ETV Bharat / state

ବଦଳିଛି ପାଗ, ହେଲେ କମିନି ଭୟ; 2ରୁ 6 ତାରିଖ ପୁଣି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା

୨ ଦିନ ଯାଏ ବଡ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲେ ହେଁ ଏହା ପରେ ପରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ବଢିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ରିପୋର୍ଟ-ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ

Weather update odisha no rain alert for 2 days
ବଦଳିଛି ପାଗ, ହେଲେ କମିନି ବର୍ଷା ଭୟ; 2ରୁ 6 ତାରିଖ ପୁଣି ଭିଜିବ ରାଜ୍ୟ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 31, 2026 at 5:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Odisha Weather update ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରୁ ହଟିଛି ଅବପାତର ଭୟ । କମିଛି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ । ବଦଳିଛି ପାଗର ମିଜାଜ । ଗଭୀର ଅବପାତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଛତିଶଗଡ଼ ସଂଲଗ୍ନ ବିଦର୍ଭ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଓଡିଶା ଉପରୁ ଲଘୁଚାପ ଅପସରି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ ଆଉ ନାହିଁ। ତଥାପି ରାଜ୍ୟରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

୨ ଦିନ ଯାଏ ବଡ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲେ ହେଁ ଏହା ପରେ ପରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ବଢିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଂଟାରେ ରାୟଗଡା, ବୌଦ୍ଧ, ଅନଗୁଳ କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି, ଗଂଜାମ,ନୟାଗଡ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଭଦ୍ରକ,ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଏହି ୧୮ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏଥିସହିତ ୩୦ ରୁ ୪୦ କିମି ବେଗରେ ଝଟକା ପବନର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଆହୁରି କମିବା ସହ ରାଜ୍ୟର କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲା ଯଥା କୋରାପୁଟ,ମାଲକାନଗିରି,ରାୟଗଡା ଗଂଜାମ, ଗଜପତି, ନୟାଗଡ, କନ୍ଧମାଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ବୌଦ୍ଧ, ଅନଗୁଳ,ଢେଙ୍କାନାଳ ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଆଦି 20 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ବର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ । ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ବର୍ଷା ସହ ୩୦ ରୁ ୪୦ କିମି ଝଟକା ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁଲାଇ 1ତାରିଖ ଯାଏ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମ ରହିଵ । ହେଲେ ୨ ରୁ ପୁଣି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । 6 ତାରିଖ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଲାଗିରହିବ ବୋଲି ବିଭାଗ କହିଛି ।

ଏପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଗତ ୨୪ ଘଂଟାରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକରୁ ମାଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାରିପଦାର ମୟୁରଭଞ୍ଜରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ବାରିପଦା ରେ ୮୪.୮ ମିମି ରେକର୍ଡ କରାକାଇଛି। ଜୁନ ୧ ରୁ ଏଯାବତ ରାଜ୍ୟରେ ୩୦୩୭.୬ ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ୩୪ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକା ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବଢୁଛି ହୀରାକୁଦ ଜଳସ୍ତର: ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଖୋଲିବ 22 ଗେଟ୍‌, ମହାନଦୀ ସିଷ୍ଟମରେ ଘାଇ ନାହିଁ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା, ନଦୀ କୂଳିଆ ଓ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଘାରିଛି ବନ୍ୟା ଭୟ

TAGGED:

WEATHER UPDATE
IMD
RAIN ALERT
ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଘୁଚାପ
WEATHER UPDATE ODISHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.