ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ
ସକାଳ ୯ଟା ୩୬ ମିନିଟରୁ ୧୦ଟା୧୦ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଠାରେ ନୂଆଖାଇ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଲାଗି କରିବାକୁ ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ । ରିପୋର୍ଟ: ଶେଖ ମହମ୍ମହ ୱାହିଦ
Published : August 7, 2026 at 4:34 PM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଗଣ ପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତା ୧୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପାଳନ ହେବ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ । ସକାଳ ୯ଟା ୩୬ ମିନିଟରୁ ୧୦ ଟା ୧୦ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ହେବ ନୂଆଖାଇ ଅନ୍ନ । ପରେ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ନୂଆ ଖାଇବେ । ନୂଆଖାଇ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେବେ ଜୁହାର ଭେଟ ।
ଏହି ସମୟରେ ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ:
ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ନୂଆଖାଇ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ କମିଟି ନୂଆଖାଇ ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ଯାହା ପରେ ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) ତାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ବିଶୁଦ୍ଧ ଲଗ୍ନ ସକାଳ ସମୟ ୯ ଘଟିକା ୩୬ ମିନିଟରୁ ଦଶ ଘଟିକା ୧୦ ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆଖାଇର ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ଭଗବାନ ଠାରେ ଲାଗି ହେବ । ତେବେ ଏଠିକାର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା’ ସମଲେଇ, ମା’ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ଓ ଦଶମତୀଙ୍କ ସହ ବଲାଙ୍ଗୀର ମହାରାଜଙ୍କ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ରର ଗଣନା କରି ଏହି ନୂଆଖାଇ ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବାର କମିଟି ସଦସ୍ୟ ରାଜପୁରୋହିତ ସନ୍ତୋଷ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଥମ ଶସ୍ୟ, ମା’ଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ:
ପ୍ରଥମେ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ମା’ ସମଲେଇ ଓ ମା’ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାରେ ନୂଆ ଅନ୍ନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭୋଗ ଲାଗି ହେବ । ଏହାପରେ ରାଜାଠୁ ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଖାଇବେ । ତେବେ ଏହି ନୂତନତ୍ଵର ଏହି ନୂଆଖାଇ ପର୍ବରେ ଚାଷୀ ତାର ଅମଳ କରିଥିବା ଶସ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ଠାରେ ଲାଗି କରିବା ପରେ ନିଜେ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ନୂଆ ଶସ୍ୟକୁ ଆହରଣ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ ସବୁ ନୂଆ କରି ଚାଷୀ ତଥା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏଥିରେ ଧୂମଧାମରେ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ।
ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ନୂଆଖାଇ ପାଳିତ ହୁଏ:
ଆଜି ଲଗ୍ନ ସ୍ଥିର ହେବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ଭରି ଯାଇଛି । ସମସ୍ତେ ଏବେଠୁ ନୂଆଖାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି । ନୂଆଖାଇ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ଧରି ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ । ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟକ ପରିବାରର ଲୋକ ସବୁ ଦ୍ଵେଷ ବିଦ୍ୱେଷ ଭୁଲି ଏକାଠି ନୂଆଖାଇ ଥାଆନ୍ତି । ପରସ୍ପରକୁ ନୂଆ ଖାଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଜୁହାର ଭେଟ ହୋଇଥାନ୍ତି । ସେହିପରି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ନୂଆ ଅନ୍ନ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି । ନୂଆଖାଇର ପର ଦିନ ସମସ୍ତେ ନାଚ ଗୀତ ଖେଳକୁଦ ଇତ୍ୟାଦିରେ ମଜ୍ଜି ଯାଇ ଖୁବ ଉତ୍ସାହ ଆନନ୍ଦରେ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ।
ସେପଟେ ରାଜା ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସବୁ ବର୍ଷ ଏକାଠି ନୂଆ ଖାଇ ପାଳନ କରି ଆସି ଥାଆନ୍ତି । ଏଥର ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଖାଇ ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି ରାଜା ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ତଥା ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାୟକ କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହ ଦେଓ କହିଛନ୍ତି ।
ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜପୁରୋହିତ ସନ୍ତୋଷ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ‘ମା ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ, ମା’ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଓ ମା’ ଦାଶମତିଙ୍କ ସହ ମହାରାଜାଙ୍କ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣନା କରି ଏଥର ନୂଆଖାଇ ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତା ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ୧୫ ସେପେଟେମ୍ବରରେ ଏହା ପାଳନ ହେବ ।’
ମିଳିମିଶି ଖାଇବୁ ନୂଆ:
ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାୟକ ତଥା ରାଜା ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓ କହିଛନ୍ତି, ‘ସବୁ ବର୍ଷ ଏକାଠି ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରିଥାଉ । ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନୂଆଁଖାଇ ପର୍ବ ନିଜ ପରିବାର ସହ ଆମ ରାଜା ପ୍ରାସାଦରେ ପାଳନ କରିବୁ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ।’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ନୂଆଁଖାଇ ? ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପାଳିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଦୁଃଖ ଦେଲା ବର୍ଷା: ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି, ଭାଙ୍ଗିଲା ଘର, ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର