ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଲୋକେ
ସମ୍ବଲପୁରର ସାଂସଦ ଦେଶର ଜଣେ ପ୍ରଭାଵଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାହା ପୁଣି ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ l ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : July 26, 2026 at 5:15 PM IST
SAMBALPUR DHARMENDRA REACTION, ସମ୍ବଲପୁର: ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ l ବିଜେପିର ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା l ଏହାସହ ତାଙ୍କୁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଅତି ନିକଟତର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ l ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ସମ୍ବଲପୁରର ସାଂସଦ ଦେଶର ଜଣେ ପ୍ରଭାଵଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାହା ପୁଣି ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ l ସମ୍ବଲପୁରର ସାଧରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା ଓ ଲୋକ ପ୍ରିୟ l ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଓ ବିକାଶ ପୁରୁଷ ହେବା ସହ ଜଣେ ଭଲ ସଂଗଠକ l ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ତାଙ୍କର ବିରୋଧୀ ନଥିଲେ l ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ତ ତାଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଥିଲେ ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦଳ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଥିବାର ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ l
ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା l ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ CJP ପକ୍ଷରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ହୋଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁ ସେ ଗତ କାଲି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି l ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତା ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା l
ସମ୍ବଲପୁରର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇଂ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଇସ୍ତଫାକୁ ନେଇ କୁହନ୍ତି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଟିକେ ଡେରିରେ ଦେଲେ, ଟିକେ ଆଗରୁ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା l ତେବେ ଏହା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ l ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଲ ବହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ମାଧବ ରାଓ ସିନ୍ଧିଆ, ଶିବରାଜ ପାଟିଲ, ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ଭଳି ନେତା ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି l ତେଣୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଏହି ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି l ଆଉ ଏହା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରେ ଲୋକମତ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଲୋକଙ୍କ ହିତ ରେ ଆମ ସବୁ ନେତା ଙ୍କୁ କାମ କରିବାର ଅଛି l ଆଉ ଦରକାର ପଡିଲେ ଲୋକ ଯଦି ଆମକୁ ଚାହୁଁ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆମ ଅହଂକାର ଆମ ପଦବୀ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ରୋହିତ କହିଛନ୍ତି l
ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପ୍ରବକ୍ତା ମାନସ ରଞ୍ଜନ ବକ୍ସି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଇସ୍ତଫା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୋ ପାଇଁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ l ତେବେ ସମାଜ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିତ ପାଇଁ ବଂଚୁଥିବା ଲୋକ ଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଲୋକ l ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସର୍ବୋପରି ନୀତିରେ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥାନ୍ତି l ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏହି ଇସ୍ତଫାକୁ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି l ତେବେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ କାରଣ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜଣେ ଦୂର ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ବିକାଶମୁଖୀ ତଥା ପରିଶ୍ରମୀ ଲୋକ l ତେବେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା NEPରେ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା l ପୂର୍ବରୁ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କୁ ହିରୋ ଓ ହିରୋ ମାନଙ୍କୁ ଜିରୋ କରାଯାଇଥିଲା l ତେବେ NEP ପରେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତନ ଆସିଲା ଏହା ବିରୋଧୀ ଓ ବାମପନ୍ଥୀଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଲା l ଦେଶ ବାହାରର ଶକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭାରତରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲେ l ସେମାନେ ଏକ ମଉକା ଖୋଜୁଥିଲେ l ତେଣୁ ପେପର ଲିକ ଏକ ବାହାନା ଥିଲା l ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ନାହାନ୍ତି l ତେବେ ଆଗକୁ ସେ ଆହୁରି ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇବେ ଏଥିରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି l
ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁରର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ବିଜେପି ନେତା ଡ. ପ୍ରମୋଦ ରଥ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, କଂଗ୍ରେସ ଅମଳରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ପେପର ଲିକ୍ ହୋଇଛି l ଯେମିତି ପଞ୍ଜାବରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସରକାର ଅମଳରେ ମଧ୍ୟ ପେପର ଲିକ୍ ହୋଇଛି l ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଲିକ୍ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା, ଛାତ୍ରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର କିଭଳି ଭାବରେ ସଫଳତାର ସହ ପରୀକ୍ଷା କରେଇବା ଏହା ମୂଖ୍ୟ କଥା l ତେବେ CJPର ଦାବି ଯଦି ଛାତ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଥିଲା, ତାହେଲେ ସେଠାରେ ସର୍ଜିଲ ଇମାମ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଉମର ଖାଲିଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ ନାରାବାଜି ହେବା ସମୟରେ ଆପଣ କାହିଁକି ବିରୋଧ କଲେ ନାହିଁ ? ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଆସି ଦେଶ ବିରୋଧୀ ନାରାବାଜି କରିବା, ଦେଶ ବାହାରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଫଣ୍ଡିଂ ହେବା, ଯେଉଁ ହିସାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଆପ ପାର୍ଟି ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ନେପାଳ ଓ ବାଙ୍ଗଳାଦେଶ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ l
ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ବାସିନ୍ଦା ସୁତପା ମିତ୍ର ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ l ଏଥିରେ ନୈତିକତାର ଜୟ ହୋଇଛି l ତେବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ବିରୋଧୀ ମାନେ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛନ୍ତି l ତେବେ ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି, NTA ହିଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଅଟେ, ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁତପା ମିତ୍ର l
ସମ୍ବଲପୁରର ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁବୋଧ ସାହୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆମର ସାଂସଦ ହୋଇକି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ l ସେ କେଵଳ ଆମ ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ ନୁହେଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଥିଲେ l ତେଣୁ ତାଙ୍କ ର ଇସ୍ତଫା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତି ଅଟେ l ତେବେ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦେବା ବହୁ ଜରୁରୀ ଥିଲା l କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଛାତ୍ର ନେତା ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା, NEET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲା CJP
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ... CM ମୋହନ ମାଝୀ କହିଲେ ‘ଉଚ୍ଚ ନୈତିକତାର ପରିଚୟ’, ନବୀନ କହିଲେ ‘ଯୁବପିଢ଼ିର ବିଜୟ’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର