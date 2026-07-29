ETV Bharat / state

ଆହୁରି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଳ ଛେଚିବ, ୪ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ

୨୪ ପାର ହୋଇଯିବା ପରେ ଆଗାମୀ ୩ ଦିନ ଯାଏ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମ ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ରିପୋର୍ଟ-ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ

weather warning odisha
ଆହୁରି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଳ ଛେଚିବ, ୪ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 29, 2026 at 5:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗଭୀର ଅବପାତ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଛତିଶଗଡ ଓ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ପାଖପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହା ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଂଟାରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ଦେଇ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ । ଏହା ୬ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୧୫ କିମି ବେଗରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି। ଫଳରେ ଆଗକୁ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ କମିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆଉ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ୨୪ ପାର ହୋଇଯିବା ପରେ ଆଗାମୀ ୩ ଦିନ ଯାଏ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମ ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।

ଆହୁରି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଳ ଛେଚିବ, ୪ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ (Etv Bharat)

ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଂଟାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି,କୋରାପୁଟ ଓ ନୂଆପଡାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହିପରି ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡା, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ବରଗଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

weather warning odisha
ଆହୁରି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଳ ଛେଚିବ, ୪ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ (Etv Bharat)

ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ କମିପାରେ ବର୍ଷା

ଆସନ୍ତାକାଲି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିଲେ ବି ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡା, ଗଂଜାମ, ଗଜପତି, ନୟାଗଡ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୁରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ ଓ ଝାରସୁଗୁଡା ଏହି ୧୮ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ବର୍ଷା ସହ ୩୦ ରୁ ୪୦ କିମି ଝଟକା ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ବର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ।

weather warning odisha
ଆହୁରି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଳ ଛେଚିବ, ୪ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ (Etv Bharat)

ଜୁଲାଇ ୨ରୁ ପୁଣି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା

ଜୁଲାଇ ୨ରୁ ପୁଣି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ୪ ତାରିଖ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଅଂଚଳରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆହୁରି ୨ ଦିନ ଯାଏ ମହାନଦୀର ଉପରମୁଣ୍ଡ ବା ଅବବାହିକାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ଫଳରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିନା କୌଣସ ସୂଚନାରେ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଦୃଢ଼ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାସହ ବୈତରଣୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଓ ସୁବର୍ଣରେଖା ନଦୀଗୁଡିକରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିବା ସହ ଜଳସ୍ତର କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।

weather warning odisha
ଆହୁରି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଳ ଛେଚିବ, ୪ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ (Etv Bharat)
ଏପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୩୮ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି । ଅତି ପ୍ରବଳ ୩୪ଟି ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ୧୧ଟି ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ବରଗଡ଼ ବିଜେପୁରରେ ୩୧୫ ମିମି ରେକର୍ଡ କରାକାଇଛି।
weather warning odisha
ଆହୁରି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଳ ଛେଚିବ, ୪ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ (Etv Bharat)
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଦେଲା ବର୍ଷା: ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବୁଡିଲା ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ଘରେ ପଶିଲା ପାଣି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବନ୍ୟାରେ ଉବୁଟୁବୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା: 44 ବ୍ଲକରେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

TAGGED:

WEATHER UPDATE
HEAVY RAINFALL
ପାଣିପାଗ ସୂଚନା
ଓଡ଼ିଶା ପାଣିପାଗ
WEATHER WARNING ODISHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.