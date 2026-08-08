ETV Bharat / state

ସପ୍ତାହକୁ ଅନ୍ତତଃ ଥରେ ହାତବୁଣା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ: ରାଜ୍ୟପାଳ

ସପ୍ତାହରେ ଅତି କମରେ ଥରେ ହସ୍ତତନ୍ତ ପିନ୍ଧି ବୁଣାକାର ପରିବାରକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଡ. ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ମୀନତି ସିଂହ

12th State-Level National Handloom Day celebration in Bhubaneswar
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ ସମାରୋହ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 8, 2026 at 8:20 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

National Handloom Day ଭୁବନେଶ୍ୱର: ହସ୍ତତନ୍ତକୁ ଜୀବନଶୈଳୀର ଅଂଶ କରିବା ସହ ସପ୍ତାହକୁ ଅନ୍ତତଃ ଥରେ ହାତବୁଣା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ବୁଣାକାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ. ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି । ହସ୍ତତନ୍ତ ବସ୍ତ୍ର କିଣିବା କେବଳ ଏକ କପଡ଼ା କିଣିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ବୁଣାକାର ପରିବାରକୁ ସମର୍ଥନ, ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାରକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନର ସୁରକ୍ଷାରେ ଅବଦାନ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।



ଶୁକ୍ରବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଇଡକୋ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ ସମାରୋହକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରି ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ଜନପ୍ରତିନିଧି, ଶିକ୍ଷକ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ପେଶାଦାର ଓ ଯୁବପିଢ଼ି ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟବହାର କରି ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଏଭଳି ଛୋଟ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ହଜାର ହଜାର ବୁଣାକାର ପରିବାରକୁ ସହାୟତା କରିବାରେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେଇପାରିବ ।

12th State-Level National Handloom Day celebration in Bhubaneswar
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ ସମାରୋହ (ETV Bharat)
ହାତବୁଣା ବସ୍ତ୍ରର ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ହସ୍ତତନ୍ତ ବସ୍ତ୍ରରେ ବୁଣାକାରଙ୍କ ଦକ୍ଷତା, ପରିଶ୍ରମ, ପାରିବାରିକ ପରମ୍ପରା ଓ ସୃଜନଶୀଳତାର କାହାଣୀ ରହିଛି । ମେସିନରେ ତିଆରି ବସ୍ତ୍ର ତୁଳନାରେ ହାତବୁଣା ବସ୍ତ୍ରରେ କାରିଗରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ପର୍ଶ ଓ ନିଷ୍ଠା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ।ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ ୧୯୦୫ ମସିହାର ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ମରଣ କରାଉଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହାତବୁଣା ବସ୍ତ୍ର ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ଓ ଜାତୀୟ ଗର୍ବର ପ୍ରତୀକ । ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ବୟନ ପରମ୍ପରା କଳିଙ୍ଗର ପ୍ରାଚୀନ ସାମୁଦ୍ରିକ ପରମ୍ପରା ସହ ଜଡ଼ିତ । ସମ୍ବଲପୁରୀ ବାନ୍ଧ, ଓଡ଼ିଶା ଇକତ, ବମକାଇ, ଖଣ୍ଡୁଆ, କୋଟପାଡ଼, ହବାସପୁରୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଟ ଓ ଗୋପାଳପୁର ଟସର ଭଳି ହସ୍ତତନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ନିଜସ୍ୱ ଡିଜାଇନ ଓ କାରିଗରୀ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପରିଚିତ ।
12th State-Level National Handloom Day celebration in Bhubaneswar
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ ସମାରୋହ (ETV Bharat)

ଚଳିତ ବର୍ଷର ବିଷୟବସ୍ତୁ ‘ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ହସ୍ତତନ୍ତର ଏକ ଅଂଶ’ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହସ୍ତତନ୍ତ କେବଳ ବିଶେଷ ଅବସରର ପୋଷାକ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନ ରହି ଦୈନନ୍ଦିନ ପୋଷାକ, ଘର ସାଜସଜ୍ଜା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦର ଅଂଶ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଡିଜାଇନରେ ନୂତନତା, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହ ସଂଯୋଗ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗତ ସହାୟତା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଉତ୍ପାଦ ଅନୁସରଣଯୋଗ୍ୟତା ପଦକ୍ଷେପକୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।

ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତକୁ ଆଧୁନିକ ଫ୍ୟାଶନ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫ୍ୟାଶନ୍ ସୋ’ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ରାମ୍ପ ଶୋ’ରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନ୍‌ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି (NIFT), ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପ୍‌ର LIVA ପକ୍ଷରୁ ମୋଟ ଚାରିଟି ସିକ୍ୱେନ୍ସ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା ।

12th State-Level National Handloom Day celebration in Bhubaneswar
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ ସମାରୋହ (ETV Bharat)

NIFT ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ GI ଟ୍ୟାଗ୍‌ପ୍ରାପ୍ତ ହସ୍ତତନ୍ତ ବସ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଧୁନିକ ପୋଷାକ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା । ପ୍ରଥମ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ଐତିହାସିକ ଧଳାପଥର ପରଦା ଓ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍‌ରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ୧୦ଟି ପୋଷାକ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଟସର ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍‌ର ୧୦ଟି ପୋଷାକ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା । LIVA ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ପାରମ୍ପରିକ ଶିଳ୍ପକଳା ଓ ସମସାମୟିକ ଫ୍ୟାଶନର ମିଶ୍ରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ତୃତୀୟ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ନୂଆପାଟଣା ହସ୍ତତନ୍ତ କ୍ଲଷ୍ଟରର ୧୨ଟି ଶାଢ଼ୀ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ବରଗଡ଼ ଡବଲ୍ ଇକତରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ୧୨ଟି ଆଧୁନିକ ପୋଷାକ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ୬ଟି ପୁରୁଷ ଓ ୬ଟି ମହିଳା ପୋଷାକ ରହିଥିଲା ।

12th State-Level National Handloom Day celebration in Bhubaneswar
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ ସମାରୋହ (ETV Bharat)


ସୁସ୍ଥାୟୀ ଫ୍ୟାଶନ, ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିକାଶ ଏବଂ ହସ୍ତତନ୍ତ ଉତ୍ପାଦକୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଫ୍ୟାଶନ୍ ସୋ’ର ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା । ପାରମ୍ପରିକ କୌଶଳକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହ ପରିବେଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ କମାଇ ସୁସ୍ଥାୟୀ ଫ୍ୟାଶନ୍ ମଡେଲ୍ ବିକଶିତ କରିବା ଉପରେ ବିଭାଗ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପ୍‌ର LIVA ମଧ୍ୟରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାରଯୋଗ୍ୟ ଫାଇବର, ବିଶେଷକରି LYOCELL, ଆଧାରିତ କ୍ଲଷ୍ଟର ବିକାଶ ଓ ସୁସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ MoU ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା । ଡିଜାଇନ୍‌ଭିତ୍ତିକ ଉତ୍ପାଦ ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଗୃହ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଡିଜାଇନ୍ ବଜାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତ ଉତ୍ପାଦର ପହଞ୍ଚ ବଢ଼ାଇବା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।

12th State-Level National Handloom Day celebration in Bhubaneswar
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ ସମାରୋହ (ETV Bharat)
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ‘କୁସୁମ୍‌- ହଜିଯାଇଥିବା ବସ୍ତ୍ରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର’ ଓ ‘କରୁଣା ସିଲ୍କ’ ଉପରେ ଭିଡିଓ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହାସହ ଜଗତସିଂହପୁରର କାଷ୍ଟା ହସ୍ତତନ୍ତ ଭବନ, ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦାରେ ଟସର ସିଲ୍କ ପାର୍କର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଓ ଟସର ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ରର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଉତପଡ଼ାସ୍ଥିତ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରିଂ ୟୁନିଟ୍‌ର ଭର୍ଚୁଆଲ ଉଦ୍‌ଘାଟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ।



ଗ୍ରାସିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍‌, ଜୁବି’ସ୍ ଡିଜାଇନର ଷ୍ଟୁଡିଓ ଓ ଆମାଜନ କାରିଗର ସହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ MoU ସ୍ୱାକ୍ଷର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାସହ ବିଭାଗର ୨୦୨୫-୨୬ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ରିପୋର୍ଟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମବାୟ, ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ, ବିଭାଗୀୟ କମିଶନର-ତଥା-ଶାସନ ସଚିବ ଗୁହା ପୁନମ ତାପସ କୁମାର, ବୟନ ଓ ହସ୍ତତନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, NIFT ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ପ୍ରଫେସର ଡ. ବିଭାବରୀ କୁମାରଙ୍କ ସମେତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ରାମ ମେହେରଙ୍କୁ ସନ୍ଥ କବୀର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାହୁଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

ବରଗଡ଼ର ରାମ ମେହେରଙ୍କୁ ‘ସନ୍ତ କବୀର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ପୁରସ୍କାର’, ଜଗତସିଂହପୁରର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାହୁଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ପୁରସ୍କାର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

HARI BABU KAMBHAMPATI
ODISHA HANDLOOM
ଓଡ଼ିସା ହସ୍ତତନ୍ତ
ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି
ODISHA WEAVER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.