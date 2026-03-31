ଚିନ୍ତାରେ ରାମଗଡ଼ର ତରଭୁଜ ଚାଷୀ ! ଅଜଣା ରୋଗ ପୋକ ସାଙ୍ଗକୁ କାଳବୈଶାଖୀ ଝଡ଼ ଦେଉଛି ଦୁଃଖ
ଝଡ଼,ବର୍ଷା ଓ କୁଆ ପଥର ବୃଷ୍ଟି ଫଳରେ ଶତାଧିକ ଏକର ତରଭୁଜ ଚାଷ କ୍ଷତିର ଆଶଙ୍କାରେ, କ୍ଷତି ସହିବା ପରେ ଏବେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଲୋଡିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ ଚାଷୀ ।ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ପାଣି
Published : March 31, 2026 at 7:36 PM IST
ବୌଦ୍ଧ: ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ରାମଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତରଭୁଜ ଚାଷ ପାଇଁ ପରିଚିତ । ତେବେ ଏବର୍ଷ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଜଣା ରୋଗ ପୋକର ପ୍ରକୋପ ସହ ଅଦିନିଆ କାଳବୈଶାଖୀ ଝଡ଼,ବର୍ଷା ଓ କୁଆ ପଥର ବୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ତରଭୁଜ ଚାଷରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ରାମଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ଚାଷୀକୂଳ ପନିପରିବା ସହ ଖରା ଦିନରେ ତରଭୁଜ ଚାଷ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା ପରେ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ତରଭୁଜ ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ସ୍ୱାଦରେ ଭରପୁର ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ।
ସେପଟେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଚାହିଦା ଥିବାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମିରେ ଚାଷୀମାନେ‘ବ୍ଲୁ ଡାଇମଣ୍ଡ/କିରଣ ଡାଇମଣ୍ଡ’ ଓ ‘ଅଗସ୍ଥ୍ୟ’ ପ୍ରଜାତିର ତରଭୁଜ ଚାଷ କରିଛିନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏବର୍ଷ ତରଭୁଜ କିଆରୀରେ ଅଜଣା ରୋଗ ପୋକ ଲାଗି ଲତା ଶୁଖିଯାଉଥିବା ସହ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯାହା ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଅଚାନକ ଝଡ଼, ବର୍ଷା ଓ କୁଆ ପଥର ବୃଷ୍ଟି ଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବାରୁ ଏବେ ଚାଷୀମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ଆଶା-ଆଶଙ୍କାରେ ରହିଛନ୍ତି ।
ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀମାନେ କୌଣସି ବୀମା କିମ୍ବା ସରକାରୀ ସହାୟତା ନଥିବାରୁ ଏହି ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, କୃଷି ବିଭାଗ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଆବଶ୍ଯକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ରାମଗଡ଼ର ତରଭୁଜ ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ତରଭୁଜ ଚାଷୀ ଛବି ଗାଇଗୌରିଆ କହିଛନ୍ତି,"ରାମଗଡ଼ରେ 14ରୁ 15ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ତରଭୁଜ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ । ଏଠାରେ 100ରୁ 150 ଜଣେ ଚାଷୀ ରହିଛନ୍ତି । ଶହ ଶହ ଏକରେ ତରଭୁଜ ଚାଷ କରନ୍ତି ଲୋକେ । ଏହା କିଲୋ ପ୍ରତି 10ରୁ 11 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ । ଏଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ତରଭୁଜ ଯାଇଥାଏ । ହେଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବଂ ରୋଗ ପୋକ ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ସହଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବୌଦ୍ଧ