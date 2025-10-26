300 ବର୍ଷର ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋରାଖଇକୁ କେବେ ମିଳିବ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ? ଅପେକ୍ଷାରେ ବ୍ୟବସାୟୀ
ମଗଜି ଲଡୁ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ବନ୍ଧ ଶାଢ଼ି, କଟକ ରୂପା ତାରକସି, ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆକୁ ମିଳିଲା ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ । ହେଲେ ପ୍ରମାଣ ନ ଥିବାରୁ କୋରାଖଇ ଏହି ମାନ୍ୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ମନ୍ଦିରମାଳିନୀ ସହର ଭୁବନେଶ୍ୱର । ଏହି ସହରର ପୌରାଣିକ ଐତିହ୍ୟ,ସଂସ୍କୃତି ଯେତିକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏଠିକାର କୋରାଖଇ ସେତିକି ଲୋକପ୍ରିୟ । ଥରେ ଖାଇଲେ ମନ ଝୁରୁଥିବ । କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏହି କୋରାଖଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସାଜିଛି । ଖାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡିଶା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ବହନ କରିଛି ଏହି କୋରାଖଇ । ହେଲେ ପରିତାପର ବିଷୟ ଆଜିଯାଏ ଏହି କୋରାଖଇକୁ ମିଳିନି ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ।
ଓଡିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏହି କୋରାଖଇକୁ କେବେ ମିଳିବ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ? ଅପେକ୍ଷାରେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ l କୋରାଖଇ ମୁଖ୍ୟତଃ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ l କାହିଁ କେଉଁ ଅମଳରୁ ଏହାକୁ ଭୋଗ ରୂପେ ଲଗାଯାଇ ଆସୁଛି l ଏବେ ଏହାର ଚାହିଦା ଆହୁରି ବଢିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ଏହାକୁ ଏବେ ଭୋଗ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି l ତେଣୁ ଏହି କୋରାଖଇକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ଅନେକ ଦିନରୁ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଛି ।
ମଗଜି ଲଡୁ, ବନ୍ଧ ଶାଢ଼ିକୁ ମିଳିଲା ହେଲେ କୋରାଖଇକୁ କେବେ ?
ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର 26ଟି ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ମୋହର ବାଜିଛି । ଏହି ତାଲିକାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ମଗଜି ଲଡୁ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ବନ୍ଧ ଶାଢ଼ି, କଟକ ରୂପା ତାରକସି, ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ ଆଦି ସାମିଲ ରହିଛି l ହେଲେ ଏଥିରୁ କୋରାଖଇ ବାଦ ପଡିଛି l ସାଧାରଣତଃ 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କୌଣସି ଉତ୍ପାଦର ଯଦି ଚାହିଦା ରହି ଆସିଥିବ ଏବଂ ଏହାର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ରହିଥିବ ତେବେ ଏହାକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ମିଳିଥାଏ । ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବିକା ନିର୍ଭର କରୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ । ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋରାଖଇ ଏସବୁ ମାନ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛି । ତେଣୁ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି ।
ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି ସେ ଅନୁସାରେ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁନି
ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ମିଳିଥାଏ ଏହି କୋରାଖଇ l ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଅମଳରୁ ଥିବା ଏହି ଦୋକାନ ଚଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି l ଏହି ବ୍ୟବସାୟରେ ସେମାନେ ନିଜର ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟାଇଥାନ୍ତି l ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଆସିଲେ ଏମାନଙ୍କର ବେଶ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥାଏ । ହେଲେ ଅନ୍ୟ ବେଳେ ସେତେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇ ନ ଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବଇଆ କୋରାଖଇ ଦୋକାନର ମାଲିକ l
ଦୋକାନର କାମ କରୁଥିବା ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ଦୋକାନ ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ପୀଢ଼ି ହାତରେ l କୋରାଖଇକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆମେ ଆଗରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ । ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ସ୍ବୀକୃତି ଦିଆ ଯାଇନାହିଁ l କୋରାଖଇକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ମିଳିଲେ ରାଜ୍ୟର ଗୌରବ ବଢିବ । ଏବେ କୋରାଖଇ ତିଆରି କରିବାରେ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି ସେ ଅନୁସାରେ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁନାହିଁ l ଖାଲି ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଏହାକୁ ଜାରି ରଖିଛୁ l’
ସେହିପରି ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ତ୍ରିଲୋଚନ କାଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଆସିଲେ ସବୁବେଳେ କୋରାଖଇ ନେଇଥାଉ l ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ଚାହିଦା କମିବାରେ ଲାଗିଛି । ସରକାର ଯଦି ଏହାକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ମାନ୍ୟତା ଦେବେ ତାହେଲେ ଏହାର ଚାହିଦା ବଢିବା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଗୁଜରାଣ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟି ପାରିବ l ତେଣୁ ଏହାକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ମିଳିବା ଦରକାର l’
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ରଞ୍ଜିତା ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେବ କୋରାଖଇ ଏଠାରୁ ନେଉଛୁ l କୋରାଖଇ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ପୁରୁଣା ତେଣୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ନିହାତି ମିଳିବା ଦରକାର l’
ତଥ୍ୟ ନ ଥିବାରୁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି-ଷ୍ଟେଟ ଜିଆଇ କନସଲଟାନ୍ସ
ଓଡିଶା ଷ୍ଟେଟ ଜିଆଇ କନସଲଟାନ୍ସ ଅନୀତା ସାବତ କହିଛନ୍ତି, ‘କୋରାଖଇକୁ ଜିଆଇ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି l ଏହା ଆମ ଲିଷ୍ଟରେ ବି ଅଛି l ଯେଉଁମାନେ କୋରାଖଇ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଛୁ l ତେବେ ବିଳମ୍ବ ହେବାର କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ l କୋରାଖଇ ତିନିଶହ ବର୍ଷର ହେଲେ କେଉଁ ପୋଥି କିମ୍ବା ତାଳ ପତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଆମେ ତା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ l ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ତିନିଶହ ବର୍ଷର ବୋଲି l ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଉତ୍ପାଦ ଅଛି ସବୁକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ଦେବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ l କିନ୍ତୁ କୋରାଖଇକୁ ଜିଆଇ ମିଳିବ, ହେଲେ ସମୟ ଲାଗିବ l’
