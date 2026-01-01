ETV Bharat / state

ସ୍ବାଗତମ 2026: ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ନୂଆବର୍ଷ ସେଲିବ୍ରେସନ, ବାଲୁକା କଳାରେ ବିଶ୍ବଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା

2025କୁ ବିଦାୟ ସହ ନୂଆବର୍ଷ 2026କୁ ସ୍ବାଗତ । ନୂଆବର୍ଷରେ ବିଶ୍ବଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ବାଲୁକାକଳା ଶିଳ୍ପୀ । 7 ଟନ ବାଲିରେ ବାଲୁକା କଳା ନିର୍ମାଣ ।

New year celebration in Odisha and various parts of the country
ସ୍ବାଗତମ୍ 2026, ବିଦାୟ ନେଲା 2025, ସବୁଠାରେ ସେଲିବ୍ରେସନର ମାହୋଲ (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 1, 2026 at 7:45 AM IST

2 Min Read
NEW YEAR 2026 CELEBRATIONS ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଦାୟ ନୋଇଛି 2025 । ମନରେ ଉତ୍ସାହ, ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ନେଇ ଉଦୟ ହୋଇଛି 2026 ମସିହାର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟ । ବିଗତ ବର୍ଷର ଦୁଃଖ ପ୍ରତିଘାତକୁ ଭୂଲି ସଭିଏଁ ଏବେ ନବ ବର୍ଷକୁ ସ୍ବାଗତ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ । କେଉଁଠି ଆତସବାଜି ତ କେଉଁଠି ଭୋଜିଭାତର ଆସର ତ କେଉଁଠି ଜମୁଛି ନୃତ୍ୟଗୀତର ଆସର । ସଭିଏଁ ନିଜ ନିଜ ଷ୍ଟାଇଲ ଓ ଅନ୍ଦାଜରେ ନୂଆବର୍ଷକୁ ସ୍ବାଗତ କରିଛନ୍ତି ।

ବାଲୁକା କଳାରେ ସ୍ବାଗତ:

2026 ମସିହାକୁ ନିଜ ବାଲୁକା କଳାରେ ସ୍ବାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ । ବାଲୁକାଶିଳ୍ପୀ ଏକ ୧୫ ଫୁଟ ଓସାର ବିଶିଷ୍ଟ ବାଲୁକା କଳା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ । ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ 2026କୁ ସ୍ବଗତ ଜଣାଇ ଏହି ବାଲୁକା କଳାକୃତି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ବୋଲି ସେ କାମନା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବାଲୁକା କଳାରେ 7ଟନର ବାଲୁକା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଏହି କଳାକୃତି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ମାନସ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ 7ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ।

ସ୍ବାଗତମ୍ 2026, ବିଦାୟ ନେଲା 2025, ସବୁଠାରେ ସେଲିବ୍ରେସନର ମାହୋଲ (Photo (Manas Sahu))

ଗିଫ୍ଟ, କେକ୍ ଓ ଫୁଲ ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼:

ପାଦ ଥାପିଛି ନୂଆବର୍ଷ ଏଥିପାଇଁ ବହୁ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ସଭିଏଁ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ତଥା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନକୁ ଧୂମଧାମରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ସେଥିପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ଦୋକାନ, କେକ୍ ଓ ମିଠା ଦୋକାନ ଆଦିରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମୁଥିବାର ଦେଖା ଯାଇଥିଲା । ଏଥି ସହିତ ନୂଆବର୍ଷକୁ ସ୍ବାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସଜେଇ ହୋଇଛି ଫୁଲ ବଜାର । ରାଜଧାନୀରେ ଜମିଛିଫୁଲର ପସରା । ଭଳିକିଭଳି ଆକର୍ଷକ ଫୁଲ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଫୁଲ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବଢୁଛି । 30 ଟଙ୍କାରୁ ନେଇ 3000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲ ଓ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ମିଳୁଛି ।

Welcome 2026
ସ୍ବାଗତମ୍ 2026 (AP)

ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ା କଡ଼ି:

ନୂଆବର୍ଷକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼଼ି କରାଯାଇଥିଲା । ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଆନନ୍ଦୋଲ୍ଲାସର ସହିତ ଏହି ନବବର୍ଷକୁ ସ୍ବାଗତ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ପାଟ୍ରୋଲିଂ, ଚେକିଂ ଆଦି କରି ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ ।

ସେହିପରି ସାରା ଭାରତରେ ଏବେ ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ସ୍ବାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଦେଖା ଦେଇଛି । ସମସ୍ତେ ସଙ୍ଗୀତ, ଆଲୋକମାଳା ଓ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ନବବର୍ଷର ସ୍ବାଗତ କରିଛନ୍ତି । ସାରା ଦେଶରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଉଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଚାରିଆଡେ ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ଆତସବାଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏପରି ଖୁବ ଉତ୍ସାହ ଓ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ସାରା ଦେଶ ନବବର୍ଷକୁ ସ୍ବାଗତ ଜଣାଇଛି ।

Huge crowd in flower shop to wish New Year
ନୂଆବର୍ଷ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଫୁଲ ଦୋକାନରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ (ETV BHARAT ODISHA)

ସାରା ଦେଶରେ ସେଲିବ୍ରେସନ:

ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆକାଶରେ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳା ଓ ଆତସବାଜି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକାତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ । ସେହିପରି ବାରାଣସୀ ଏବଂ ପୁରୀରେ ମନ୍ଦିରର ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରମୁଖ ମେଟ୍ରୋ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁ ନାଚଗୀତର ଆସର ତଥା ମ୍ୟୁଜିକ କନସର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସାରା ଦେଶରେ ଶୀତର ଲହରୀ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ସଭିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଷ୍ମତା ଭରି ଦେଇଛି ।

A bakery displays '2026' cakes on the New Year's eve, in Bikaner
ବିକାନେରରେ ନୂତନ ବର୍ଷର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ବେକେରୀ '୨୦୨୬' କେକ୍ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛି। (PTI)
Welcome 2026
ବାଲୁକା କଳାରେ 2026 ମସିହାକୁ ସ୍ବାଗତ (ETV BHARAT ODISHA)

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିିଭି ଭାରତ

