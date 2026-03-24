୨ ରୁ ୪ ଡିଗ୍ରୀ ବଢିବ ତାପମାତ୍ରା; ୨୭ରୁ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା
ଆଗାମୀ ୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୨ରୁ ୪ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ବଢିବା ସହ ଅସହ୍ୟ ତାତି ଅନୁଭବ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ପଢନ୍ତୁ, ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।
Published : March 24, 2026 at 7:55 PM IST|
Updated : March 24, 2026 at 8:12 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ୩୭ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ସିଝୁଛି ରାଜ୍ୟ । ଏବେଠୁ ଖରା ଆଉ ଗରମ ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି । ଆଗକୁ ଆହୁରି ତାତି ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆଗାମୀ ୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୨ ରୁ ୪ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ବଢିବା ସହ ଅସହ୍ୟ ତାତି ଅନୁଭବ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଏହାସହ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡ଼ି ସହ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ତେବେ ତାତି ଭିତରେ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି । କାରଣ ୨୭ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା କହିିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଆଗାମୀ ୩ ଦିନ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ଵର୍ଷାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାଁ ଭାଁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଵର୍ଷା ଓ ଝଟକା ପବନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆସନ୍ତା ୨୭ ରୁ ୨୮ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ,ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରରହିଛି । ୨୭ରେ ରାୟଗଡା ,ଗଂଜାମ, ଗଜପତି ,କନ୍ଧମାଳ ,ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡା ସୁନ୍ଦରଗଡ ,କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ ସହ ୪୦ ରୁ ୫୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡିକରେ ହାଲୁକାରୁ ମାଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ୧୫ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହିପରି ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ ତାରିଖରେ କୋରାପୁଟ ,ରାୟଗଡା , ଗଂଜାମ ଗଜପତି ,ସୁନ୍ଦରଗଡ ,ମୟୁରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଦି ୮ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ୪୦ ରୁ ୫୦ କିମି ଝଟକା ପବନ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛ । ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ୨୯ ଓ ୩୦ ତାରିଖରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଗ ସାଧାରଣ ହେବା ସତ୍ୱେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।
