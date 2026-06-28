ETV Bharat / state

୭ ଦିନ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ, ହେଲେ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ

୧୧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ବର୍ଷା ସହ ୪୦ ରୁ ୫୦ କିମି ଝଟକା ପବନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ । ରିପୋର୍ଟ-ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ

weather updates Heavy rains expected in the state for 7 days
୭ ଦିନ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ, ହେଲେ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 28, 2026 at 6:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ବେଳେ ଜାରି ରହିଛି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା। ଏହି ଦୁଇ ପାଣିପାଗ ନିୟାମକକୁ ନେଇ ଗୁଳୁଗୁଳି ସହ ୭ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରହିଥିବା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।

ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି । ତଥାପି ଗୁଳୁଗୁଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଉଛି । ଆହୁରି ୪୮ ଘଣ୍ଟା ବା ଦୁଇଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଏପରି ଗୁଳୁଗୁଳି ଲାଗିରହିବ। ଦୁଇଦିନ ପାଇଁ ଗଜପତି, ଗଂଜାମ, ନୟାଗଡ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ,କଟକ, ପୁରୀ ,ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଅନୁଗୁଳ ସମ୍ବଲପୁର ,ବଲାଙ୍ଗୀରି କଳାହାଣ୍ଡି ଆଦି ୧୫ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଉଷ୍ମ ଓ ଆଦ୍ର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।

weather updates Heavy rains expected in the state for 7 days
୭ ଦିନ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ, ହେଲେ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ (Etv Bharat)

ଏପଟେ ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଂଟାରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଚେତାବନୀ ରହିଥିବା ଥିବା ବେଳେ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡା ଓ ଗଜପତିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ନୂଆପଡା କଳାହାଣ୍ଡି , ବଲାଙ୍ଗୀର ,ମୟୁରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ସୁନ୍ଦରଗଡ ପରି ୧୧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ବର୍ଷା ସହ ୪୦ ରୁ ୫୦ କିମି ଝଟକା ପବନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ ।

a
a (a)

ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ, ଝାରସୁଗୁଡା ଓ ବରଗଡ଼ ଏହି ୧୧ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏଥିସହ ୩୦ ରୁ ୪୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଦେଇଛି ବିଭାଗ ।

weather updates Heavy rains expected in the state for 7 days
୭ ଦିନ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ, ହେଲେ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ (Etv Bharat)

ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ମାଲକାନଗିରି ,ରାୟଗଡା, କୋରାପୁଟ,କଳାହାଣ୍ଡି ,ନବରଙ୍ଗପୁର , ଗଜପତି ଓ କନ୍ଧମାଳ ଏହି ୭ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ମାରିପାରେ । ଏଥିସହ୪୦ ରୁ ୫୦ କିମି ଝଟକା ପବନକୁ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ। ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ, ଗଂଜାମ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୁରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ସୁନ୍ଦରଗଡ, ଝାରସୁଗୁଡା, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼ ,ବୌଦ୍ଧ ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ନୂଆପଡା ଏହି ୧୫ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ବର୍ଷା ସହ ୩୦ ରୁ ୪୦ ଝଟକା ପବନ ବହିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ । ୪ ଜୁଲାଇ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

weather updates Heavy rains expected in the state for 7 days
୭ ଦିନ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ, ହେଲେ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ (Etv Bharat)
ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ ୨୪ ଘଂଟାରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ସହ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୋରାପୁଟରେ ୯୭ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ କମ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ରାୟଗଡା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ଖୋର୍ଧା ଓ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଏବେ ବି କମ୍ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।
weather updates Heavy rains expected in the state for 7 days
Etv Bharat ୭ ଦିନ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ, ହେଲେ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ (Etv Bharat)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ; ବିଜେଡିର ଅଭିଯୋଗ ଛତିଶଗଡ ନିକଟରେ ମୁଣ୍ଡ ବିକିଦେଲା ଓଡିଶା ବିଜେପି ସରକାର, ଜବାବ ଦେଲେ ଏଜି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶୁଣିଲେନି ସରକାର; ହାତୀ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା, ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ 4KM ସୋଲାର ବାଡ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ

TAGGED:

WEATHER UPDATE
HEAVY RAINS EXPECTED IN THE STATE
HUMIDITY
ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ
WEATHER UPDATES ODISHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.