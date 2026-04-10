ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାବ; ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା, ପୁରୀ ସହର ସାରା ଛାଇଯାଇଛି ବଙ୍ଗୀୟ ଭାଷାରେ ପୋଷ୍ଟର

ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀର ରେଳଷ୍ଟେସନ, ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ସମୁଦ୍ରକୂଳ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଲଗାଯାଇଛି ବିଜେପି ପୋଷ୍ଟର । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

West Bengal elections BJP puts up Bengali language
ପୁରୀ ସହର ସାରା ଛାଇଯାଇଛି ବଙ୍ଗୀୟ ଭାଷାରେ ପୋଷ୍ଟର (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 10, 2026 at 9:38 PM IST

ପୁରୀ: ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପୁରୀ ସହର ସାରା ଛାଇ ଯାଇଛି ବଙ୍ଗୀୟ ଭାଷାରେ ଲେଖାଥିବା ପୋଷ୍ଟର । ରେଳଷ୍ଟେସନ, ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ସମୁଦ୍ରକୂଳ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଲଗାଯାଇଛି ବିଜେପିର ପୋଷ୍ଟର । ଲେଖାଯାଇଛି 'ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଧାମେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସନାତନୀ ସରକାର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ।' ଆଉ ଏହି ପୋଷ୍ଟରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଫଟୋ ରହିଛି ।

ପୁରୀ ସହର ସାରା ଛାଇଯାଇଛି ବଙ୍ଗୀୟ ଭାଷାରେ ପୋଷ୍ଟର (ETV Bharat Odisha)

ତେବେ ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ବଙ୍ଗୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ନିର୍ବାଚନ ହୋର୍ଡିଂ ଲଗାଯାଇଛି । ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା କି ବାହାର ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ନିର୍ବାଚନୀ ହୋର୍ଡିଂ ଲଗାଯିବା ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି । ଯେହେତୁ ପ୍ରତିଦିନ ପୁରୀକୁ ହଜାର ହଜାର ବଙ୍ଗୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି । ଏଣୁ ବଙ୍ଗୀୟ ଭୋଟରଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଭଲ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରିଥିଲା ।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପୁରୀରୁ ଯାଇଥିବା ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରର ବରିଷ୍ଠ ଦଇତାପତି ସେବକ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ୩୬୫ ଦିନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ଯ କରନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି । ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ସେ କାମ କରନ୍ତି । ଏଣୁ ସେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏଣୁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗଲର ଭୋଟର ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ । ସେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ । ସେ ଯେହେତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏଣୁ ବେଙ୍ଗଲର ଲୋକମାନେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ତାଙ୍କ ସହ ରହିବେ ।"
ଆସନ୍ତା 23 ଏବଂ 29 ତାରିଖରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 294 ଆସନରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଧାନସବା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

