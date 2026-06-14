ରାୟଗଡ଼ାରେ ମାଓ ଅପରେସନ୍କୁ ବଡ ସଫଳତା: ମାଓ ଡମ୍ପରୁ ବିପୁଳ ଅସ୍ତ୍ର ଓ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ
DVF ଓ SOG ଟିମ୍ର ମିଳିତ ଅଭିଯାନରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷପତ୍ର ଜବତ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ରଞ୍ଜନ ରଥ
Published : June 14, 2026 at 8:13 PM IST
ରାୟଗଡ଼ା: ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ମିଳିଛି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା । ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଆମ୍ବାଡୋଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧେପଗୁଡ଼ା ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟରେ ଏକ ଲୁକ୍କାୟିତ ମାଓ ଡମ୍ପ ଠାବ କରାଯାଇଛି । DVF ଓ SOG ଟିମ୍ର ମିଳିତ ଅଭିଯାନରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷପତ୍ର ଜବତ ହୋଇଛି ।
ଜୁନ୍ ୧୩ ତାରିଖରେ ଚାଲିଥିବା ମିଳିତ ଅପରେସନ ସମୟରେ ଧେପଗୁଡ଼ା ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟରେ ଏହି ଡମ୍ପ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିସ୍ଫୋରଣ ବିପଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରୀୟକାରୀ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ତଲାସି ବେଳେ ଗୋଟିଏ 303 ରାଇଫଲ, ୩୭ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି, ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଗାଜିନ, ୬ଟି ଚାର୍ଜର କ୍ଲିପ, ଗନ୍ ପାଉଡର, କର୍ଡେକ୍ସ ତାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ମାଓ ସାହିତ୍ୟ, ଛତା, କମ୍ବଳ, ଚପଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ।
ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୫ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୬ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ସଫଳ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ SOG, DVF ଓ CRPF ପକ୍ଷରୁ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି ।
Based on credible intelligence, #RayagadaPolice launched a joint search operation of DVF and SOG in Dhepagurha R.F, under Ambadola PS. During the operation, a concealed Maoist dump was detected & recovered.@DGPOdisha @digswrkoraput @odisha_police @DM_Rayagada pic.twitter.com/wipQPtYUKk— SP Rayagada (@sprayagada) June 14, 2026
ରାୟଗଡ଼ା SP, ରାଜ ପ୍ରସାଦ କହିଛନ୍ତି, "ମାଓ ଡମ୍ପ ଠାବ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି IED ବା ବିସ୍ଫୋରକ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ରଖାଯାଇଛି କି ନାହିଁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ସେହି ଡମ୍ପରୁ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବଦଳିଲା ରାୟଗଡା ରେଳ ଡିଭିଜନର ମାନଚିତ୍ର, ଜୁନ 1ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ
70 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ୍ ଅଭିଯୋଗ, କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପରିଚାଳକଙ୍କ ଘରେ ପଶିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାୟଗଡ଼ା