଲା ଜୀବନ୍ତ ମାଛ, ଚାଲିଗଲା ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ
ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ସମୟ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପରିଡ଼ା
Published : April 3, 2026 at 10:27 PM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର (ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ମାଛ ନେଇଗଲା ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ । ମାଛ ଧରିବା ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ପାଲଟିଲା । ପାଟିରେ ଜୀବନ୍ତ ମାଛ ପଶିଯିବାରୁ ଶେଷରେ ଚାଲିଗଲା ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ । ଏପରି କିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦିଘି ଗ୍ରାମରେ ।
ଆଜି ଦିନ ପ୍ରାୟ ୨ଟା ସମୟରେ ଦିଘି ଗ୍ରାମର ଅବିନାଶ ବିଜୁଳି ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମ ପୋଖରୀକୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ । ପୋଖରୀରୁ ଅବିନାଶ ଏକ ଜୀବନ୍ତ କଉ ମାଛ ଧରିଥିଲେ । କଉ ମାଛକୁ ସେ ପାଟିରେ କାମୁଡି ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ମାଛଟି ପାଟି ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥିଲା । ମାଛଟି ପାଟିରେ ପଶି ତଣ୍ଟି ରେ ଅଟକି ଯିବାରୁ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ଅବିନାଶ । ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ମେଡିକାଲ ଆଣିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ । ହେଲେ ସେଠାରେ ଅବିନାଶଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।
ଘଟଣାରେ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମୃତକ ଅବିନାଶଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଭଳି ସଂଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବାର । ଅବିନାଶ ବିଜୁଳିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ସମୟ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅବହେଳା ପାଇଁ ପୁଅର ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ବାପା ଶିବ ଚରଣ ବିଜୁଳି । ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଡାକ୍ତର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିନଥିଲେ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଡାକ୍ତର ଜଣକ ଅସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ଜାତିଗତ ଆକ୍ଷେପ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁରନ୍ତ ବାରିପଦା ରେଫର କରିଦେଇଥିଲେ ଡାକ୍ତର । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ନପାଇ ଅବିନାଶଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଧାର କରି ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନାରେ ପୋଲିସ କେସ୍ ନଂ ୮୩/୨୬ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ । ପରେ ମୃତ ଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ବାରିପଦା ପିଆରଏମ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଛି ପୋଲିସ । ଆସନ୍ତାକାଲି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ମୃତ ଦେହକୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଓ ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥା କଟାକଟି ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଓ ହାତାହାତି ହେବାର ସୂଚନା ରହିଥିଲା। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ପରିବାର ଲୋକେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ପୋଲିସ କେସ ନଂ ୮୩/୨୬ ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ସେପଟେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ମେଡିକାଲର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପିଟିବା ନେଇ ଡାକ୍ତରମାନେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଏକ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା କେସ୍ ନଂ ୮୪/୨୬ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ପୋଲିସ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର