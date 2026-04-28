ତାତିରେ ସିଝୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ଆହୁରି 2 ଦିନ ଅଗ୍ନିବର୍ଷା ନେଇ IMDର ଆକଳନ
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, ବୌଦ୍ଧ, ନୟାଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
Published : April 28, 2026 at 10:54 AM IST
Western Odisha Heatwave , ଭୁବନେଶ୍ବର : ତାତିରେ ଜଳୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା । ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ ଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି । ରାଜ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହରେ ଜଳୁଥିବା ବେଳେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡିଶାରେ ତାତି ଓ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ତାପମାତ୍ରା 45 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ରହିଛି । ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାତିରୁ ନିସ୍ତାର ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ।
ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ:
ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ପ୍ରାୟତଃ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା 45 ଡିଗ୍ରୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଛି । ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ 28 ଏପ୍ରିଲ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, ବୌଦ୍ଧ, ନୟାଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ସଙ୍କେତ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି 11ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
Maximum Temperature Forecast for next 5 days#Odisha #hot #temperature pic.twitter.com/mUT5niNoSA— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) April 27, 2026
ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ 40 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ପୂର୍ବାନୁମାନ:
- ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର- 43 ଡିଗ୍ରୀ
- ରାଉରକେଲା, ବୋଦ୍ଧ, ଟିଟିଲାଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା, ଭବାନୀପାଟଣା- 42 ଡିଗ୍ରୀ
- ନୟାଗଡ଼, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି- 41 ଡିଗ୍ରୀ
- ନବରଙ୍ଗପୁର, ମାଲକାନଗିରି, ଫୁଲବାଣୀ, ଦେଓଗଡ଼, ବରଗଡ଼, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର- 40 ଡିଗ୍ରୀ
କାଳବୈଶାଖୀ ଆଶଙ୍କା:
ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼ ଆଦି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ଘଡଘଡି, ବିଜୁଳି ସହିତ ଅଧିକ ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ କିଛି ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି ।
ଗରମରେ ସିଝୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା; 2ଦିନ ଯାଏଁ 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଟ୍ ୱେଭ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, କାଳବୈଶାଖୀ ଆଣିପାରେ ଆଶ୍ବସ୍ତି !
ଆସନ୍ତା ମେ 1 ତାରିଖ ପରେ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି । ଆଇଏମଡି (IMD) ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବନାହିଁ । ବର୍ଷା ହେବା ପରେ ତାପମାତ୍ରା 2 ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ । ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ଷା ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ 50ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିପାରେ । ତେଣୁ 27ରୁ 1 ତାରିଖ ଯାଏ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭିି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର