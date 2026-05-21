ଜଳୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ସନ୍ତୁଳି ହେଉଛି ଉପକୂଳ: ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ ନିସ୍ତାର
ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର,ବଲାଙ୍ଗୀର,ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଟୱେଭ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ନେଇ ଜାରି ହୋଇଛି ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : May 21, 2026 at 5:20 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଜଳୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ସନ୍ତୁଳି ହେଉଛି ଉପକୂଳ । ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରେ ଛଟପଟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା । ଆକାଶରୁ ଯେମିତି ବର୍ଷୁଛି ନିଆଁ ଝୁଲ । ଆଉ ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ସନ୍ତୁଳି ହେଉଛି ଉପକୂଳ । ରେକର୍ଡ ପରେ ରେକର୍ଡ କରୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକର ତାପମାତ୍ରା । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମରୁ ତ୍ରାହି ନାହିଁ ।
ଆକାଶରୁ ନିଆଁ ବର୍ଷା !
ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ନିଆଁ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ତତଲା କଢେଇରେ ଭାଜି ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା । ଦିନ ସାଢ଼େ ୧୧ଟା ସୁଦ୍ଧା ୪୧ ଡିଗ୍ରୀ ଟପିଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସମ୍ବଲପୁର । ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ୪୧. ୮ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ । ସମ୍ବଲପୁରରେ ୪୧. ୨ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି । ହୀରାକୁଦରେ ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି ୪୦. ୬ଡିଗ୍ରୀ । କେନ୍ଦୁଝରରେ ୩୯. ୪ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି ୩୮.୪ ଡିଗ୍ରୀ । ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତି ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି ଓଡିଶା । ଆଜି ସାଢ଼େ ୧୧ଟାରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ୫୬ ପ୍ରତିଶତ ସହ ହିଟ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ପାଖାପାଖି ୫୩ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି ।
ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଟ୍ୱେଭ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ଉପକୂଳରେ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ସହ ଉଚ୍ଚ ଆର୍ଦ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି । ଉପକୂଳରୁ ଉତ୍ତର, ପଶ୍ଚିମରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂରା ରାଜ୍ୟ ଅସହ୍ୟ ତାତିରେ ଆଉଟୁପାଉଟୁ । ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତି ସହ ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି । ଆଗାମୀ ୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାତି ସହ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ ।
ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଏହି 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଟ୍ୱେଭ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
- ଝାରସୁଗୁଡ଼ା
- ସମ୍ବଲପୁର
- ବଲାଙ୍ଗୀର
- ନୟାଗଡ଼
ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ପାଇଁ ୧୫ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି ।
କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା:
ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର,କୋରାପୁଟ,ରାୟଗଡ଼ା ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ଓ ୪୦ ରୁ ୫୦ କିମି ଝଟକା ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ । ଏହାସହ ୧୪ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ଓ ୩୦ ରୁ ୪୦ କିମି ଝଟକା ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଆସନ୍ତା ୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବା ସହ ୭ ଦିନ ଯାଏ କାଳବୈଶାଖୀର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର