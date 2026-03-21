ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା; ୨ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମନା
ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ବର୍ଷା ସହ ଘଣ୍ଟାକୁ ୪୦ ରୁ ୫୦ କିମି ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ୬୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ।
Published : March 21, 2026 at 5:58 PM IST|
Updated : March 21, 2026 at 6:03 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପଶ୍ଚିମା ବାୟୁ ତଥା ଝଡ ପ୍ରବାହ ସହ ଘୁର୍ଣ୍ଣିବଳୟକୁ ନେଇ ଆହୁରି ଦୁଇଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିବ ବର୍ଷା । ଏହା ସହ କିଛି ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ହାଲୁକରୁ ମାଧ୍ୟମ ଧାରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏଥି ସହିତ ୫୦ ରୁ ୬୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ୨ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
୨୪ ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ
ସୁନ୍ଦରଗଡ, କେନ୍ଦୁଝର ,ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ,କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ , ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ମାଲକାନଗିରି ଆଦି ୧୦ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି, ଘଡଘଡି ସହ ହାଲୁକରୁ ମାଧ୍ୟମ ଧାରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ୩୦ ରୁ ୪୦ କିମି ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝରରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ହାଲୁକରୁ ମାଧ୍ୟମ ଧାରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ । ଏହି ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ୩୦ ରୁ ୪୦ କିମି ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।
ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ବର୍ଷା ସହ ୪୦ ରୁ ୫୦ କିମି ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ୬୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଉତ୍ତର ଓଡିଶା ଉପକୂଳ ଅଂଚଳ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି। ପବନର ତୀବ୍ରତା ଯୋଗୁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ । ତେଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ୮ ଯାଏ ଅର୍ଥାତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ସମୁଦ୍ରକୁ ମସ୍ଥ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ।
ଲଇକେରାରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୦୪ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ
ସେପଟେ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୧୩ଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଝାରସୁଗୁଡା ଲଇକେରାରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୦୪ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଣିପାଗ ନିୟାମକ ଅନୁସାରେ, କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସହ ମେଘୁଆ ପାଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ ପାଗର ମିଜାଜ ବଦଳି ପବନ ସହ ଝଡା ତୋଫାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଖରା ଓ ଗରମର ପ୍ରଭାବ କମ ରହୁଛି । ଆଗାମୀ ୨ ଦିନ ଯାଏ ୨ ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବାର ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ଷା କମିବା ସହ ଯେ ୫ ଦିନ ଭିତରେ ପୁଣି ୨ ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଗତ ୨୪ ଘଂଟାରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ୩୬.୬ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।
ଇଟିଭି ଭରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର