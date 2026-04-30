ETV Bharat / state

ଟିମର ମୁଖିଆ ଯଦି ମ୍ୟାଚ ଫିକ୍ସିଂ କରିବେ ତାହେଲେ ଫଳ କଣ ହେବ-ଅମୀୟ ପାଣ୍ଡବ

କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ବହୁତ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ

What will happen if the team captain fixes the match - Amiya Pandav
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 30, 2026 at 8:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: କଂଗ୍ରେସ ଛାଡୁଛନ୍ତି ଏକାଧିକ ନେତା । ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଘଡିକେ ଘୋଡା ଛୁଟୁଛି। କେତେବେଳେ ଦଳର ଦୁର୍ବଳ ସଂଗଠନକୁ ନେଇ ତ କେତେବେଳେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା । କେତେବେଳେ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କୁ ନେଇ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କଂଗ୍ରେସରୁ ବିଦା ହୋଇଥିବା ମହମ୍ମହ ମୋକିମ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଢିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଛାମୁଆ ସଂଗଠନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ନେତା ଦଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି । କୁଆଡେ ଯାଉଛି ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ରାଜନିତୀର ଦିଗ ତାକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଛି ରାଜନୀତି । ନିକଟରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅମୀୟ ପାଣ଼୍ଡବ ଦଳ ଛାଡିବା ଘଟଣା କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତିକୁ ଆହୁରି ଉଷ୍ମ କରିଛି ।

୨୦୦୦ ମସିହାରୁ ଏଯାଏଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀର୍ଘ ୨୬ ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଛି କଂଗ୍ରେସ । ଅର୍ଥାତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ବହୁତ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । କଥା ହେଉଛି ୨୬ ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହେବା କଥା କେବଳ ଦଳୀୟ ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ ଯୋଗୁ ତାହା ହୋଇପାରୁନାହିଁ।

୨୦୦୦ ମସିହାରୁ ଶାସନ ବାହାରେ ରହିଛି କଂଗ୍ରେସ

ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଂଗ୍ରସ ଛାଡିଥିବା ନେତା ଅମୀୟ ପାଣ୍ଡବ କହିଛନ୍ତି, 'କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ସେମାନେ ନିଜର ଏବଂ ସମର୍ଥକଙ୍କର କେମିତି ଅସ୍ତିତ୍ବ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡିବ ସେଥିରେ ସେମାନେ ଲାଗିପଡିଛନ୍ତି । ଦଳ ଛାଡିବା ମୋ ପାଇଁ ଖୁବ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଅନୁଭୂତି। ବିରୋଧୀ ମାନସିକତା ନେଇ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି । ଟିମର ମୁଖିଆ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଖେଳାଳି ବାଛିବା ଦରକାର । ଯଦି ସେ ମ୍ୟାଚ ଫିକ୍ସିଂ କରିବେ ତାହେଲେ ଫଳ ଆଉ କଣ ହେବ। '

ଅମୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ନିକଟରେ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ଏକ ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି । ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଦଳୀୟ ଅସନ୍ତୋଷର ପ୍ରତିଫଳନ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । ଅମୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଶତପଥୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା । ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳରେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଥିଲା । ସେହିପରି ସୁଦର୍ଶନ ଦାଶଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସୋ କଜ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମୋଟ ଉପରେ କଂଗ୍ରେସ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ବ ହରାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦଳୀୟ ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ ଦଳକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି ବୋଲି ଦଳର ମୁଖିଆ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚୁପ।'


ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଏଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ତେଜୁଥିବା ବେଳେ ମୁଁହ ଖୋଲିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଏକାଧିକ କଂଗ୍ରେସ ନେତା । ନାଁ ନ ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା କହିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଏକ ମହାସମୁଦ୍ର। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡୁଥିବା ନେତାମାନେ ଜାଣିବା କଥା, କେହି ଜଣେ ଦଳ ଛାଡିଦେଲେ ଯେ ଦଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତାହା କହିବା ଭୁଲ । ହୁଏତ ସମୟ ଆସିବ କଂଗ୍ରେସ ପୁନଃ ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହେବ ଆଉ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବ ।


କଂଗ୍ରେସ ଦୀର୍ଘବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାଠୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପରେ ଏବେ କଂଗ୍ରେସର ନେତାମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଅସ୍ତିତ୍ବ ହରାଉଛି ଦଳ । ଅର୍ଥାତ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । କେବଳ ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ ନୁହେଁ, ଦୁର୍ବଳ ସାଙ୍ଗଠନିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ଦୁରାବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦାୟୀ।ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସଂଯୋଗର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଭିତରେ ଏକ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ।

ଇଟିଭି ଭାରତ,ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

କଂଗ୍ରେସ ଛାଡୁଛନ୍ତି ଏକାଧିକ ନେତା
AMIYA PANDAV
ODISHA CONGRESS
ଅମୀୟ ପାଣ଼୍ଡବ
ODISHA PRSDESH CONGRESS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.