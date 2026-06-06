ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁନି ମହାନଦୀ ! ଚୁଆ ପାଣି ଭରସାରେ 120 ପରିବାର
କାମରେ ଆସୁନି ବସୁଧା ଯୋଜନା । ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗ୍ରାମରେ ଜଳକଷ୍ଟ, ଚୁଆ ପାଣି ଭରସାରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି 600 ଲୋକ । ରିପୋର୍ଟ- ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ
Published : June 6, 2026 at 10:22 AM IST
ଅନୁଗୋଳ: ଗାଁ ନିକଟରେ ବହି ଯାଇଛି ମହାନଦୀ । ହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଟୋପାଏ ପାଣି । ପିଇବା ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ । ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିଛି । ଗାଁ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ନାଳରୁ ଚୁଆ ଖୋଳି ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି । ରାତି ପାହିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଘାରୁଛି ପାଣି ଚିନ୍ତା । ପିଲା ଠାରୁ ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୂଆରୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡଫଟା ଖରାରେ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ସତକୋଶିଆ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରଡ଼ାପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ।
ଉତ୍କଟ ରୂପ ନେଉଛି ଜଳ ସମସ୍ୟା:
ଗୋଟିଏ ପଟେ ମହାନଦୀର ବିସ୍ତୃତ ନୀଳ ଜଳ ରାଶି, ଅନ୍ୟ ପଟେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭରପୁର ପାହାଡ଼ । ମଝିରେ ଅବସ୍ଥିତ କରଡ଼ାପଡା ଗାଁ । ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ ୧୨୦ ପରିବାରର ୬ଶହରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି । ଲୋକେ ଚାଷବାସ, ଜଙ୍ଗଳଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ମୂଲ ମଜୁରୀ କରି ଚଳନ୍ତି । ହେଲେ ଏଠାକାର ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପାନୀୟ ଜଳାଭାବ । ଖରାଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ରୂପ ନେଲାଣି ।
ଶୁଖିଯାଇଛି କୂଅ, ଅଚଳ ନଳକୂପ:
ଗାଁରେ ଥିବା ୧୦ରୁ ଅଧିକ ନଳକୂଅ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡିଛି । 2ଟି ଖୋଲା କୂଅ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖି ଯାଇଛି । ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରାୟ ୫ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପାଇପ ଯୋଗେ ଜଳଯୋଗାଣ ପାଇଁ ବୋର୍ ୱେଲ ଖୋଳା ଯାଇ ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଗାଁ ଭିତରେ ପାଇପ ବିଛା ଯାଇଛି । ହେଲେ ଖରା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲେ ବୋର୍ ୱେଲ୍ ଶୁଖି ଯାଉଥିବାରୁ ଆଉ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହୋଇ ପାରୁ ନାହିଁ । ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଗେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ତାହା ବି ୪/୫ଦିନରେ ଥରେ ମିଳୁଛି । ତେଣୁ ଲୋକେ ଖରା ଦିନେ ପିଇବା ପାଣି ଟୋପାଏ ପାଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି ।
ଗୃହ ପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପାଣି ବିନା ସଂକଟାପନ୍ନ ହୋଇ ପଡିଛି । ଗତ ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ହେଲା ଲୋକେ ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଗାଁ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ଜଙ୍ଗଲୀ ନାଳରୁ ଲୋକେ ଚୁଆ ଖୋଳି ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି । ଏବେ ସେହି ଚୁଆ ହିଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଭରସା ।
ସାହା ଭରସା ଚୁଆ:
ଗାଁ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 1 କିମି ଦୂରରେ ବହି ଯାଉଛି ଜଳେଶ୍ବର ନାମକ ଏକ ଜଙ୍ଗଲୀ ନାଳ । ଖରାଦିନେ ସେହି ନାଳରେ ପାଣି ଶୁଖି ଯାଉଛି । ତେଣୁ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ମହିଳା ନାଲରେ ଚୁଆ ଖୋଳି ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି । ଚୁଆରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ବାହାରୁ ନଥିବାରୁ ବାଲଟିଏ ପାଣି ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ଅନେକ ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଣି ପାଇଁ କଳି ଝଗଡା ହେଉଛି । ରାତି ପାହିଲେ ଘରକୁ କେମିତି ପାଣି ଆଣିବେ ମହିଳାଙ୍କ ସେହି ଚିନ୍ତା ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପମାତ୍ରା ୪୫ ଡିଗ୍ରୀ ଟପି ଯାଉଛି । ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସମୟରେ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ଧୁ ଧୁ ଖରାରେ ମଧ୍ୟ ଗରା ବାଲ୍ଟିରେ ଚୁଆରୁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣୁଛନ୍ତି । ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଦୃଶ୍ୟ ଆଖିରେ ନଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହେବ ନାହିଁ ।
କରଡାପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ଉମା ନାଏକ କହିଛନ୍ତି, "ନାଳରେ ପାଣି ନାହିଁ । ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗାଧୋଇବା ପାଧୋଇବା ଠାରୁ ନେଇ ପାନୀୟଜଳ ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ । ସକାଳେ ଓ ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଠାରୁ ଆସି ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇ ଯାଉଛୁ । ଗାଈ ଛେଳି ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଉଛି ।"
ଅନ୍ୟଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବନିତା ଦଳବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "3-4 ଦିନରେ ଥରେ ବୋରିଂରୁ ପାଣି ଆସୁଛି । ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହେଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ସାରା ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ନିଅଣ୍ଟ ।"
ବଢ଼ୁଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା:
ଏନେଇ ଟିକର ପଡାସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "କରଡ଼ାପଡ଼ା ଗାଁଟି ବହୁ ପୁରୁଣା । ସବୁବେଳେ ଏଠାରେ ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି । ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାରଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଥିବା ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ କରଡ଼ାପଡା ଗାଁର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ବୋଲି କହି ଏଡାଇ ଯାଉଛନ୍ତି । ସତକୋଶିଆ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକାଳ୍ପ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି । ଏପଟେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ିଚାଲିଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
କୋଇଲା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକକୁ ପିଟିଲା ବସ, କଣ୍ଡକ୍ଟର ମୃତ 6 ଗୁରୁତର
ଅନୁଗୋଳର ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଦନ୍ତାକୁ ସାତକୋଶିଆରେ ଛଡ଼ାଯିବା ଖବର; ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧ, ରେଞ୍ଜ ଅଫିସ ଘେରାଉ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ