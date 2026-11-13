ବଡ଼ଚଣା ଓଭରବ୍ରିଜରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା: ଟ୍ରକକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବସ, 16 ଆହତ
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଏକ ଟ୍ରକକୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି । ବସରେ 55 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ।
Published : November 13, 2026 at 9:39 AM IST
ଯାଜପୁର: ବଡଚଣା ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଏକ ଟ୍ରକକୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 16 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ବଡଚଣା ପୋଲିସ୍, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପ୍ରଥମେ ବଡଚଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଗୁରୁତର 4 ଜଣଙ୍କୁ କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ବସ ଯାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମେ ସମସ୍ତେ ମେଦିନାପୁରରୁ ଆସୁଥିଲୁ । ମଝିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଗଲା । ବସରେ 55 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ । ଭୋର 5ଟା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଆମେ ସବୁ ବସ ଭିତରେ ଶୋଇଥିଲୁ । ଜୋରରେ ଧକ୍କା ହେବା ପରେ ଆମେ ଉଠିଥିଲୁ । ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।’
କଟକ SCB ସ୍ତାନାନ୍ତର:
ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବଡଚଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ କଟକ SCB ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୫ ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି । ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ଟି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମେଦିନପୁରରୁ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା ।
ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଲା ବସ୍:
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମେଦିନାପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ବସ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା । ସକାଳ 5ଟା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବସ ଡ୍ରାଇଭର କୌଣସି କାରଣରୁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବଡ଼ଚଣା ଓଭରବ୍ରିଜ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ଏକ ଟ୍ରକକୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ଫଳରେ ବସଟିର ସାମ୍ନା ଭାଗ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ବସରେ ଥିବା 16 ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇ ବଡ଼ଚଣା ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବସ ଭିତରୁ ଆହତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ଏଥିସହିତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବଡ଼ଚଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇଥିଲେ । ସେପଟେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବସକୁ ଜବତ କରି ପୋଲିସ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା:
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆହତ ଯାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନରେ ଯାଉଥିଲୁ । ଗାଡିଟା ରାସ୍ତା ଠିଆ ହେଇଛି ବୋଲି ବସ ଡ୍ରାଇଭର ଜାଣି ପାରିଲାନାହିଁ ଧକ୍କା କରି ଦେଲା । ବହୁତ ଲୋକ ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି । ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ କିଛି ଲୋକ ବସିଥିଲୁ, କିଛି ଲୋକ ଶୋଇଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଗଲା । ଆମର ଅଳ୍ପ କ୍ଷତି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିବା ପଡୋଶୀ ଲୋକଙ୍କର ବେଶୀ କ୍ଷତି ହେଇଛି ।’
ଚାଳକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର:
ବଡ଼ଚଣା ମେଡିକାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ମା’ ପଦ୍ମା ବସ ପଶ୍ଚିମ ମେଦିନୀପୂର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା । ବଡ଼ଚଣା ଓଭରବ୍ରିଜ ଉପରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ଖବର ଆମେ ପାଇଛୁ । ପାଖପାଖି 14 ଜଣ ଆହତ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ । 4 ଜଣ ଗୁରୁତର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏସସିବି ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛୁ । ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରି ଔଷଧ ଦେଇ ଦେଇଛୁ । ବସର ଚାଳକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଗୁରୁତର ଅଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ବୁଡ଼ ପକାଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଯାଜପୁର, ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟରେ ବୁଡି ଦମ୍ପତି ମୃତ
ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଅଘଟଣ, ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁରରେ ଜଳିଗଲେ ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇ ଶିଶୁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର