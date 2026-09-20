ETV Bharat / state

ରାଜଧାନୀରେ କ୍ୟୁବା ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ; କହିଲେ, 'ଆମେରିକା ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବୁ ନାହିଁ '

କ୍ୟୁବାର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ଏହାର ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପଦ। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି କ୍ୟୁବା ତିଷ୍ଠି ରହିଛି ଏବଂ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛି। ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହେଁ, ସୁଦୃଢ଼ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାବେ କ୍ୟୁବାର ପରିଚୟ ରହିଛି।

We will not surrender to America says Cuban Ambassador Juan Carlos Marsan
ରାଜଧାନୀରେ କ୍ୟୁବା ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ; କହିଲେ, 'ଆମେରିକା ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବୁ ନାହିଁ ' (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 20, 2026 at 9:13 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: କ୍ୟୁବା ଏକ ଛୋଟିଆ ଦେଶ। ଏହାର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ସେଭଳି ସୁଦୃଢ଼ ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ସେଭଳି ବିପୁଳ ଖଣିଜ ସାମଗ୍ରୀ ନାହିଁ ବା ଏହା ଧନଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହେଁ। ଏହା ସତ୍ତ୍ବେ ଆମେରିକା ନିକଟରେ ଆମେ କେବେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କ୍ୟୁବାର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଜୁଆନ କାର୍ଲୋସ ମାର୍ସାନ।

ରାଜଧାନୀରେ କ୍ୟୁବା ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ; କହିଲେ, 'ଆମେରିକା ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବୁ ନାହିଁ ' (Etv Bharat)



ଶନିବାର ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା (ପ୍ରଗତିବାଦୀ) ପରିସରରେ କ୍ୟୁବା ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଶ୍ରୀ ମାର୍ସାନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ସହ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଥିଲେ, କ୍ୟୁବାରେ କିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ନାହିଁ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପଦ ହେଲା ଏହାର ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପଦ। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି କ୍ୟୁବା ତିଷ୍ଠି ରହିଛି ଏବଂ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରୋଧ କରି ଚାଲିଛି। କ୍ୟୁବାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଫିଡେଲ କାଷ୍ଟ୍ରୋ ସର୍ବଦା ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଯାହାର ଫଳସ୍ବରୂପ କ୍ୟୁବା ଆଜି ଏକ ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା, ଶାନ୍ତି ଓ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ରହିଛି। ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହେଁ, ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାବେ ଏହାର ପରିଚୟ ରହିଛି। ଆମେରିକା ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ ଉପରେ ଏହା ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, କ୍ୟୁବା ଆମେରିକା ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ ବା ସଙ୍ଗଠନକୁ ବିରୋଧ କରେ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଶୋଷଣ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଦୁରୂପଯୋଗକୁ ବିରୋଧ କରେ। ଏକଦା ଆମେରିକା ଓ କ୍ୟୁବା ପରସ୍ପରର ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ଏବେ ବି ଦୁଇ ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତୁଟ ବନ୍ଧନ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଯେପରି ଭାବେ ଭେନେଜୁଏଲାରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେଠାକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ, ଭେନେଜୁଏଲାର ତୈଳ ସମ୍ପଦକୁ ଯେପରି ଭାବେ ଆମେରିକା ନିଜ କବଜାକୁ ନେବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ତାହାକୁ କ୍ୟୁବା ବିରୋଧ କରୁଛି। ଇରାନ ଏବଂ ସମଗ୍ର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆମେରିକା କେବଳ ତୈଳ ସମ୍ପଦକୁ ନିଜ କବଜାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।

ଭାରତ ଓ କ୍ୟୁବା ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ଅତୁଟ ରହିଛି। ଭାରତର ନୈତିକ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ବନ୍ଧୁତ୍ବ ଲାଗି କ୍ୟୁବା ସବୁବେଳେ ଭାରତ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ରହିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିବା କ୍ୟୁବା ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ କହିଥିଲେ ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଅଞ୍ଚଳ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆତିଥେୟତାରେ ମୁଗ୍ଧ ଏବଂ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ନେଇ ସେ ଏଠାରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ OPINION : ଭୁଟାନ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ UPI ସୁବିଧାର ଶୁଭାରମ୍ଭ: ଡିଜିଟାଲ ପଡ଼ୋଶୀ ନୀତିରେ ଭାରତର ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 23 ପ୍ରମୁଖ ନିଶା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନକୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ


TAGGED:

CUBAN AMBASSADOR IN ODISHA
CUBAN AMBASSADOR JUAN CARLOS MARSAN
କ୍ୟୁବା ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ
ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ୟୁବାର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ
CUBAN AMBASSADOR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.