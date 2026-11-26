ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନାଁରୁ ହଟିଲା ‘ଧାମ’ ଶବ୍ଦ: ଏଣିକି ‘ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର’, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ମୋହନ
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
Published : November 26, 2026 at 12:57 PM IST
କୋଲକତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୀଘାସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ନାମକରଣକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦରେ ପଡ଼ିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ । ଦୀଘାସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନାଁରୁ ‘ଧାମ’ ଶବ୍ଦ ହଟାଇଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର । ଏହା ସହ ଏହାର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ । ଏଣିକି ସମଗ୍ର ମନ୍ଦିର ‘ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର’ ନାଁରେ ପରିଚିତ ହେବ । ସେହିପରି ମନ୍ଦିରର ନାଁ ‘ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର’ ରଖାଯାଇଛି ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
ବଦଳିଲା ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନାଁ
ଓଡିଶାର ଦାବି ଓ ଅନୁରୋଧକୁ ମିଳିଛି ସ୍ବୀକୃତି । ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡିଆଙ୍କୁ ମିଳିଛି । ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭାବାବେଗ ଜଡିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର । ଦୀଘାସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନାଁରୁ ‘ଧାମ’ ଶବ୍ଦ ହଟାଇଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର । ମନ୍ଦିରର ନାଁ ‘ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର’ ହୋଇଛି । ଏଣିକି ସମଗ୍ର ମନ୍ଦିର ‘ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର’ ନାଁ'ରେ ପରିଚିତ ହେବ । ଏନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି । ଦୀଘା ମନ୍ଦିର ପରିସରର ନାମକରଣକୁ ନେଇ ମୋହନ ମାଝୀ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଏହାର ନାମରୁ ‘ଧାମ’ ଶବ୍ଦ ହଟାଇବାକୁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ । ଏହାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବା ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଚିଠିରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଦୀଘାସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରର ନାମକରଣକୁ ନେଇ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଜଣାଇଥିବା ଚିନ୍ତା ଓ ଭାବନାକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଗୁରୁତର ସହ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି । ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ପୁରୀର ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ସହ ଜଡ଼ିତ ଗଭୀର ଧାର୍ମିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଦୀଘା ମନ୍ଦିର ପରିସରର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ’’।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ 'ଧାମ' ନାମକରଣ ହଟାଯିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଭକ୍ତ ଓ ସେବାୟତ
ସଂଶୋଧିତ ନାଁ ମନ୍ଦିରର ଧାର୍ମିକ ପବିତ୍ରତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ସହ ସମଗ୍ର ପରିସରର ବ୍ୟାପକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଭକ୍ତମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ, ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ ଓ ସଦଭାବ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ ବୋଲି ଆଶାପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ବାଗତ କଲେ ଓଡିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଅନ୍ୟପଟେ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ମୋହନ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ "ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆସ୍ଥା, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତୀକ । ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଅନନ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ତତ୍କାଳୀନ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାର ଦୀଘା ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ‘ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ’ ନାଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା ’’।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ନିଜର ପୂର୍ବ ଘୋଷଣାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ‘ଧାମ’ ଶବ୍ଦ ହଟାଇବା ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିବାରୁ ମୋହନ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଓ ଗଠନମୂଳକ ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦୀଘାରୁ ହଟିଲା ଧାମ ଶବ୍ଦ: ପୁରୀ ଟାଉନ ହଲ୍ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା
ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୋହନ । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗାରିମାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଓ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହିମାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସରକାର ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ବୋଲି ମୋହନ ପୁନର୍ବାର ଦୋହରାଇଛନ୍ତି । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ ସମୟରର ଧାମ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ତତ୍କାଳୀନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭାବାବେଗ ବାବଦରେ ଅବଗତ କରାଇବା ସହିତ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ମମତା ସରକାର ନିଜ ଜିଦରେ ଅଟଳ ରହିଥିଲେ । ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୋହନ ପୁନର୍ବାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ । ଯାହାର ସୁଫଳତା ଆଜି ମିଳିଛି ।
ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଚାରିଟି ପବିତ୍ର ଧାମର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି । ଏହି ଚାରି ଧାମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପବିତ୍ର ନଗରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀ । ଯାହା କୋଟି କୋଟି ସନାତନୀଙ୍କ ଆସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ । ପୁରୀରେ ଥିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପବିତ୍ର ଧାମ ସହିତ ଓତଃପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡିତ । ଏହି ନାମକରଣ ଅପାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଐତିହାସିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ । ଅଗଣିତ ଭକ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ବାସ ଏବଂ ଚେତନାରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସ୍ଥାନ । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଦୀଘାରେ ନିର୍ମିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ନାମକରଣ ‘ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ’ ହୋଇଥିଲା । ‘ଧାମ’ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡିତ ଥିବାରୁ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।