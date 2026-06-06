ETV Bharat / state

ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁନି ମହାନଦୀ ! ଚୁଆ ପାଣି ଭରସାରେ 120 ପରିବାର

କାମରେ ଆସୁନି ବସୁଧା ଯୋଜନା । ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗ୍ରାମରେ ଜଳକଷ୍ଟ, ଚୁଆ ପାଣି ଭରସାରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି 600 ଲୋକ । ରିପୋର୍ଟ- ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ

Water Scarcity Karadapada Village under Satkosia Tiger reserve Angul Villagers depend nearby small stream
ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁନି ମହାନଦୀ, ଚୁଆ ପାଣି ଭରସାରେ କରଡ଼ାପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 6, 2026 at 10:22 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଅନୁଗୋଳ: ଗାଁ ନିକଟରେ ବହି ଯାଇଛି ମହାନଦୀ । ହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଟୋପାଏ ପାଣି । ପିଇବା ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ । ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିଛି । ଗାଁ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ନାଳରୁ ଚୁଆ ଖୋଳି ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି । ରାତି ପାହିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଘାରୁଛି ପାଣି ଚିନ୍ତା । ପିଲା ଠାରୁ ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୂଆରୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡଫଟା ଖରାରେ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ସତକୋଶିଆ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରଡ଼ାପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ।

ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁନି ମହାନଦୀ, ଚୁଆ ପାଣି ଭରସାରେ କରଡ଼ାପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ (ETV Bharat Odisha)

ଉତ୍କଟ ରୂପ ନେଉଛି ଜଳ ସମସ୍ୟା:
ଗୋଟିଏ ପଟେ ମହାନଦୀର ବିସ୍ତୃତ ନୀଳ ଜଳ ରାଶି, ଅନ୍ୟ ପଟେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭରପୁର ପାହାଡ଼ । ମଝିରେ ଅବସ୍ଥିତ କରଡ଼ାପଡା ଗାଁ । ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ ୧୨୦ ପରିବାରର ୬ଶହରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି । ଲୋକେ ଚାଷବାସ, ଜଙ୍ଗଳଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ମୂଲ ମଜୁରୀ କରି ଚଳନ୍ତି । ହେଲେ ଏଠାକାର ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପାନୀୟ ଜଳାଭାବ । ଖରାଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ରୂପ ନେଲାଣି ।

ଶୁଖିଯାଇଛି କୂଅ, ଅଚଳ ନଳକୂପ:
ଗାଁରେ ଥିବା ୧୦ରୁ ଅଧିକ ନଳକୂଅ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡିଛି । 2ଟି ଖୋଲା କୂଅ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖି ଯାଇଛି । ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରାୟ ୫ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପାଇପ ଯୋଗେ ଜଳଯୋଗାଣ ପାଇଁ ବୋର୍ ୱେଲ ଖୋଳା ଯାଇ ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଗାଁ ଭିତରେ ପାଇପ ବିଛା ଯାଇଛି । ହେଲେ ଖରା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲେ ବୋର୍ ୱେଲ୍ ଶୁଖି ଯାଉଥିବାରୁ ଆଉ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହୋଇ ପାରୁ ନାହିଁ । ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଗେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ତାହା ବି ୪/୫ଦିନରେ ଥରେ ମିଳୁଛି । ତେଣୁ ଲୋକେ ଖରା ଦିନେ ପିଇବା ପାଣି ଟୋପାଏ ପାଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି ।

ଗୃହ ପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପାଣି ବିନା ସଂକଟାପନ୍ନ ହୋଇ ପଡିଛି । ଗତ ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ହେଲା ଲୋକେ ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଗାଁ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ଜଙ୍ଗଲୀ ନାଳରୁ ଲୋକେ ଚୁଆ ଖୋଳି ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି । ଏବେ ସେହି ଚୁଆ ହିଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଭରସା ।

children to adults, are going out in the scorching heat to fetch water
ପିଲା ଠାରୁ ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁଆରୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡଫଟା ଖରାରେ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

ସାହା ଭରସା ଚୁଆ:
ଗାଁ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 1 କିମି ଦୂରରେ ବହି ଯାଉଛି ଜଳେଶ୍ବର ନାମକ ଏକ ଜଙ୍ଗଲୀ ନାଳ । ଖରାଦିନେ ସେହି ନାଳରେ ପାଣି ଶୁଖି ଯାଉଛି । ତେଣୁ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ମହିଳା ନାଲରେ ଚୁଆ ଖୋଳି ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି । ଚୁଆରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ବାହାରୁ ନଥିବାରୁ ବାଲଟିଏ ପାଣି ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ଅନେକ ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଣି ପାଇଁ କଳି ଝଗଡା ହେଉଛି । ରାତି ପାହିଲେ ଘରକୁ କେମିତି ପାଣି ଆଣିବେ ମହିଳାଙ୍କ ସେହି ଚିନ୍ତା ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପମାତ୍ରା ୪୫ ଡିଗ୍ରୀ ଟପି ଯାଉଛି । ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସମୟରେ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ଧୁ ଧୁ ଖରାରେ ମଧ୍ୟ ଗରା ବାଲ୍ଟିରେ ଚୁଆରୁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣୁଛନ୍ତି । ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଦୃଶ୍ୟ ଆଖିରେ ନଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହେବ ନାହିଁ ।

କରଡାପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ଉମା ନାଏକ କହିଛନ୍ତି, "ନାଳରେ ପାଣି ନାହିଁ । ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗାଧୋଇବା ପାଧୋଇବା ଠାରୁ ନେଇ ପାନୀୟଜଳ ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ । ସକାଳେ ଓ ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଠାରୁ ଆସି ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇ ଯାଉଛୁ । ଗାଈ ଛେଳି ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଉଛି ।"

Women Collecting water
ଚୁଆରୁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ମହିଳା (ETV Bharat Odisha)

ଅନ୍ୟଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବନିତା ଦଳବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "3-4 ଦିନରେ ଥରେ ବୋରିଂରୁ ପାଣି ଆସୁଛି । ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହେଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ସାରା ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ନିଅଣ୍ଟ ।"

ବଢ଼ୁଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା:
ଏନେଇ ଟିକର ପଡାସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "କରଡ଼ାପଡ଼ା ଗାଁଟି ବହୁ ପୁରୁଣା । ସବୁବେଳେ ଏଠାରେ ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି । ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାରଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଥିବା ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ କରଡ଼ାପଡା ଗାଁର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ବୋଲି କହି ଏଡାଇ ଯାଉଛନ୍ତି । ସତକୋଶିଆ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକାଳ୍ପ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି । ଏପଟେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ିଚାଲିଛି ।"

Woman is carrying water
ମହିଳା ପାଣି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)
୬ଶହରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି ଏହି ଜଙ୍ଗଲୀ ନାଳ ଚୁଆ । ଆଉ କିଛିଦିନ ପରେ ଚୁଆରୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ବାହାରିବ ନାହିଁ । ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଣ ହେବ ତାହା ସମୟ ହିଁ କହିବ ।
Residents of Kardapada village dependent on Small Stram water
ଚୁଆ ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ କରଡ଼ାପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

କୋଇଲା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକକୁ ପିଟିଲା ବସ, କଣ୍ଡକ୍ଟର ମୃତ 6 ଗୁରୁତର

ଅନୁଗୋଳର ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଦନ୍ତାକୁ ସାତକୋଶିଆରେ ଛଡ଼ାଯିବା ଖବର; ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧ, ରେଞ୍ଜ ଅଫିସ ଘେରାଉ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ

TAGGED:

ଅନୁଗୋଳ ଜଳକଷ୍ଟ
ANGUL WATER SCARCITY
SATKOSIA TIGER RESERVE
MAHANADI WATER SCARCITY
WATER SCARCITY KARADAPADA VILLAGE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.