ETV Bharat / state

ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଲୋକେ

ସମ୍ବଲପୁରର ସାଂସଦ ଦେଶର ଜଣେ ପ୍ରଭାଵଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାହା ପୁଣି ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ l ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

What are people in Dharmendra Pradhan's parliamentary constituency saying after his resignation?
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଲୋକେ (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 26, 2026 at 5:15 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

SAMBALPUR DHARMENDRA REACTION, ସମ୍ବଲପୁର: ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ l ବିଜେପିର ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା l ଏହାସହ ତାଙ୍କୁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଅତି ନିକଟତର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ l ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ସମ୍ବଲପୁରର ସାଂସଦ ଦେଶର ଜଣେ ପ୍ରଭାଵଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାହା ପୁଣି ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ l ସମ୍ବଲପୁରର ସାଧରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା ଓ ଲୋକ ପ୍ରିୟ l ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଓ ବିକାଶ ପୁରୁଷ ହେବା ସହ ଜଣେ ଭଲ ସଂଗଠକ l ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ତାଙ୍କର ବିରୋଧୀ ନଥିଲେ l ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ତ ତାଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଥିଲେ ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦଳ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଥିବାର ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ l

ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଲୋକେ (ETV Bharat Odisha)


ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା l ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ CJP ପକ୍ଷରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ହୋଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁ ସେ ଗତ କାଲି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି l ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତା ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା l


ସମ୍ବଲପୁରର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇଂ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଇସ୍ତଫାକୁ ନେଇ କୁହନ୍ତି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଟିକେ ଡେରିରେ ଦେଲେ, ଟିକେ ଆଗରୁ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା l ତେବେ ଏହା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ l ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଲ ବହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ମାଧବ ରାଓ ସିନ୍ଧିଆ, ଶିବରାଜ ପାଟିଲ, ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ଭଳି ନେତା ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି l ତେଣୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଏହି ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି l ଆଉ ଏହା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରେ ଲୋକମତ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଲୋକଙ୍କ ହିତ ରେ ଆମ ସବୁ ନେତା ଙ୍କୁ କାମ କରିବାର ଅଛି l ଆଉ ଦରକାର ପଡିଲେ ଲୋକ ଯଦି ଆମକୁ ଚାହୁଁ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆମ ଅହଂକାର ଆମ ପଦବୀ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ରୋହିତ କହିଛନ୍ତି l


ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପ୍ରବକ୍ତା ମାନସ ରଞ୍ଜନ ବକ୍ସି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଇସ୍ତଫା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୋ ପାଇଁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ l ତେବେ ସମାଜ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିତ ପାଇଁ ବଂଚୁଥିବା ଲୋକ ଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଲୋକ l ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସର୍ବୋପରି ନୀତିରେ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥାନ୍ତି l ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏହି ଇସ୍ତଫାକୁ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି l ତେବେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ କାରଣ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜଣେ ଦୂର ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ବିକାଶମୁଖୀ ତଥା ପରିଶ୍ରମୀ ଲୋକ l ତେବେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା NEPରେ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା l ପୂର୍ବରୁ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କୁ ହିରୋ ଓ ହିରୋ ମାନଙ୍କୁ ଜିରୋ କରାଯାଇଥିଲା l ତେବେ NEP ପରେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତନ ଆସିଲା ଏହା ବିରୋଧୀ ଓ ବାମପନ୍ଥୀଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଲା l ଦେଶ ବାହାରର ଶକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭାରତରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲେ l ସେମାନେ ଏକ ମଉକା ଖୋଜୁଥିଲେ l ତେଣୁ ପେପର ଲିକ ଏକ ବାହାନା ଥିଲା l ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ନାହାନ୍ତି l ତେବେ ଆଗକୁ ସେ ଆହୁରି ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇବେ ଏଥିରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି l


ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁରର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ବିଜେପି ନେତା ଡ. ପ୍ରମୋଦ ରଥ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, କଂଗ୍ରେସ ଅମଳରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ପେପର ଲିକ୍ ହୋଇଛି l ଯେମିତି ପଞ୍ଜାବରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସରକାର ଅମଳରେ ମଧ୍ୟ ପେପର ଲିକ୍ ହୋଇଛି l ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଲିକ୍ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା, ଛାତ୍ରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର କିଭଳି ଭାବରେ ସଫଳତାର ସହ ପରୀକ୍ଷା କରେଇବା ଏହା ମୂଖ୍ୟ କଥା l ତେବେ CJPର ଦାବି ଯଦି ଛାତ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଥିଲା, ତାହେଲେ ସେଠାରେ ସର୍ଜିଲ ଇମାମ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଉମର ଖାଲିଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ ନାରାବାଜି ହେବା ସମୟରେ ଆପଣ କାହିଁକି ବିରୋଧ କଲେ ନାହିଁ ? ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଆସି ଦେଶ ବିରୋଧୀ ନାରାବାଜି କରିବା, ଦେଶ ବାହାରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଫଣ୍ଡିଂ ହେବା, ଯେଉଁ ହିସାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଆପ ପାର୍ଟି ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ନେପାଳ ଓ ବାଙ୍ଗଳାଦେଶ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ l


ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ବାସିନ୍ଦା ସୁତପା ମିତ୍ର ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ l ଏଥିରେ ନୈତିକତାର ଜୟ ହୋଇଛି l ତେବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ବିରୋଧୀ ମାନେ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛନ୍ତି l ତେବେ ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି, NTA ହିଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଅଟେ, ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁତପା ମିତ୍ର l

ସମ୍ବଲପୁରର ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁବୋଧ ସାହୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆମର ସାଂସଦ ହୋଇକି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ l ସେ କେଵଳ ଆମ ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ ନୁହେଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଥିଲେ l ତେଣୁ ତାଙ୍କ ର ଇସ୍ତଫା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତି ଅଟେ l ତେବେ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦେବା ବହୁ ଜରୁରୀ ଥିଲା l କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଛାତ୍ର ନେତା ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ l

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା, NEET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲା CJP

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ... CM ମୋହନ ମାଝୀ କହିଲେ ‘ଉଚ୍ଚ ନୈତିକତାର ପରିଚୟ’, ନବୀନ କହିଲେ ‘ଯୁବପିଢ଼ିର ବିଜୟ’

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

SAMBALPUR DHARMENDRA REACTION
ସମ୍ବଲପୁର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
DHARMENDRA PRADHAN RESIGNATION
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା
SAMBALPUR DHARMENDRA REACTION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.