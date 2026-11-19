ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ: ୧୬ ଜଣିଆ ସାଇବର ଠକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଗିରଫ୍
୨ କାର୍, ୭ଟି ଲାପଟପ୍, ୧୫ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଜବତ । ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଘର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୩ ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : November 19, 2026 at 7:30 PM IST
Cyber Fraud Gang Arrested, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସାଇବର ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା (UPD)ର ମିଳିତ ଅପରେସନରେ ୧୬ ଜଣିଆ ସାଇବର ଠକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଧରାପଡ଼ିଛି । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ୍ ଗିରଫ୍ କରି ନେଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ଘର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୩ ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ।
ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଅବଦୁଲ ଇରଶାଦ (୩୦), ତଞ୍ଜିଲ ଅଲି (୨୬), ଶେଖ୍ ନିୟାଜ (୨୬), ଇରଫାନ ହୁସେନ (୩୭), ଓକାଶ-ଉର୍-ରହମାନ (୨୫), ଆଦନାନ ଅଲ୍ଲି (୨୬), ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ (୨୭), ନସିମ ଆକ୍ରମ ଖାନ (୩୦), ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଅହମ୍ମଦ (୨୫), ସନ୍ଦୀପ ବାରିକ (୨୦), ସୋନୁ ଶାହ (୨୬), କେତନ ରାଣା (୨୩), ଅସର ଅଞ୍ଜୁମ ଖାନ (୨୫), ପିନାଲି ଧର (୨୫), ଫଲକ କୈନାଥ (୨୩) ଓ ଅଶାରୀ ଇମାମ (୨୮) । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ୨ଟି କାର୍, ୭ଟି ଲାପଟପ୍ ଓ ୧୫ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।
ଡିସିପି ଅଫିସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୫ ମେ' ୧୪ରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜରହାଟ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ସୌମିତ୍ର ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ହଜିଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ମୋଟ ୩୨ଟି ଅନଧିକୃତ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ହୋଇଥିବା ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଏନେଇ ସେ ରାଜରହାଟ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ରାଜରହାଟ ଥାନା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ।
ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରି ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପାହାଳ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ରାଜରହାଟ ଥାନାରେ ରୁଜୁ ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଲିସର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଥିଲା । ଏହାପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢାଇଥିଲା । ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ କରି ସବୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲା । ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ଧରି ପାହାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିଲେ । ଭଡ଼ା ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ମୋବାଇଲ ହଜିଗଲେ କରିବେ କ'ଣ ?
ମୋବାଇଲ ହଜିଗଲେ ସାଇବର ଠକେଇରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କେତେକ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପାସୱାର୍ଡ ସେଭ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । PhonePe, Google Pay ଭଳି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆପ୍ ପାଇଁ ଜଟିଳ ପାସୱାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ମୋବାଇଲ୍ ହଜିଗଲେ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ସିମ୍ କାର୍ଡ ବ୍ଲକ୍ କରନ୍ତୁ । ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ଲିଙ୍କ୍ ଥିଲେ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାକୁ ଯାଇ କିମ୍ବା ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରି ପଞ୍ଜୀକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ହଜିଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ଚୋରି ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ sancharsaathi.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ର ସହାୟତା ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ଆପରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହାରିବା ପରେ ଲୁଟ୍ ଯୋଜନା: ସଫ୍ଟଓୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ସମେତ ୨ ଗିରଫ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ; ଜାଲ୍ ବିଲ୍ କରି ୩୦୧ଟି ମୋବାଇଲ ବିକିଦେଲେ, ୩ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ଚାରି ଗିରଫ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର