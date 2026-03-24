୨ ରୁ ୪ ଡିଗ୍ରୀ ବଢିବ ତାପମାତ୍ରା; ୨୭ରୁ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା

ଆଗାମୀ ୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୨ରୁ ୪ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ବଢିବା ସହ ଅସହ୍ୟ ତାତି ଅନୁଭବ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ପଢନ୍ତୁ, ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।

weather update odisha
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 24, 2026 at 7:55 PM IST

Updated : March 24, 2026 at 8:12 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ୩୭ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ସିଝୁଛି ରାଜ୍ୟ । ଏବେଠୁ ଖରା ଆଉ ଗରମ ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି । ଆଗକୁ ଆହୁରି ତାତି ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆଗାମୀ ୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୨ ରୁ ୪ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ବଢିବା ସହ ଅସହ୍ୟ ତାତି ଅନୁଭବ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଏହାସହ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡ଼ି ସହ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।

ତେବେ ତାତି ଭିତରେ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି । କାରଣ ୨୭ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା କହିିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଆଗାମୀ ୩ ଦିନ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ଵର୍ଷାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାଁ ଭାଁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଵର୍ଷା ଓ ଝଟକା ପବନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆସନ୍ତା ୨୭ ରୁ ୨୮ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ,ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରରହିଛି । ୨୭ରେ ରାୟଗଡା ,ଗଂଜାମ, ଗଜପତି ,କନ୍ଧମାଳ ,ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡା ସୁନ୍ଦରଗଡ ,କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ ସହ ୪୦ ରୁ ୫୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡିକରେ ହାଲୁକାରୁ ମାଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ୧୫ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହିପରି ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ ତାରିଖରେ କୋରାପୁଟ ,ରାୟଗଡା , ଗଂଜାମ ଗଜପତି ,ସୁନ୍ଦରଗଡ ,ମୟୁରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଦି ୮ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ୪୦ ରୁ ୫୦ କିମି ଝଟକା ପବନ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛ । ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ୨୯ ଓ ୩୦ ତାରିଖରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଗ ସାଧାରଣ ହେବା ସତ୍ୱେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।

ସେପଟେ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ୩ଟି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ୩୬ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଢେଙ୍କାନାଳର ମହିଷାପାଟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୬.୮ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥୁବା ବେଳେ ଗଜପତି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୬. ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

