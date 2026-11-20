ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ଚମକିବ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା: ୫ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର କମିଶନର ବଳବନ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ସମେତ ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଦେବଗଡ଼, ବରଗଡ଼, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, କର୍ମଚାରୀ ଓ ନିବେଶକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ l ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : November 20, 2026 at 9:53 PM IST
SAMBALPUR INVESTER MEET, ସମ୍ବଲପୁର: ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନୀତି ଅଧୀନରେ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପାଇଁ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ସମ୍ବଲପୁରର ତପସ୍ୱିନୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଏକ ଇନଭେଷ୍ଟର ମିଟ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି l ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର କମିଶନର-ତଥା -ସଚିବ ବଳବନ୍ତ ସିଂହ, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଦେବଗଡ଼, ବରଗଡ଼ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, କର୍ମଚାରୀ ଓ ଏହି 5ଟି ଜିଲ୍ଲାର ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପର ନିବେଶକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ l
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନୂତନ ନିବେଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା l ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ ବଡ଼ ଯୋଜନା ରଖିଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି l ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଥିରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସହାଭାଗିତାର ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି l ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଟେଲ ଓ ରେସ୍ତୁରାଁ ଶିଳ୍ପର ନିବେଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜିମ ପଲିସି- 2026ରେ କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା, ସୁଯୋଗ ଓ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେନେଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସିଂ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ l ଏହାସହ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ Nature, Culture ଓ Adventure ପାଇଁ କାମ କରାଯିବ l
ଏହା ସହ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସିଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ଏବଂ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମତ ରଖିଛନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ବଲପୁର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ହୋଟେଲ ଓ ରେସ୍ତୁରାଁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବଳବନ୍ତ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, "କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି । ହୀରାକୁଦ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ (ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍) ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ନିୟମିତ ସମୀକ୍ଷା ହେଉଛି ଏବଂ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର ସହଭାଗିତା ବଢ଼ିଲେ ଏହା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆଖ ପାଖରେ 700ରୁ 800 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରକଳ୍ପର କାମ ଚାଲିଛି l ଏହାସହ ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ -2, ମହାନଦୀ ରିଭର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଉନ୍ନତିକରଣ ଆଦି ମଧ୍ୟ କାମ ଚାଲିଛି l ଏହାସହ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଓ କୁଚିଣ୍ଡାରେ ଟ୍ରାଇବଲ ହୋମ ଷ୍ଟେ'ର କାମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି l ଏହାସହେ ଦେବ୍ରିଗଡ଼, ଦେବଝରଣ, ବଡ଼ରମା ଆଦି ସ୍ଥାନର ଉନ୍ନତିକରଣ ଜାରି ରହିଛି l"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ; ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ! ଖଣ୍ଡନ କଲେ CDMO
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ହୀରାକୁଦ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଉଦ୍ଘାଟିତ, କଟେଜ୍ରୁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଶୋଭା ଉପଭୋଗ କରିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର