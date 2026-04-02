ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଝଟ୍କା: ରପ୍ତାନୀ ବନ୍ଦ, ଖସୁଛି ଦର, ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟବସାୟୀ
ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବରେ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣ୍ଡା ରପ୍ତାନୀକୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି । ଯୋଗାଣ ଅଧିକ ହେବା ଫଳରେ ମୂଲ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି । ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ:ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : April 2, 2026 at 6:48 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରଭାବ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି । ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବରେ ବିଦେଶକୁ ଅଣ୍ଡା ରପ୍ତାନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି । ମାଲ ପରିବହନରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେବା ଫଳରେ ଫାର୍ମ ଗୁଡ଼ିକରେ ହଜାର ହଜାର ଅଣ୍ଡା ଗଦା ହୋଇ ରହିଛି । ଏପଟେ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ରପ୍ତାନୀ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଦର ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।
ଅଣ୍ଡା ଦର ହ୍ରାସ ହୋଇଥିଲେ ବି ବଜାରରେ ଏହାର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, କାରଣ ଅଣ୍ଡା କ୍ରୟ କରୁଥିବା ବଡ଼ ଅଂଶ ଯେପରିକି ହୋଟେଲ ଏବଂ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ LPG ସଙ୍କଟ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ ବି କମ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ଅଣ୍ଡା ବଜାର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି । ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଉତ୍ପାଦକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ପରିଣାମ ସ୍ବରୂପ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଅଣ୍ଡା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ବଜାରରେ ଅଣ୍ଡା ଦର ହ୍ରାସ ଚାଷୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ:
ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୈନିକ ଏକ କୋଟି ୧୦ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ୬୪ଟି ଫାର୍ମରୁ ନିୟମିତ ପ୍ରାୟ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି । ପ୍ରତିଦିନ ରାଜ୍ୟରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅଣ୍ଡା ଦେଶ ସହ ବିଦେଶୀ ବଜାରକୁ ରପ୍ତାନୀ କରାଯାଏ । ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିଛି । ତେଣୁ ରପ୍ତାନୀ ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିବାରୁ, ଚାଷୀମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି । ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ ମୂଲ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟକ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଶା ବଜାରରେ ନଜର:
ସେପଟେ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଣ୍ଡା ରପ୍ତାନୀ କରୁଥିବା ତାମିଲନାଡୁ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି । ଏସବୁ ରାଜ୍ଯରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଅଣ୍ଡା ବାହାର ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ ହୋଇ ନପାରିବାରୁ ଏହା ଦେଶ ଭିତରେ ହିଁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଯଦିଓ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଭାବ ହେଉଥିବା ଅଣ୍ଡା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନା ହିଁ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି ହେବାରେ ସମସ୍ୟା ହେବାରୁ, ସେସବୁ ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ବଜାର ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଅଣ୍ଡା ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ବଜାରରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ ତେବେ ଦର ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆହୁରି କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖିନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ସଂଘର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଅଣ୍ଡା ଆସି ଯେପରି ଓଡିଶାରେ ବିକ୍ରି ନହେବ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିୟମିତ ବଜାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡା ଦର ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ । ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଅଣ୍ଡା ଦର ସହିତ ଏହାକୁ ଓଡିଶାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରହିଥିବା ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ମିଶାଯାଇ ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି, ତାହା ଠାରୁ ଅଣ୍ଡା ଦର କମ୍ ରଖାଯାଇ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଉତ୍ପାଦିକ ଅଣ୍ଡାକୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି ।"
ଓଡ଼ିଶାରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଅଣ୍ଡାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର:
ତେବେ ଦେଶରେ ଅଣ୍ଡା ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଏନଇସିସି (ଜାତୀୟ ଅଣ୍ଡା ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ) ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଦେଶରେ ମୋଟ ୨୮ଟି ଜୋନ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଏକ ଜୋନ୍ ରହିଛି । ଏହି ଏନଇସିସି ଅଣ୍ଡାର ବଜାର ଦର ଘୋଷଣା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ଚାଷୀ ସଙ୍ଗଠନ ସୋସାଇଟି ଭାବରେ ପରିଚିତ । ବ୍ରହ୍ମପୁର ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଅଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦକମାନେ ଯେପରି ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉଛି । ଓଡ଼ିଶାରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ଅଣ୍ଡାକୁ ରାଜ୍ୟରେ କିଭଳି ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ବିକ୍ରି ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ।
ଓଡିଶାର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ, ରାଜ୍ୟରୁ ଅଣ୍ଡା ରପ୍ତାନୀ ବାହାର ଦେଶକୁ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ କିଛି ପରିମାଣର ଅଣ୍ଡା ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଯଥା- ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ , ବିହାର ଓ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ କରାଯାଏ । ସେହିପରି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଅଣ୍ଡା କିଛି ପରିମାଣରେ ଓଡ଼ିଶା ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହୁଏ ।
ଅଣ୍ଡା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ:
ତେବେ ମଧ୍ଯପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତି ଅଣ୍ଡାର ମୂଲ୍ୟ ୭ରୁ ୮ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର ଖସି ଆସି ୫ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି । ହୋଲସେଲ ଦର ୪ ଟଙ୍କା ୬୫ ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ରିଟେଲ ଦର ୫ ଟଙ୍କା ରହିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଅଣ୍ଡା ଟ୍ରେ ହୋଲସେଲ୍ ୨୦୦-୨୨୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଡା ଟ୍ରେ ପିଛା ୫୦ରୁ ୭୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ଯନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ୧୫୦ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ଉତ୍ପାଦନ ତୁଳନାରେ ଅଣ୍ଡା ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ଥାନ ନଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରି ଦେଉଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟବସାୟୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବ ଭଳି ବାହାର ଦେଶକୁ ଅଣ୍ଡା ଯାଇ ନପାରିବାରୁ ଦର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମିଯାଇଛି । ଏପଟେ କୁକୁଡାଙ୍କ ଦାନା (ଖାଦ୍ୟ)ର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ଅଣ୍ଡା ଦର ହ୍ରାସ ଚାଷୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି । ବଜାରକୁ ଆସୁଥିବା ଅଣ୍ଡା ଗୁଡିକ ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ନକଲେ ତାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ତେଣୁ ଦର କମ କରି ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି ।"
ଯୋଗାଣ ଅଧିକ, ଚାହିଦା କମ:
ତେବେ ଅଣ୍ଡା ଦର ହ୍ରାସ ସାଙ୍ଗକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦା ମଧ୍ଯ କମିଛି । କାରଣ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଏବଂ ବଜାରରେ ଗ୍ୟାସ ପର୍ଯ୍ୟପ୍ତ ପରିମାଣରେ ନମିଳିବା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ ଏବଂ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡିକ ବ୍ୟବସାୟ କମାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ପରିମାଣର ଅଣ୍ଡା କିଣୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଚାହିଦା ଅପେକ୍ଷା ଯୋଗାଣ ଅଧିକ ହେଉଥିବାରୁ ଅଣ୍ଡାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଅଣ୍ଡା ଶସ୍ତା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବିକ୍ରି ବି କମ୍ ହେଉଛି ।
ବ୍ୟବସାୟୀ ଅମିତ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବରୁ ଦୋକାନରୁ ଦୈନିକରୁ ୮ରୁ ୯ ପେଟି ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅଣ୍ଡା ଶସ୍ତା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ୩ରୁ ୪ ପେଟି ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଜାଳେନି ଗ୍ୟାସ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ହୋଟେଲ ଗୁଡିକ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଖୋଲିଲେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଦିନ ବନ୍ଦ ରଖୁଛନ୍ତି । ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ କମିଯାଇଛି ।"
ସେପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବାସିନ୍ଦା ନବୀନ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଷୋୟୀ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବରୁ ବଜାରରେ ଅଣ୍ଡା ଡଜନ ୧୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହିଥିଲା ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୫୦ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଣ୍ଡା ଚାଷୀମାନେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ।"
ତେବେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡୋଶୀ ଦେଶକୁ ଅଣ୍ଡା ରପ୍ତାନୀ ହୋଇନାହିଁ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର