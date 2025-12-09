ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ 3 ଦିନିଆ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗ୍ରାମ କଲେ ପରିଦର୍ଶନ
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପୌତ୍ରିକ ଗ୍ରାମ ବୁଲିଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟପାଳ । ଆଦିବାସି ପରିବେଶ ଦେଖି ଖୁସି ପ୍ରକଟ କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ।
Published : December 9, 2025 at 8:12 PM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର(ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ଼ଃ ସିଭି ଆନନ୍ଦ ବୋଷ ୩ ଦିନିଆ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପୌତ୍ରିକ ଗ୍ରାମ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଆଦିବାସିଙ୍କ ଶାନ୍ତ, ସରଳ ମନୋଭାବ ଓ ପରିବେଶ ଦେଖି ସେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଆଜି ସକାଳୁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରୁ ବାହାରି ପ୍ରଥମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମହୁଲଡିହା ସ୍ଥିତ ବାସଭବନକୁ ଯାଇଥିଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟପାଳ । ଘର ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ମୃତି ସାଉଁଟିଥିଲେ । ଏହାପରେ ମୁର୍ମୁ ଛକ ସ୍ଥିତ ବାବା ପୂର୍ଣ୍ଣଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଆଶିଷ କାମନା କରିଥିଲେ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେବେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସନ୍ତି ଏଠାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ମନ୍ଦିର ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ ।
ଏହାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଠ ପଢାଉଥିବା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବୁଲିଥିଲେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକ/ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ସେଠାରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛିଡା ହୋଇଥିବା ମା ଓ ଛୁଆଙ୍କୁ ଭେଟି ଚକଲେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ପୂଜାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।
ଏହାପରେ କୁସୁମୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଉପରବେଡା ଗ୍ରାମକୁ ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାକାର ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଲୋକକଳା ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଦେଖି ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଥିଲେ । ଉପରବେଡା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବୁଲି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାବଦରେ ବୁଝିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଡାକ ବଙ୍ଗଳାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ।
ଅପରାହ୍ନରେ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ଼ଃ ବୋଷ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସି ଏହାକୁ ଏକ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ସ୍ଥାନ ଓ ଲୋକଙ୍କ ବାବଦରେ ଜାଣିବା ସହ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ସାଉଁଟିଛି ।
"ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଣେ ନମ୍ର ସନ୍ଧାନକାରୀ ମହାନ ଆବିଷ୍କାରକ ଅଟନ୍ତି । ଉକ୍ତ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠାକୁ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଆସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଝାଡୁ ମାରୁଥିଲେ । ତାହା ମାନବ ଜୀବନର ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଭାବର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗକୁ ସୂଚିତ କରେ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟତ୍ତର ଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମହିଳା ଭାବରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି," ବୋଲି ମତପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜ୍ୟପାଳ ।
ଗସ୍ତର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ (ମଙ୍ଗଳବାର) ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଗ୍ରାମ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । କୋଲକାତାରୁ ବାହାରି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଟାଟାନଗର ହୋଇ ସୋମବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଆସି ପହଁଚିଥିଲେ । ରାଜ୍ୟପାଳ ବୋଷ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ପୂର୍ତ୍ତ ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରେ ପହଁଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେମକାନ୍ତ ସୟ ଓ ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗାର୍ଡ ଅଫ ଅନର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ପୁଷ୍ପଗୁଛ ଦେଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଶଶୁର ଘର ବାଦାମପାହାଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାହାଡପୁର ଗ୍ରାମ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଓ ପୁତ୍ର ସ୍ମୃତିରେ କରିଥିବା ଏସଏଲଏସ ସ୍ମାରକୀ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ । ଏସଏଲଏସ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡର ସଦସ୍ୟ ଓ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ । ଏହାସହିତ ପାହାଡପୁର ସ୍ଥିତ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରି କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ସେ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଗ୍ରାମରେ କିପରି ଜୀବନ କଟିଥିଲା ସେନେଇ ସ୍ମୃତି ସାଉଁଟିଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଆଦିବାସି ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଲୋକକଳା ଆଦି ବାବଦରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ । ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ବାଦାମ ପାହାଡ଼ ସ୍ଥିତ ବନ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରି ଆଶିଷ କାମନା କରିଥିଲେ ।
ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଯଦୁନାଥ ଜେନା, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏସଡିପିଓ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ସାହୁ ଓ ବିଜେପି ଦଳର କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ବୁଧବାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ । ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ବାହାରି ଟାଟାନଗର ହୋଇ କୋଲକାତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଡିସେମ୍ବର ୮ ରୁ ୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର