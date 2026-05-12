‘ଜୀବନ ଯିବ ପଛେ ଗାଁ ଛାଡିବୁନି’: ହକ୍ ପାଇବାକୁ ୧୨୬ ଦିନ ଧରି ଖଣି ଭିତରେ ମହିଳାଙ୍କ ଲଢେଇ ଜାରି
ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପୀବଲ୍ଲଭପୁର ଗାଁର ଆଦିବାସୀ ମହିଳା କୋଇଲା ଖଣି ଭିତରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଶାସନ ନିଦାବିଷ୍ଣୁ ସାଜିଥିବା ଅଭିଯୋଗ । ରିପୋର୍ଟ: ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ
Published : May 12, 2026 at 2:23 PM IST
ଅନୁଗୋଳ: ‘ଜମି ନେଲେ, ନା ଚାକିରି ନା ଘର କିଛି ଦେଲେନି... ଖରା ତାତିରେ ପିଲାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି 100ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଦିନ ହେଲାଣି ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ... ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ । ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁଛି ଗାଁର ଲୋକ ହୋଇବି ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ’...ଏ ହେଉଛି ହକ୍ ଦାବି ହାସଲ ପାଇଁ ୧୨୬ ଦିନ ହେବ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଥିବା ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ଗୋପୀବଲ୍ଲଭପୁର ଗାଁର ସୁଫଳା ଗଡ଼ନାଏକଙ୍କ କଥା । କୋଇଲା ଖନନ କିଛି ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ବାକି ଅଛି । ଏପଟେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ସତ୍ତ୍ବେ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣିନଥିବା ଗାଁଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ।
ହକ୍ ପାଇଁ ଧାରଣା:
ହକ୍ ଦାବି ହାସଲ ପାଇଁ ୧୨୬ ଦିନ ହେବ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗୋପୀବଲ୍ଲଭପୁର ଗାଁର ଆଦିବାସୀ ମହିଳା । ଗତ ଜାନୁଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରୁ କୋଇଲା ଖଣି ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଧାରଣା । ଗାଁର ମହିଳା ମାନେ ପାଳି କରି ଚଳାଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ । ନା ୪୪ ଡିଗ୍ରୀ ତାତିକୁ ଖାତିରି ଅଛି ନା ହେଉଥିବା ଝଡ଼ ତୋଫାନ କୁଆପଥର ବର୍ଷାକୁ । ଗୋଟିଏ ଦାବି ଆମ ଜମି ନେଇ ଦେଶର ହିତରେ ଲଗାଇଲେ ଆମକୁ ଆମ ଉଚିତ୍ ପ୍ରାପ୍ୟ (କ୍ଷତିପୂରଣ ଓ ନିଯୁକ୍ତି) ଦିଅ । ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମରିବୁ ପଛେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ହଟିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ରୋକଠୋକ କହିଛନ୍ତି ।
ଜୀବନ ଯିବ ପଛେ, ଗାଁ ଛାଡିବୁ ନାହିଁ:
ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଚାରିପଟେ କୋଇଲା ଖଣି । ମଝିରେ ଗାଁ । ଗାଁରେ ଏବେବି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ୪ଶହରୁ ଅଧିକ ପରିବାର । ଖଣିରୁ କୋଇଲା ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଥିବାରୁ ସବୁ ଘରର କାନ୍ଥ ଓ ଛାତ ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି । ତଥାପି ଲୋକେ ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି । ଖଣି ପାଇଁ ସବୁକିଛି ହରାଇ ଥିବାରୁ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ନମିଳିଲେ ଜୀବନ ଯିବ ପଛେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । 126 ଦିନ ହେଲା ଗାଁର ମହିଳା ମାନେ ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଖଣି ଖନନ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଥର ଧାରଣା ସ୍ଥଳରେ ଥିବା କୁଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି । ଧାରଣାରୁ ଓହରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଚମକ ଦିଆଯାଇଛି । ଶେଷରେ ଗାଁର ୧୫ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ତଥାପି ଏହି ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନେ ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ଏମିତି ମରିବୁ ପଛେ ଆମର ହକ ନମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମାଟି ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକରେ ଉତ୍କଳ-ଇ କୋଇଲା ଖଣି ପାଇଁ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଗୋପୀବଲ୍ଲଭପୁର ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା ।
ଏନେଇ କଇଁନ୍ତା ଗଡ଼ନାଏକ କହିଛନ୍ତି,‘ସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ, ନିଯୁକ୍ତି, ଜମିର ଉଚିତ୍ ମୂଲ୍ୟ ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛୁ । ଏହା ନମିଳିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିବୁ ନାହିଁ ।’
କୋଇଲା ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ବିସ୍ଥାପିତ:
ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକରେ ଉତ୍କଳ-ଡି ଏବଂ ଉତ୍କଳ-ଇ ଏହି ଦୁଇଟି କୋଇଲା ବ୍ଲକ ନାଲକୋକୁ ମିଳିଛି । ୨ଟି ଯାକ ବ୍ଲକରୁ ବାର୍ଷିକ ୨ ମିଲିଅନ ଟନ ଲେଖାଏଁ କୋଇଲା ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଡି ବ୍ଲକରୁ କୋଇଲା ଖନନ ଚାଲିଛି । ଇ ବ୍ଲକରୁ କୋଇଲା ଖନନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି । ଡି ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଧୋବାମଲିହା ଗାଁଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି ।
କଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ ?
ସେହିପରି ଇ ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଗୋପୀବଲ୍ଲଭପୁର ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବ । ଗୋପୀବଲ୍ଲଭପୁର ଗାଁରେ ୫ ଶହରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶହେରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ନେଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି । ଆଉ ଯେଉଁ ୪ଶହରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗାଁ ଛାଡିବାକୁ ଆଦୌ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି । କାରଣ କମ୍ପାନୀ ଜମିର କ୍ଷତିପୂରଣ ସହିତ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅଧିକ ୨୦ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ କହୁଛି । କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଧିକ ୨୦ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହାନ୍ତି । ପରିବାର ପ୍ରତି ଜଣକୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି । ଗାଁ ଛାଡି ଯାଉ ନାହାଁନ୍ତି । ଫଳରେ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ କୋଇଲା ଉତ୍ତୋଳନ ହୋଇ ପାରୁ ନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ବହୁବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି । ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି । ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଜେଲ ପଠାଇଛି ।
ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ ବି ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ:
ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଗୁହାରି କେହି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି । ଶେଷରେ ସେମାନେ ଜୀବନ ଦେବେ ପଛେ ଗାଁ ମାଟି ଛାଡିଯିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ବର୍ତମାନ ଡି ବ୍ଲକ ଖଣିରୁ କୋଇଲା ଖନନ କରାଯାଉଛି । ଫଳରେ ଚାରି ପଟେ ଖଣି । ମଝିରେ ରହିଛି ଗାଁ। ଗାଁକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ରାସ୍ତା ଥିଲା ସେସବୁ ଆଉ ନାହିଁ । ପଞ୍ଚାୟତ ରାସ୍ତାକୁ କୋଇଲା ପରିବହନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ଖଣି ଖନନ ଯୋଗୁଁ ଗାଁର କୂଅ ପୋଖରୀ ସବୁ ଶୁଖି ଯାଇଛି । ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ବି ହୋଇଛି:
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କୋଇଲା ଖଣିରେ ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ବଡ଼ ଧରଣର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦରେ ଫାଟି ପଡୁଛି ଗାଁ । ଘରର କାନ୍ଥ ଓ ଛାତ ସବୁ ଫାଟି ଗଲାଣି । ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଘର ଭିତରେ ଶୋଇ ଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଲେ ଭୟରେ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକେ । ଏଭଳି ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କରେ ରହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ । ଗାଁର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସରି ଥିବାରୁ କମ୍ପାନୀ ଓ ପ୍ରଶାସନ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅସୁବିଧା ପ୍ରତି ଆଉ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । କୌଣସି ଉପାୟ ନପାଇ ଗାଁର ୨୮୦ଟି ପରିବାର ଓଡିଶା ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଲିଖିତ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି । ଏସବୁ କମ୍ପାନୀ ଓ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
କେନ୍ଦୁପତ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିଶାଳ ଆନ୍ଦୋଳନ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ
ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁଗୋଳ ହେବ ଏନର୍ଜି କ୍ୟାପିଟାଲ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଆବଶ୍ୟକୀୟ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଇଛି:
ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୋଇଲା ଖଣିର ଭୂ-ଅର୍ଜନ ଅଧିକାରୀ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ଯେଉଁମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ମାତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିକାରୀ ଅନେକ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ନେଉ ନାହାନ୍ତି । କମ୍ପାନୀ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ । ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ତାହା ହେବ ନାହିଁ । ଯାହା ନିୟମ ଅଛି ତାହା ହିଁ ଅନୁପାଳନ ହେଉଛି ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ