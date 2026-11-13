ETV Bharat / state

ବଡ଼ଚଣା ଓଭରବ୍ରିଜରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା: ଟ୍ରକକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବସ, 16 ଆହତ

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଏକ ଟ୍ରକକୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି । ବସରେ 55 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ।

Horrific accident on Jajpur Badachana overbridge Passenger bus rams into truck over 16 passengers injured
ବଡ଼ଚଣା ଓଭରବ୍ରିଜ ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 13, 2026 at 9:39 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଯାଜପୁର: ବଡଚଣା ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଏକ ଟ୍ରକକୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 16 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ବଡଚଣା ପୋଲିସ୍, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପ୍ରଥମେ ବଡଚଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଗୁରୁତର 4 ଜଣଙ୍କୁ କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।

West Bengal bus rams into a truck; driver critically injured, over 16 passengers hurt.
ଟ୍ରକକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବସ, ଚାଳକ ଗୁରୁତର ଓ 16ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ (ETV Bharat Odisha)

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ବସ ଯାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମେ ସମସ୍ତେ ମେଦିନାପୁରରୁ ଆସୁଥିଲୁ । ମଝିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଗଲା । ବସରେ 55 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ । ଭୋର 5ଟା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଆମେ ସବୁ ବସ ଭିତରେ ଶୋଇଥିଲୁ । ଜୋରରେ ଧକ୍କା ହେବା ପରେ ଆମେ ଉଠିଥିଲୁ । ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।’

Badachana Community Health Centre
ବଡଚଣା ଗୋଷ୍ଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର (ETV Bharat Odisha)

କଟକ SCB ସ୍ତାନାନ୍ତର:

ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବଡଚଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ କଟକ SCB ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୫ ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି । ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍‌ଟି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମେଦିନପୁରରୁ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା ।

West Bengal bus rams into a truck
ଟ୍ରକକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବସ (ETV Bharat Odisha)

ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଲା ବସ୍:

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମେଦିନାପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ବସ୍‌ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା । ସକାଳ 5ଟା ସମୟରେ ହଠାତ୍‌ ବସ ଡ୍ରାଇଭର କୌଣସି କାରଣରୁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବଡ଼ଚଣା ଓଭରବ୍ରିଜ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ଏକ ଟ୍ରକକୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ଫଳରେ ବସଟିର ସାମ୍ନା ଭାଗ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ବସରେ ଥିବା 16 ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇ ବଡ଼ଚଣା ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବସ ଭିତରୁ ଆହତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ଏଥିସହିତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବଡ଼ଚଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇଥିଲେ । ସେପଟେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବସକୁ ଜବତ କରି ପୋଲିସ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା:

ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆହତ ଯାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନରେ ଯାଉଥିଲୁ । ଗାଡିଟା ରାସ୍ତା ଠିଆ ହେଇଛି ବୋଲି ବସ ଡ୍ରାଇଭର ଜାଣି ପାରିଲାନାହିଁ ଧକ୍କା କରି ଦେଲା । ବହୁତ ଲୋକ ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି । ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ କିଛି ଲୋକ ବସିଥିଲୁ, କିଛି ଲୋକ ଶୋଇଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଗଲା । ଆମର ଅଳ୍ପ କ୍ଷତି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିବା ପଡୋଶୀ ଲୋକଙ୍କର ବେଶୀ କ୍ଷତି ହେଇଛି ।’

ଚାଳକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର:
ବଡ଼ଚଣା ମେଡିକାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ମା’ ପଦ୍ମା ବସ ପଶ୍ଚିମ ମେଦିନୀପୂର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା । ବଡ଼ଚଣା ଓଭରବ୍ରିଜ ଉପରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ଖବର ଆମେ ପାଇଛୁ । ପାଖପାଖି 14 ଜଣ ଆହତ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ । 4 ଜଣ ଗୁରୁତର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏସସିବି ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛୁ । ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରି ଔଷଧ ଦେଇ ଦେଇଛୁ । ବସର ଚାଳକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଗୁରୁତର ଅଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ବୁଡ଼ ପକାଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଯାଜପୁର, ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟରେ ବୁଡି ଦମ୍ପତି ମୃତ

ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଅଘଟଣ, ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁରରେ ଜଳିଗଲେ ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇ ଶିଶୁ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର

TAGGED:

PASSENGER BUS RAMS TO TRUCK JAJPUR
JAJPURBADACHANA OVERBRIDGE ACCIDENT
ବଡଚଣା ଓଭର ବ୍ରିଜ ବସ ଦୁର୍ଘଟଣା
ଯାଜପୁର ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ ଦୁର୍ଘଟଣା
WEST BENGAL TOURIST BUS ACCIDENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.