ଆହୁରି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଳ ଛେଚିବ, ୪ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ
୨୪ ପାର ହୋଇଯିବା ପରେ ଆଗାମୀ ୩ ଦିନ ଯାଏ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମ ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ରିପୋର୍ଟ-ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : July 29, 2026 at 5:13 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗଭୀର ଅବପାତ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଛତିଶଗଡ ଓ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ପାଖପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହା ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଂଟାରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ଦେଇ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ । ଏହା ୬ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୧୫ କିମି ବେଗରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି। ଫଳରେ ଆଗକୁ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ କମିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆଉ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ୨୪ ପାର ହୋଇଯିବା ପରେ ଆଗାମୀ ୩ ଦିନ ଯାଏ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମ ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।
ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଂଟାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି,କୋରାପୁଟ ଓ ନୂଆପଡାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହିପରି ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡା, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ବରଗଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ କମିପାରେ ବର୍ଷା
ଆସନ୍ତାକାଲି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିଲେ ବି ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡା, ଗଂଜାମ, ଗଜପତି, ନୟାଗଡ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୁରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ ଓ ଝାରସୁଗୁଡା ଏହି ୧୮ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ବର୍ଷା ସହ ୩୦ ରୁ ୪୦ କିମି ଝଟକା ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ବର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ।
ଜୁଲାଇ ୨ରୁ ପୁଣି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା
ଜୁଲାଇ ୨ରୁ ପୁଣି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ୪ ତାରିଖ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଅଂଚଳରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆହୁରି ୨ ଦିନ ଯାଏ ମହାନଦୀର ଉପରମୁଣ୍ଡ ବା ଅବବାହିକାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ଫଳରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିନା କୌଣସ ସୂଚନାରେ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଦୃଢ଼ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାସହ ବୈତରଣୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଓ ସୁବର୍ଣରେଖା ନଦୀଗୁଡିକରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିବା ସହ ଜଳସ୍ତର କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଦେଲା ବର୍ଷା: ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବୁଡିଲା ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ଘରେ ପଶିଲା ପାଣି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବନ୍ୟାରେ ଉବୁଟୁବୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା: 44 ବ୍ଲକରେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ