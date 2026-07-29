ETV Bharat / state

ଦୁଃଖ ଦେଲା ବର୍ଷା: ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବୁଡିଲା ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ଘରେ ପଶିଲା ପାଣି

ଲୋୟର ସୁକତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବଢ଼ିଛି ଜଳସ୍ତର । ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପଶିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଶେଖ୍‌ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ୍‌

Flood
ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବୁଡି ଯାଇଛି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 29, 2026 at 2:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ବଲାଙ୍ଗୀର: ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଗତ ଚାରି ଦିନ ହେବ ଜାରି ରହିଛି ବର୍ଷା । ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷାରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ । ଏପଟେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସବୁ ନଦୀ ନାଳରେ ପାଣି ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ସେହିପରି ଲୋୟର ସୁକତେଲ ଡ୍ୟାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ଗାଁକୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଣି ପଶିଛି । ଖାଲି ହୋଇ ସାରିଥିବା ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ସାରିଛି । ଏପରିକି ଖାଲି ହେବାକୁ ଥିବା ଗାଁ ଗୁଡିକେ ପାଣି ପଶି ଆଣ୍ଠୁଏ ।

ବଲାଙ୍ଗୀର ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ଜୀବନ (ETV Bharat Odisha)

ବିଶେଷ କରି ତବଲା ବାଞ୍ଜି, କୁମିଆ ପାଳି ଓ ଖୁଣ୍ଟ ପାଳି ଗ୍ରାମ ଏଯାଏଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ହୋଇନାହିଁ । ଫଳରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ଲହଡି ଖେଉଛି ।

Flood
ବୁଡିଲା ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ (ETV Bharat Odisha)

ବୁଡିଲା ଘର, ଜିଦ୍‌ରେ ଅଟଳ ଲୋକେ :

କୁମିଆ ପାଳି ଗ୍ରାମର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଛଟି ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ କୁମିଆ ପାଳି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବେବି ଉଚିତ୍ ଥଇଥାନ ଦାବିରେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜିଦରେ ଅଟଳ ଅଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଜିଦ ଯୋଗୁଁ ଲୋୟର ସୁକତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଲୋୟର ସୁକତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ଧାରଣା କ୍ଷମତା ୨୦୬ ମିଟର ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହାର ଜଳସ୍ତର ୨୧୨.୫୮ ମିଟରରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସେହିପରି ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟକୁ 3 ଲକ୍ଷ ୭୦ ହଜାର ଲିଟର ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି । ଦୁଇଟି ଗେଟ ଜରିଆରେ ୩ ଲକ୍ଷ ୬୭ ହଜାର ଲିଟର ପାଣି ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ନିଷ୍କାସିତ କରାଯାଉଛି । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଜଳସ୍ତର 202 ମିଟରକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ସମସ୍ତ ୨୯ ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ବୁଡ଼ିଯିବ ।

Flood
ପାଣି ଆଉ ପାଣି (ETV Bharat Odisha)

ଘରେ ପଶିଲା ପାଣି, ତଳିଆ ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ:

ଅନ୍ୟପଟେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗାଁ ଠୁ ସହର ସବୁଠି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ବଲାଙ୍ଗୀର ସହର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ରାଜୀବ ନଗର, ଚିମନି ଭାଟି ପଡ଼ା,ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ପଡ଼ାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ପାଣି ପଶିଛି। ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀର ସହର ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୋର୍ ନାଳରେ ତ୍ରୁଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ପାଣି ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ପଶୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ।

ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୋର୍ ମଧ୍ୟରେ ବିନା ସର୍ଭେରେ ସାତଟି ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି । ଯାହା ସବୁ ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ବଢ଼ାଇ ଆସିଛି। ଏପରିକି ଏହି ନାଳ ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଠିକାଦାର ପଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ଓ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ପଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

Flood
ଘରେ ପଶିଛି ପାଣି (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିଲେ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା:

ସେପଟେ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା ସହରର ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୋର୍ ବିକାଶ ନାଁରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ଓ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମାଣ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ହୋଇଥିବାର ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ନିର୍ମାଣ ସଂସ୍ଥା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛି । ଏହା ଉପରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ନିର୍ମାଣ ସବୁ ପାଇଁ ଏସବୁ ସ୍ଥିତି ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛି ।


ତେବେ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ବାସିନ୍ଦା ମମତା ବସ୍ତିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସବୁ ବର୍ଷ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଆମେ ଭୋଗୀ ଆସୁଛୁ । ଏଠି ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବ୍ରିଜ୍ ଅତି ନିମ୍ନମାନ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ତା ଉପରୁ ପାଣି ଯାଇଥାଏ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ନାନା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛୁ ।

ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା:

ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା ଲିକା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଗତ କିଛି ଦିନର ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବଲାଙ୍ଗୀରର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ରାଜୀବ ନଗର, ଚିମନୀ ଭାଟି ଓ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ପଡ଼ାର ପାଣି ଜମି ଥିଲା । ଆମେ ଯଥା ସମ୍ଭବ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ । ତେବେ ପିଡବ୍ଲୁଡି ବିଭାଗର ଏଠି ରାସ୍ତା ଓ ନାଳ ଥିବା ବେଳେ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ତ୍ରୁଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମାଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସମସ୍ୟା ହୋଇ ଆସୁଛି । ସେହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୋର୍ ନାଳରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିର୍ମାଣ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଏହି ନାଳର ପାଣି ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଓ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲୁଛି ।’


ଅଭିଯୋଗର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛନ୍ତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଏସ ଶତପଥୀ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୋରରେ ଯାହା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ତାହାର ଡିଜାଇନ୍ ସର୍ଭେ ପରେ ପାସ ହୋଇ ଆମେ କରିଛୁ । ସେହିପରି ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ପଡ଼ାର ବ୍ରିଜ୍ ବହୁ ପୁରୁଣା ଅଟେ । ତାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା । ଏଠି ଏକ ବ୍ରିଜ ହେଲେ ଏହାର ସମାଧାନ ହେବ ।’

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ବନ୍ୟାରେ ଉବୁଟୁବୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା: 44 ବ୍ଲକରେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ଯାଜପୁର ଦଶରଥପୁରରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବିଶାଳ ଘାଇ, 25 ପଞ୍ଚାୟତ ଜଳମଗ୍ନ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର

TAGGED:

BALANGIR HEAVY RAIN
WATERLOGGING
ବଲାଙ୍ଗୀର ବର୍ଷା
ଜଳବନ୍ଦୀ
ODISHA FLOOD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.