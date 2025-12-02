ଆସିଲାଣି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ, ସଜେଇ ହଉଛି ନନ୍ଦନକାନନ: ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା

ଆସିଲାଣି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ, ସଜେଇ ହଉଛି ନନ୍ଦନକାନନ: ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା
Published : December 2, 2025 at 8:23 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସିଲାଣି ଶୀତ, ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ । ସଜେଇ ହେଲାଣି ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଲାଣି । । ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଜମିଲାଣି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ । ଆଗକୁ ଆସୁଛି ବଡ ଦିନ ଓ ନୂଆବର୍ଷ । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ନନ୍ଦନକାନନ। ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଏଥର ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ମିଳିବ । ଏଥର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କିଛି ନୂଆ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ।
ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ:-
ଗତ ବର୍ଷ ଶୀତ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 43 ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନନ୍ଦନକାନନ ପରିଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଚଳିତବର୍ଷ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଏ ନେଇ ନନ୍ଦନକାନନର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପରିଚାଳନା ସହକାରୀ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ମନସ୍ମିତା ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସିଥାଆନ୍ତି । ଭିଡ଼ କମାଇବା ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନାନରେ ଥିବା ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଓ ନନ୍ଦନକାନନର ଗାର୍ଡ ନିୟୋଜିତ ହେଉଛନ୍ତି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନନ୍ଦନକାନନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବା ସହିତ ମହିଳା ଗାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ପିଇବା ପାଣି ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି । ଶୌଚାଳୟ ଆଦିର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଏଥର ନୂଆବର୍ଷରେ ନୂଆ ନୂଆ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଦେଖି ପାରିବେ । ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କିଭଳି ସୁବିଧାରେ ସବୁକିଛି ଦେଖିପାରିବେ ସେନେଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସହକାରୀ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ।
ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନନ୍ଦନକାନନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ମନା:-
ଅନେକ ସମୟରେ ନନ୍ଦନକାନନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିଥାନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅପ୍ରୀତିକାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନନ୍ଦନକାନନ ମଧ୍ୟକୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ମନା କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁମାନେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବେ ନନ୍ଦନକାନନର ପଛ ପାଖ ଦେଇ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରିବେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ।
ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଅଧିକ ଜାଗା ଓ ଅଧିକ ଟିକଟ କାଉଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅଧିକ ସିକୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ବଡ଼ଦିନଠାରୁ ନୂଆବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଡିକାଲ ଟିମ, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
