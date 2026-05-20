ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାକୁ ଫେରିଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ, ସମ୍ବଲପୁର 45, ଝାରସୁଗୁଡା 45.2 ଡିଗ୍ରୀ
ଗରମରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ର କହିଲେ ଡାକ୍ତର । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : May 20, 2026 at 9:40 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଏବେ ଅଗ୍ନିବର୍ଷା । ଆଜି ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ର ଝାରସୁଗୁଡାରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଗତକାଲି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ହୀରାକୁଦ ସହରର ତାପମାତ୍ରା 43 ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ବେଳେ ଏହା ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା । ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରରେ ତାପମାତ୍ରା 45 ଥିବା ବେଳେ ପଡୋଶୀ ଝାରସୁଗୁଡାର ତାପମାତ୍ରା 45.2 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି ।
ଆଉ ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସକାଳ 9 ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 5 ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ଦିନ ବେଳା ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହାନ୍ତି l ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ତାପମାତ୍ରା 42 ରୁ 43 ଡିଗ୍ରୀ କୁହା ଯାଉଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ତାହା 48 ଡିଗ୍ରୀ ପରି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି l
ତେବେ ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅଟକି ଯାଇନାହିଁ l ଧନୀକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ଘରେ ଏସି ଓ କୁଲର ଲଗାଇ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଗରିବ ଲୋକେ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଘରୁ ବାହାରି ଟାଣ ଖରାରେ ରାସ୍ତା କଡରେ ନିଜ ଉଠା ଦୋକାନ ସହ ବସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି l
ଏମିତି ଜଣେ ଉଠା ଦୋକାନୀ ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁରର କ୍ଷେତିପଡ଼ାର 63 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଅବଦୁଲ ରାଉଫ l ଯେତେ ଗରମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁର ଚାରଭାଟି ଛକ ନିକଟ ରାସ୍ତା କଡରେ ନିଜ ଉଠା ଦୋକାନ ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି l ସକାଳ 8 ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 1ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏହି ଦୋକନରେ ଗୋଟିଏ ଛତା ସାହାରାରେ ବସନ୍ତି ।
ଟାଣ ଖରା ନେଇ ସେ କୁହନ୍ତି, "ଏଥର ବହୁତ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି । ଏମିତି ଗରମ ବିଗତ ବର୍ଷ ଗୁଡିକରେ କେବେ ହୋଇନଥିଲା ପରି ଲାଗୁଛି l କଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଯେତେ ଖରା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୋକାନରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼େ, ଦୋକାନ ରେ ନବସିଲେ ଘର ଚଳିବନି l ଖରା ପାଇଁ ମୁଁ ପାଖରେ କେବଳ ଏକ ପାଣି ବୋତଲ ରଖିଥାଏ l ଏମିତି ଗରମ ବିଗତ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ହେଉନଥିଲା, ଏଥର ଗରମ ବହୁତ ହେଉଛି l"
ସମ୍ବଲପୁର ଗୋବିନ୍ଦତୋଳା ଛକ ନିକଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏକ ପରିବା ହାଟ ବସେ l ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୂର ଦୁରାନ୍ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ମହିଳା ମାନେ ଏଠାରେ ପରିବା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି l ଆଉ ରାସ୍ତା କଡ଼ ରେ ଏକ ଛତା ତଳେ ରହି ପରିବା ବିକ୍ରି କରନ୍ତି l ଏମାନେ ଯେତେ ଟାଣ ଖରା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନ 1ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ତମାମ ପରିବା ବିକ୍ରି କରନ୍ତି l ଏମିତି ଜଣେ ମହିଳା ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜୁଯୁମୁରା ବ୍ଲକ ପଡିଆବାହାଲର ବବିତା ଗର୍ଡିଆ l ବର୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 43 ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ବେଳେ ସେ ନିଜର ପରିବା ଦୋକାନ ଧରି ସମ୍ବଲପୁର ସହରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସନ୍ତି l ଏତେ ଟାଣ ଖରାରେ ରାସ୍ତା କଡରେ ବସିବା ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ହୋଇଯାଇଛି l
ଏନେଇ ପଚାରିଲେ ସେ କୁହନ୍ତି, "ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 11 ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ବସୁ, ପାଣି ଓ ଫଳ ମୂଳ ଖାଇକି ଏଠାରେ ରହିଯାଉ l ପରେ ଘରକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଅପରାହ୍ନ ରେ ଏଠାକୁ ଆସି ଦୋକନ ଖୋଲୁ l" ତେବେ ଏମିତି ଟାଣ ଖରା ଆଗରୁ କେବେ ଅନୁଭୂତ ହେଉନଥିଲା ବୋଲି କୁହନ୍ତି ପରିବା ବିକାଳି ବବିତା l
ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଖରା ଦିନେ ତାପମାତ୍ରା 45 ଡିଗ୍ରୀ ପାର ହେବା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା l ସମ୍ବଲପୁରର ସଚେତନ ନାଗରିକ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସାହୁଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ତଥା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମ ହେବାର ମୂଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ l ଜିଲ୍ଲା ତଥା ସହରରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଗଛ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଭରି ରହିଥିଲା ତାକୁ କାଟି ଦିଆଯାଉଛି l ବିକାଶ ନାଁରେ ବିନାଶ ହେଉଛି l ମୁଖ୍ୟତଃ କଳ କାରଖାନା ଦ୍ୱାରା ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ, ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି l ଏହା ସହ ସହରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡି ମୋଟର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏସିର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ତେଣୁ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି l ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପଡିଛି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ l ସହରର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗରିବ ଲୋକ ପେଟପାଟଣା ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରି କାମ କରୁଛନ୍ତି l ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି, ଯେ କୌଣସି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଂଶୁଘାତ ହୋଇ ପରେ, ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ l"
ଏହି ଗରମରେ ନିଜେ କେମିତି ସତର୍କ ରହିବା ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର CDMPHO ତଥା ଜଣା ଶୁଣା ଡାକ୍ତର ଅଲେଖ ମହାପାତ୍ର କୁହନ୍ତି ଯେ ଗରମରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ର l ଆଉ ବର୍ତମାନ ପ୍ରବଳ ଗରମରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ଯୋଗୁ ଅଂଶୁଘାତ ହୋଇଥାଏ l ଏହା ସହ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ l ତେଣୁ ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ l
ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଟାଣ ଖରାରେ ଅତି ଦରକାର ନହେଲେ ଘରୁ ବାହାରିବା କଥା ନୁହେଁ l ମୁଖ୍ୟତଃ ରୋଗୀ, ବୟଷ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲା, ସେମାନେ ଅଧିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା କଥା l ଘରୁ ବାହାରିଲେ ପତଳା କପଡା ପିନ୍ଧିବା ସହ ଜୋତା ପିନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ l ଏହା ସହ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଇବା ଓ ରସାଳ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର l
ତେବେ ଡ଼ାଇବିଟିସ ଓ ହାଇପରଟେନସନ ରୋଗୀ ଘରୁ ନବାହାରିବା ଭଲ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି CDMPHO l ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଖରାରେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କଲେ ତୁରନ୍ତ ଛାଇକୁ ଯାଇ ଓଆରଏସ ପାଣି, ଘୋଳ ଦହି ଆଦି ପାନୀୟ ପିଇବା ଦରକାର l କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି CDMPHO l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର