କେବେ ନିଶାମୁକ୍ତ ହେବ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ? କୋମାରେ COTPA ଆଇନ, କାଗଜ କଲମରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା
ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିକଟରେ ତମାଖୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରୟ ନକରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ୧୦୦ ମିଟର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି COTPA (ସିଗାରେଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦ ବିଜ୍ଞାପନ ତଥା ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ, ଯୋଗାଣ ଏବଂ ବିତରଣ) ଅଧିନିୟମ, ୨୦୦୩ । ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିକଟରେ ତମାଖୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରୟ ନକରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ୧୦୦ ମିଟର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ କି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଶା ସେବନ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି । ତେବେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ନିୟମ ରହିଯାଉଛି । ନା ହେଉଛି ଯାଞ୍ଚ, ନା ହେଉଛି ଆକ୍ସନ ।
ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ୧୦୦ ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି ସାଙ୍ଗକୁ ସେବନ
କେବେ ହେବ ନିଶାମୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ । ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଶା ସେବନ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ୧୦୦ ମିଟର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି ବା ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ସରକାର କେବଳ ନୋଟିସ୍ ସହିତ ନିୟମ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ରଖିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର କ୍ୟାମ୍ପସ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶା ମୁକ୍ତ ହେବ ବୋଲି ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ଆଜି ବି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ନିକଟରେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି ।
ଏପଟେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରେ ଏଣିକି ଅଧ୍ୟାପକ, ଶିକ୍ଷକ ବି ଦାଖଲ କରିବେ ନିଶା ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ । ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ କେହି ନିଶା ସେବନ କରି ଆସିବେ ନାହିଁ । ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ନେବେ ନାହିଁ କି କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ । ଯାହାକୁ ନେଇ ତମାଖୁ ମୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଗୁଡିକର ସଠିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ।
ସଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି COTPA:-
ରାଜ୍ୟରେ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଏକ ଧୂମପାନମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଲାଗି ସରକାର ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି, COTPA - Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 । ମାତ୍ର ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉନି । ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଡାକ୍ତରଖାନା, ଥାନାର ୧୦୦ ମିଟର ପରିସରରେ ପାନ, ବିଡ଼ି ଦୋକାନ ନରହିବା ନିୟମ ରହିଛି । ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଧୂମପାନ କଲେ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରିବା ଆଇନରେ ରହିଛି । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଓ କେତେକ ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନଙ୍କୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ବର ସମେତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସହରକୁ ଧୂମପାନମୁକ୍ତ ସହର ଗଠନ ଲାଗି ୨୦୧୦ ମସିହାରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ଧୂମପାନମୁକ୍ତ ସହର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜନବସତି ଗୁଡିକ ଧୂମପାନଯୁକ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତଥା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଅବାଧରେ ସିଗାରେଟ୍, ଗୁଟଖା ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଫଳରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପରେ ଧୂମପାନବିହୀନ ସହର ଲାଗି ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା ତାହା ସଫଳ ହୋଇପାରିନି ।
ପୋଲିସକୁ ଆଉ ଭୟ ନାହିଁ:-
ଧୂମମୁକ୍ତ ସହର ଗଢ଼ିବାକୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମଙ୍ଗ ଧରିଥିଲା । କମିସନରେଟ ପୋଲିସ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦଳ ଗଢିଥିଲା। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ରହିଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ଉ କରି ଗୁଟଖା, ସିଗାରେଟ୍, ବିଡି ଭଳି ବସ୍ତା ବସ୍ତା ମାଦକଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ କରୁଥିଲେ । ମାଦକଦ୍ରବ୍ୟ ବିଜ୍ଞାପନ ହୋର୍ଡିଂକୁ କଢ଼ାଯିବା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା । ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଧୂମପାନ କଲେ ପୋଲିସ ୨୦୦ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରୁଥିଲା । ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଦେଖିଲେ ଲୋକେ ସିଗାରେଟ ଫିଙ୍ଗି ଦୌଡୁଥିଲେ । ଲୁଚି ଛପି ଧୂମପାନ କରୁଥିଲେ । ରାଜଧାନୀର ୨୨୬ଟି ଛକ, ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନ ଓ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନିକଟରେ ବିଡ଼ି ଓ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବା କଟକଣା ଥିଲା । ବିଡ଼ି ଓ ସିଗାରେଟ୍ରୁ ନିର୍ଗତ ଧୁଆଁ ଦ୍ବାରା କର୍କଟ, ଯକ୍ଷ୍ମା, ହୃଦ୍ଘାତ ଓ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରେ ଲୋକେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି ।
କ'ଣ ରହିଛି କୋଟପା ନିୟମ:-
ତମାଖୁ ବିକ୍ରି ଓ ସେବନ ରୋକିବା ପାଇଁ ସିଗାରେଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତମାଖୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ନିବାରଣ ଆଇନ (କୋଟପା) ରହିଛି । କୋଟପା ଆଇନ ୨୦୦୩ର ସେକ୍ସନ ୪ ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଅଡିଟୋରିୟମ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଦି ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଧୂମପାନ କଲେ ୨୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ନିୟମ ରହିଛି । ସେହିପରି ଜଣେ ସେବନକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଏକାଧିକ ଥର ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇପାରିବ । ସେକ୍ସନ ୬(A) ଅନୁଯାୟୀ, ୧୮ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନେ ସିଗାରେଟ୍ ଓ ତମାଖୁ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଶହେ ଗଜ ଦୂର ମଧ୍ୟରେ ତମାଖୁ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ବିକ୍ରି କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ନିୟମ ରହିଛି ।
ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦେଶର ବିକାଶ ନିର୍ଭର କରୁଛି । ତେଣୁ ସେମନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ସେଥିରୁ କିଭଳି ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ, ବିଭାଗ ଏନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି । ଯେଭଳି ଭାବେ ସ୍କୁଲ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କି ବିକ୍ରି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଆମ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ । ସେଭଳି କିଛି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ନେଇ ଆମେ ପୋଲିସର ସହାୟତା ନେବୁ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ।
ଏପଟେ ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପ୍ରସନ୍ନ ବିଶୋଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ସ୍କୁଲ କ'ଣ କଲେଜ, ସବୁଠି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସେବନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି । ଆମେ ଏହାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ପୋଲିସ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ ।"
