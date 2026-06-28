୭ ଦିନ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ, ହେଲେ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ
୧୧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ବର୍ଷା ସହ ୪୦ ରୁ ୫୦ କିମି ଝଟକା ପବନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ । ରିପୋର୍ଟ-ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : June 28, 2026 at 6:07 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ବେଳେ ଜାରି ରହିଛି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା। ଏହି ଦୁଇ ପାଣିପାଗ ନିୟାମକକୁ ନେଇ ଗୁଳୁଗୁଳି ସହ ୭ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରହିଥିବା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି । ତଥାପି ଗୁଳୁଗୁଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଉଛି । ଆହୁରି ୪୮ ଘଣ୍ଟା ବା ଦୁଇଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଏପରି ଗୁଳୁଗୁଳି ଲାଗିରହିବ। ଦୁଇଦିନ ପାଇଁ ଗଜପତି, ଗଂଜାମ, ନୟାଗଡ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ,କଟକ, ପୁରୀ ,ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଅନୁଗୁଳ ସମ୍ବଲପୁର ,ବଲାଙ୍ଗୀରି କଳାହାଣ୍ଡି ଆଦି ୧୫ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଉଷ୍ମ ଓ ଆଦ୍ର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।
ଏପଟେ ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଂଟାରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଚେତାବନୀ ରହିଥିବା ଥିବା ବେଳେ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡା ଓ ଗଜପତିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ନୂଆପଡା କଳାହାଣ୍ଡି , ବଲାଙ୍ଗୀର ,ମୟୁରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ସୁନ୍ଦରଗଡ ପରି ୧୧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ବର୍ଷା ସହ ୪୦ ରୁ ୫୦ କିମି ଝଟକା ପବନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ ।
ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ, ଝାରସୁଗୁଡା ଓ ବରଗଡ଼ ଏହି ୧୧ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏଥିସହ ୩୦ ରୁ ୪୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଦେଇଛି ବିଭାଗ ।
ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ମାଲକାନଗିରି ,ରାୟଗଡା, କୋରାପୁଟ,କଳାହାଣ୍ଡି ,ନବରଙ୍ଗପୁର , ଗଜପତି ଓ କନ୍ଧମାଳ ଏହି ୭ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ମାରିପାରେ । ଏଥିସହ୪୦ ରୁ ୫୦ କିମି ଝଟକା ପବନକୁ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ। ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ, ଗଂଜାମ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୁରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ସୁନ୍ଦରଗଡ, ଝାରସୁଗୁଡା, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼ ,ବୌଦ୍ଧ ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ନୂଆପଡା ଏହି ୧୫ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ବର୍ଷା ସହ ୩୦ ରୁ ୪୦ ଝଟକା ପବନ ବହିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ । ୪ ଜୁଲାଇ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ; ବିଜେଡିର ଅଭିଯୋଗ ଛତିଶଗଡ ନିକଟରେ ମୁଣ୍ଡ ବିକିଦେଲା ଓଡିଶା ବିଜେପି ସରକାର, ଜବାବ ଦେଲେ ଏଜି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶୁଣିଲେନି ସରକାର; ହାତୀ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା, ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ 4KM ସୋଲାର ବାଡ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ