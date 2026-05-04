ବଙ୍ଗ, ଆସାମ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିଜୟ; ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । କହିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଚାର କରିଥିଲି ଆମେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛୁ । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : May 4, 2026 at 10:43 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଜେପିର ବଡ ବିଜୟ ପରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି l ମୁଢ଼ି ଏବଂ ରସଗୋଲା ଖାଇ ଖୁସି ମନାଇଛନ୍ତି ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ । ଏହାସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ପରସ୍ପରକୁ ମୁଢ଼ି ଖୁଆଇ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି, "ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ । ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ, ଆସାମ ଏବଂ ପୁଡ଼ୁଚେରୀରେ ଯେଉଁ ବିଜୟ ହୋଇଛି, ତାହା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିଜୟ । ବିଜେପି ଉପରେ ଭରସା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । 22 ରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟରେ ଏନଡ଼ିଏ ଶାସନରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ବିଜୟ ସଂଖ୍ୟାର ଖେଳ ନୁହେଁ ଜନ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ପରିଚୟ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ପୂର୍ବ ଭାରତକୁ ଫୋକସ କରି ଆସିଥିଲେ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେପିର ଫୋକସ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ । ଏହି ବିଜୟରୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଉଛୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଦଖଲ କରିବୁ । ଏହି ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପତାକା ଉଡାଇବାର ନୁହେଁ, ନୂଆ ସଂକଳ୍ପ ନେବାର ସମୟ । ମୋର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ଥିଲା ସେସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେପି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି । ବଙ୍ଗ ବିଜୟ ପରେ, ଆଜି ଦିନରେ ଆଉ ଓଡିଶାକୁ ଆଳୁ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ ।"
The ancient spirit of Anga, Banga, and Kalinga finds its renewed expression today.— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) May 4, 2026
Heartiest congratulations to the people of West Bengal, the @BJP4Bengal family, and every dedicated Karyakarta who gave their sweat, dedication, and conviction to this cause.
This victory is a…
ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, 500ରୁ ଅଧିକ ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ନେତୃତ୍ୱମାନେ ଦୀର୍ଘ ତିନି ମାସ ଧରି ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିଛି । ଆମ ସଂଗଠନକୁ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ତିନି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ । ଆଜିର ବିଜୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିଜୟ, ବିଜେପିର ବିଜୟ । ମମତା ଦିଦି ମା ମାଟି ମନୁଷ କଥା କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଅର୍ଥାତ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପରି କେବଳ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା: “ନମ୍ରତା ଓ ରାଜଧର୍ମର ପାଠ”
ଓଡିଶାର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସୋମବାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜଣାଇ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭୋଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ କୌଣସି ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଲେ ଅହଂକାରକୁ ପରିହାର କରି ନମ୍ରତା ସହ ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ TMC ଶାସନକାଳୀନ ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ନଜର ଅନ୍ଦାଜ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଫଳ ଭୋଟରମାନେ ନିର୍ବାଚନରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଯେତେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ ହୁଏ ଏବଂ ସରକାର ନିରବ ରହେ, ତାହାଲେ ଲୋକମାନେ ତାହାର ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ।
ପୂଜାରୀ ଏହା ସହିତ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମର ଫଳରେ ବିଜେପି ଏହି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ରାଜଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଶାସନ ଚାଲିବ । ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯେପରି ବେଙ୍ଗଲର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥିଲା, ସେପରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ବିକାଶରେ ଏହା ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର