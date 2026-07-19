ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ସତର୍କର ସପ୍ତାହ
ଜୁଲାଇ 19ରୁ 25 ତାରିଖ, ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ।
Published : July 19, 2026 at 3:19 PM IST|
Updated : July 19, 2026 at 3:30 PM IST
ମେଷ: ନୂତନ ସପ୍ତାହ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କିମ୍ବା ମାଇଗ୍ରେନ୍ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଏହି ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଭଲ । ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଆସିବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ । ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଏହି ସପ୍ତାହ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଭଲ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ନୂତନ ଯୋଜନା କରିବେ । ପରିବର୍ତ୍ତନ ଖୋଜୁଥିବା ଚାକିରିରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ । ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ; ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ ।
ବୃଷ: ଜୁଲାଇ ମାସର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ବୃଷ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ହେବ । ଆପଣ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ବ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସପ୍ତାହଟି ଭଲ । ଆପଣ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଉଷ୍ମତା ଅନୁଭବ ହେବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ କଷ୍ଟକର ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ ।
ମିଥୁନ: ଏହି ସପ୍ତାହ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସମୟ ଭଲ ଅଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ବୁଡ଼ି ରହିବେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କିତ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବ । ବିଦ୍ୟର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ କମ୍ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ ।
କର୍କଟ: କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହଟି ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରହିବ । ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପାଗ ଯୋଗୁଁ, କାଶ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇପାରେ । ଏହି ସପ୍ତାହଟି ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ।
ସିଂହ: ଏହି ସପ୍ତାହ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟମ ରହିବ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାରେ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ଏବଂ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମ୍ମାନ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ।
କନ୍ୟା: ଏହି ସପ୍ତାହ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ରହିବ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ । ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ । ପ୍ରେମିକମାନେ ଏହାକୁ କଷ୍ଟକର ମନେ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ କଥାରେ ଆପଣ ଅପମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଶିକ୍ଷା ଭଲ ରହିବ ।
ତୁଳା: ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ମୁଖ ଘା' ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରେ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସିର ସମୟ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ସମୟ ଭଲ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ କମ୍ ଅନୁକୂଳ ହେବ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଅନୁକୂଳ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ । ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ବିଛା: ଏହି ସପ୍ତାହ ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ପେଟ ପୋଡ଼ା କିମ୍ବା ପାଦ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରେ । ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଋଣ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇପାରନ୍ତି । ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭଲ ସମୟ ରହିବ, ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ଭବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । କିଛି ହାଲୁକା କଥାବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ରହିବ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ।
ଧନୁ: ଏହି ସପ୍ତାହ ଧନୁ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ସମସ୍ତ ସ୍ଥଗିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ରହିବ, ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ଭବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଅନ୍ୟ କାହା କାରଣରୁ ବିବାଦ ଉପୁଜିପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ମକର: ଏହି ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ପ୍ରେମରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବେ । ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଉତ୍ତେଜନା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ହେବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟରେ ସତର୍କ ଏବଂ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏକ ମିଶ୍ରିତ ସପ୍ତାହ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ । ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ ।
କୁମ୍ଭ: କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣ ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା କାନ୍ଧରେ ଆଘାତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଏକ ଖୁସିର ସମୟ ରହିବ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଘର, ଦୋକାନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇପାରନ୍ତି ।
ମୀନ: ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏହି ସମୟ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ଅନୁସାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭଲ ସମୟ ରହିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବେ । ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳ ଦେବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁପାରେ । ଛାତ୍ରମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ