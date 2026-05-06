କୋରାପୁଟ-କୋଟିଆ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତୀକରଣ ସହ କୁନ୍ଦୁଲି-କୋଟିଆ ରାସ୍ତାର ଦୋହରୀକରଣ କରାଯିବ-ପୃଥୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ
କୋଟିଆସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥଚକ । ଭକ୍ତି ଭାବମୟ ପରିବେଶରେ ସଂପନ୍ନ ହେଲା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ରିପୋର୍ଟ-ଶାନ୍ତାକାର ସି
Published : May 6, 2026 at 1:28 PM IST
କୋରାପୁଟ: କୋଟିଆରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥଚକ । ଏକ ଭକ୍ତି ଭାବମୟ ପରିବେଶରେ ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଯାଇଛି । ବୁଧବାର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ତଥା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପୁରୀରୁ ଯାଇଥିବା ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥଚକ କୋଟିଆସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ।
କୁନ୍ଦୁଲିରୁ କୋଟିଆ ରାସ୍ତାର ଦୋହରୀକରଣ ହେବ
ଏହି ଅବସରରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, 'କୋଟିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ । କୋଟିଆର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ । ବିକାଶର ସମସ୍ତ ରାସ୍ତା କୋଟିଆ ଯାଏ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି । ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା, ରାସନ କାର୍ଡ, ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ସୁବିଧା ସବୁ କିଛି ଏଠିକା ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରାକର । ଏଠାରେ ଥିବା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ । ଏହାକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଓ ଭବ୍ୟ କରାଯିବ । ଏ ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । କୋରାପୁଟ ସହ ଏହାକୁ ଯୋଡିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଘାଟର ଆହୁରି ଉନ୍ନତୀକରଣ କରାଯିବ । ବିଶେଷ କରି କୁନ୍ଦୁଲିରୁ କୋଟିଆ ରାସ୍ତାର ଦୋହରୀକରଣ କରାଯିବ । ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏଥିପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଡକାଯିବ । କହିବାକୁ ଗଲେ, କୋଟିଆର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ କରିବା ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ' ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଭାବବିହ୍ଵଳ ହୋଇ କହିଥିଲେ, 'ଏଥରକୁ ମିଶାଇ ସେ ତିନିଥର କୋଟିଆ ଆସି ସାରିଲେଣି । କୋଟିଆର ସରଳ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ଯଦି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ତେବେ ଆରଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କୁ କୋଟିଆରେ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ' ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଏଥିସହ କୋଟିଆ, କୋଟିଆ ସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ ଦେଓମାଳିର ବିକାଶର ଦାୟିତ୍ବ ସେ ନେଇଛନ୍ତି ଓ ଏହି ଦାୟିତ୍ବକୁ ସମ୍ପାଦିତ କରିବେ ବୋଲି କୋଟିଆବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । କୋଟିଆର ବିକାଶ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ କିଛି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ,ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସାଂସଦଙ୍କ ସହ କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଅଂଚଳବାସୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କୋରାପୁଟ
