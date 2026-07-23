ETV Bharat / state

ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବହି ଯାଉଥିଲା ମାଳିନୀ ନଦୀ, 3 ନୁହେଁ 6 ରଥରେ ବସି ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ଯାଉଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ

ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଭାଗ କରୁଥିଲା ମାଳିନୀ ନଦୀ । ରାଣୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଦେବୀଙ୍କ ଚେଷ୍ଠାରେ ପୋତା ଯାଇଥିଲା ମାଳିନୀ ନଦୀ । ମାଳିନୀ ଓ 6 ରଥକୁ ନେଇ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା । ରିପୋର୍ଟ:ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

PURI MALINI RIVER HISTORY
ରଥଯାତ୍ରା 6 ରଥ ରହସ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 23, 2026 at 4:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Puri Malini River History: ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ଭାଇ-ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ଲୀଳାମୟ ଠାକୁର । ତିନି ରଥରେ ବସି ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଆସିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ । କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କୁହେ...ଏକଦା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବହିଯାଉଥିଲା ମାଳିନୀ ନଦୀ...ଯାହାକି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଥିଲା । ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅନ୍ୟପଟେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର । ତେଣୁ ତିନି ରଥ ନୁହେଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ 6 ରଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଯାତ୍ରା ବେଶ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଥିଲା । ରାଣୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଦେବୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ରଥଯାତ୍ରା...ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ମାଳିନୀ ନଦୀ...ରଥଯାତ୍ରା ରହସ୍ୟରେ ଜାଣିବା ଏହା ପଛର ଗହନ କଥା...

ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବହି ଯାଉଥିଲା ମାଳିନୀ ନଦୀ, ଡଙ୍ଗାରେ ପାର୍‌ ହୋଇ ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ଯାଉଥିଲେ ମଣିମା (ETV Bharat Odisha)

ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବହି ଯାଉଥିଲା ମାଳିନୀ ନଦୀ...

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ଅଲୌକିକ ଅନନ୍ୟ...ଏଠାରେ ପ୍ରତି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଲୁଚି ରହିଛି ରହସ୍ୟ । ଏଠି ମାଟି-ପବନ-ଆକାଶ ସବୁକିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗାଥା ଗାଏ...ଏଇ ଯେମିତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ । ଏହାର ଟିକେ ଧୂଳି ପାଇବାକୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି ଭକ୍ତ । ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପାଦ ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ବୋଲି ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଘାଢ ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି । ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛିଡା ହୋଇଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ସୌଧ...ମଠ..ଦୋକାନ ବଜାର । ଜାଣନ୍ତି କି ଅତୀତରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବହି ଯାଉଥିଲା ମାଳିନୀ ଦେବୀ । ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଓ ରଥ ଚକଡ଼ାରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଥିଲା । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ନଦୀ ପାର୍‌ ହୋଇ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ 6ଟି ରଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା ।

Rath Yatra Malini River History
ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ (ETV Bharat Odisha)

ଚାପ ଡଙ୍ଗାରେ ପାର୍‌ ହେଉଥିଲେ ଶ୍ରୀଜିଉ...

ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଓ ରଥ ଚକଡ଼ା ଅନୁସାରେ, ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଆସୁଥିବା ତିନି ରଥ ବଡଦାଣ୍ଡର ବଳଗଣ୍ଡି ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ମାଳିନୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଅଟକୁଥିଲା । ପରେ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କୁ ସେବାୟତ ମାନେ ଚାପ ଡଙ୍ଗାରେ ନେଇ ନଦୀ ପାର କରାଉଥିଲେ । ନଦୀ ଅପରପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ୪ ଚକ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ରଥାକୃତି ରଥରେ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କୁ ବିରାଜମାନ କରାଯାଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ନିଆଯାଉଥିଲା । ସେତେବେଳେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଲୁକାମୟ ଥିଲା । ତେଣୁ ବାଲିରେ ତିନି ରଥକୁ ନେବା ଓ ପରେ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କୁ ଚାପ ଡଙ୍ଗାରେ ନଦୀ ପାର କରାଯାଇ ଆଉ ଏକ ରଥରେ ବିରାଜମାନ କରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ନେବା ବହୁତ୍ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ହେଉଥିଲା ।

Rath Yatra Malini River History
ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଛୁଟୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ (ETV Bharat Odisha)

ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ତଳେ ମାଳିନୀ ନଦୀ...

ରଥଯାତ୍ରା ବେଶ୍‌ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ହେଉଥିବାରୁ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ଭାନୁଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ଵ ସମୟରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମାଳିନୀ ନଦୀକୁ ପୋତା ଯାଇଥିଲା । ୧୨୭୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ନଦୀକୁ ପୋତା ଯାଇଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ୍ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ମତ ଦିଅନ୍ତି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାରେ ତିନିଟି ରଥ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି । ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି ।

Rath Yatra Malini River History
ଶରଧା ବାଲି (ETV Bharat Odisha)
ଛଅ ରଥ ଓ ମାଳିନୀ ନଦୀକୁ ନେଇ କଣ କୁହନ୍ତି ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ?

ଜଗନ୍ନାଥ୍ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର ଭାସ୍କର ମିଶ୍ର କୁହନ୍ତି, ‘ପୂର୍ବ କାଳରେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ୬ଟି ରଥ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ତଥ୍ୟ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଓ ରଥ ଚକଡ଼ାରୁ ମିଳିଛି । ରଥ ଚକଡ଼ା ପୋଥିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏହାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ସଦାଶିବ ରଥଶର୍ମା। ଏହାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ ସେ କିଛି ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଥିଲେ । ଏଥିରୁ ଆମେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଆସୁଛି ରଥ ୬ଟି ହେଉଥିଲା । ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ରଥ ହେଉଥିଲା । ଆଉ ତିନିଟି ୪ ଚକ ବିଶିଷ୍ଟ ରଥ ଆକୃତିର ହେଉଥଲା । ମୁଖ୍ୟ ରଥରୁ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କୁ ଚାପ ଡଙ୍ଗାରେ ରଖାଯାଇ ନଦୀ ପାର କରାଯାଉଥିଲା । ପରେ ୪ ଚକ ବିଶିଷ୍ଟ ରଥରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ନିଆଯାଉଥିଲା ।’

Rath Yatra Malini River History
ଶରଧାବାଲିରେ ତିନି ରଥ (ETV Bharat Odisha)

କାହିଁକି ପୋତାଗଲା ମାଳିନୀ ନଦୀ ?

ଡକ୍ଟର ଭାସ୍କର ମିଶ୍ର କୁହନ୍ତି, ‘୬ଟି ରଥରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେବା ଅଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବୋଲି ରାଣୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଦେବୀଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ଯ କହିଥିଲେ । ପରେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ ମାଳିନୀ ନଦୀକୁ ପୋତା ଯାଇଥିଲା । ଗଙ୍ଗ ବଂଶର ରାଜା ଭାନୁଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ନଦୀକୁ ପୋତା ଯାଇଥିଲା । କେତେକ ଇତିହାସକାର ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ରାଜା ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ।’

ରାଣୀ ଯେବେ କହିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ...

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଶରତ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ‘ମାଳିନୀ ନଦୀ କାରଣରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗାରେ ନଦୀ ପାର କରାଯାଇ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନେବା ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହୁଡିବାରେ ସମୟ ଯାଉଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା । ଏଥିରେ ରାଣୀ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ରାଜାକୁ କହିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ମାଳିନୀ ନଦୀକୁ ପୋତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା ହେଲେ ତାହା ହୋଇପାରିନଥିଲା । ପରେ ରାଣୀ ନିଜର ସର୍ବସ୍ବ ଲଗାଇ ତ୍ୟାଗ ନିଷ୍ଠା ଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ମାଳିନୀ ନଦୀକୁ ପୋତା ଯାଇଥିଲା ।’



ଶରଧା ବାଲିର ନାମକରଣ:

ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ନାକଚଣା ଦ୍ବାର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଥିବା ବାଲିକୁ ଶରଧା ବାଲି କୁହାଯାଏ । ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି ବାଲିରେ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରି ବାହୁଡ଼ା ରଥରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି । ଏଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଶରଧା ବାଲିକୁ ଅତି ପବିତ୍ର କୁହାଯାଏ । ଶରଧା ବାଲିକୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇ ମାରିଥାନ୍ତି ।

Rath Yatra Malini River History
ଶରଧାବାଲି (ETV Bharat Odisha)


ଶରଧା ବାଲି ନାମକରଣ ପଛରେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ...

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚୂନରା ସେବାୟତ ଶରତ ମହାନ୍ତି ଶରଧାବାଲିର ନାମକରଣକୁ ନେଇ କୁହନ୍ତି ଯେ, ଶରଧା ବାଲି ନାମକରଣ ପଛରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ରହିଛି । ରାଜା ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ରାଣୀ ଥିଲେ ରାଣୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଦେବୀ । ରାଣୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଦେବୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ରଥ ଯାତାୟାତ ସୁଗମ ପାଇଁ ମାଳିନୀ ନଦୀକୁ ପୋତାଯାଇଥିଲା । ଏଣୁ ତାଙ୍କରି ନାମରେ ଶରଧା ବାଲି ନାମକରଣ ହୋଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ହେରା ପଞ୍ଚମୀରେ କାହିଁକି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ? ଜାଣନ୍ତୁ ...

ଚିଲିକାର ନୀଳ ଜଳରାଶି ସାଜିଲା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଲୌକିକ ଜଳ ରଥଯାତ୍ରା

କଳା ଠାକୁରଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ଲୀଳା: ବିତି ଗଲାଣି ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି.. ହେଲେ ଆଜି ବି ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏନି ରଥଯାତ୍ରା

ସର୍ବ ଧର୍ମ ସମନ୍ଵୟ ପ୍ରତୀକ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ:
ସର୍ବ ଧର୍ମ ସମନ୍ଵୟ ପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ । ପତିତଜନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ । ଏହାକୁ ପତିତପାବନ ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଏ । ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ରତ୍ନସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନର ସାନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଭକ୍ତିରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

MALINI RIVER PURI BADA DANDA
SIX RATHS OF JAGANNATH RATH YATRA
PURI GRAND ROAD HISTORY
MALINI RIVER RATH YATRA
PURI RATH YATRA HISTORY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.