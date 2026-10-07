ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ବଦ୍ଧ-ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ
ଆମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବାରେ ଲାଗିଛୁ। ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଭଳି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଛୁ। ଆମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ସହ ବିଶ୍ୱରେ ନିଜ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରିଛୁ ।
Published : October 7, 2026 at 5:22 PM IST
ବଲାଂଗୀର: ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ସଭା ଓ ସେବା ଜ୍ୟୋତି ଯାତ୍ରା ବଲାଂଗୀର କୋଶଳ କଲମଣ୍ଡଳରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇ ଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେଓ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରି ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସମେତ ବଲାଂଗୀର ସାଂସଦ ସଂଗୀତା କୁମାରୀ ସିଂହ ଦେଓ, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ନବୀନ ଜୈନ ଓ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବିଧାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଶୁଣି ଥିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ନେତା ଓ ଜନତା ସମସ୍ତ ବିକଶିତ ଭାରତର ସେବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ୨୫ ବର୍ଷର ସେବା ପାଇଁ ଏକ ସେବା ଜ୍ୟୋତି ଯାତ୍ରା ବଲାଂଗୀର କୋଶଳ କଳାମଣ୍ଡଳରୁ ବଲଙ୍ଗୁରପାଟଣା ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଅବସରରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେଓ କହିଛନ୍ତି," ଆଜି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ୨୫ ବର୍ଷର ଦେଶ ସେବାକୁ ସାରା ଦେଶରେ ପାଳନ କରା ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ, ଦେଶ ସେବା ପ୍ରଥମେ । ଏବେ ଆମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବାରେ ଲାଗିଛୁ। ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଭଳି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆଜି ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଛୁ। ଆମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ସହ ବିଶ୍ୱରେ ନିଜ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରିଛୁ" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ସେହିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ଼ାକ୍ତର ମୁକେଶ ମହାଳିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, " ଆଜି ସାରା ଦେଶ ବିକଶିତ ସଂକଳ୍ପ ସଭା ଓ ଯାତ୍ରା ପାଳନ ଚାଲିଛି। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଯୁବା ଭାରତ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ କଥା ଉଠାଇଛନ୍ତି । ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ସେବା ଦେବାର ସଂକଳ୍ପ ନେବା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ 'ଆଇ ବିଲ ଡୁ' ର ନାରା ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ପାଳନ କରିବା । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗୁଜୁରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ; ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାରେ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟଙ୍କ ସହଯୋଗ ହେବ ସୁଦୃଢ଼