ଦୁର୍ବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହରେ ବାଧକ; ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ୧୦ ହଜାର କୋଟି

ଓଡିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ ଗଠନକୁ ୩୦ ବର୍ଷ ପୁରିବାକୁ ଯାଉଛି । ହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ କୌଣସି ଅଧିନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇନି । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ

Published : April 26, 2026 at 8:26 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର:ଦୁର୍ବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହରେ ବାଧକ ସାଜିଛି । ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହରେ ତୁରନ୍ତ ସଂସ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ । ଏଥିପାଇଁ ୧୦ ହଜାର କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ସୁଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସମୀକ୍ଷକ ଦେଲେ ପ୍ରସ୍ତାବ । ବିଦ୍ୟୁତ ବଳକା ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ହେଁ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି।

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆବଶ୍ୟକ। ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ବଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ବାର୍ଷିକ ୧୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଓଡିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ ଗଠନକୁ ୩୦ ବର୍ଷ ପୁରିବାକୁ ଯାଉଛି । ହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ କୌଣସି ଅଧିନିୟମ ଲାଗୁ ନହେବାରୁ ଏ ନେଇ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ସମୀକ୍ଷକ।

ଭୀତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ,ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ,ଉପଭୋକ୍ତା ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡିଶା ବହୁତ ପଛରେ ଥିବାବେଳେ ପଞ୍ଜାବ,ହରୟାଣା ,ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ,ତେଲେଙ୍ଗାନା ଭଳି ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକ ବହୁ ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି। ଓଡିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ବଳକା ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ନେଇ କୌଣସି ସଠିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନାହିଁ । ଏହି କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଓଡିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ (oerc) ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୨ ତାରିଖରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି ମତାମତ ଆଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଆୟୋଗର ଏକ ୬ ଜଣିଆ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଗଠନ କରି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। oerc ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୨ ତାରିଖରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି ମତାମତ ଆଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ।

ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍କାର ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିଲେବି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଅଧିନିୟମ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇନଥିଲା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆୟୋଗ ପ୍ରଣୀତ କରିଥିବା ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଅଧିନିୟମକୁ ପାଥେୟ କରି ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଅଧିନିୟମର ଚିଠା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। OERC ଉକ୍ତ ଚିଠା ଅଧିନିୟମକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଜଣ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ । ୨୪ ଏପ୍ରିଲରେ oerc ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ବୈଠକ ବସିଥିଲା।

ବୈଠକରେ ଓଇଆରସି ସଦସ୍ୟ ସୁଶାନ୍ତ ରାୟ ମହାପାତ୍ର,ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତି,ଓଇଆରସି ସଚିବ ଉପେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ପତି,ଗ୍ରୀଡ୍କୋ ର ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥ ନିର୍ଦେଶକ ବିଭୁପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର, ପୂର୍ବତନ ଲୋକପାଳ ସୁକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ,ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଶିବ ଦତ ଭଞ୍ଜ,ଶକ୍ତି ପରାମର୍ଶ ଦାତା ବିଭୁ ସ୍ୱାଇଁ,ଶକ୍ତି ସମୀକ୍ଷକ ଆନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ସାମିଲ ହୋଇ ନିଜ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗରେ ସଂସ୍କାର ସହ ସଂଶୋଧନ ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ ସମୀକ୍ଷକ ଆନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର।

ସରକାର ବାର୍ଷିକ ବଜେଟରୁ ମିଳୁଥିବା ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଅର୍ଥ ଉପରେ ବିଦ୍ୟୁତ ନିଗମ ଓ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକର ରିଟର୍ନ ଅନ ଇକୁଇଟି ପାଇବାକୁ ଜାତୀୟ ଟାରିଫରେ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ oerc ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଦେୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତେଣୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ନିୟମ ଆଧାରରେ ଚିଠା ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ ଆଣି ସୁଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସିଇଏ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ସମୀକ୍ଷକ ଆନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର କହିଥିଲେ ଯେ, ଆମକୁ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ସହ ସମାନ ହେବାକୁ ହେଲେ ବଜେଟରେ ୧୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ମଞ୍ଜୁର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦ୍ୟୁତସେବା ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଦୟନୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ଉପରେ ବହୁତ୍ ଗୁଡ଼ିଏ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଗଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ସମୀକ୍ଷକ।

ସେପଟେ ଦୁର୍ବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣରେ ବାଧକ ସାଜୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତା । ନିୟମ ନଥିବାରୁ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ଅପବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ କଡା ନିୟମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରକ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକର ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପଭୋକ୍ତା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରକ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ସହ ସରକାରଙ୍କ ବୈଠକ, ରୁଫଟପ୍ ସୋଲାର୍ ଗ୍ରହଣ ତାଲିକାର ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଓଡ଼ିଶା


