ETV Bharat / state

ଟଳିନି ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା; 'ଆଗାମୀ ୪୮ଘଣ୍ଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ମହାନଦୀରେ ବଢୁଛି ଜଳପ୍ରବାହ, ବୈତରଣୀ-ଜଳକାରେ ସତର୍କ ନଜର'

ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ବର୍ଷା, ଉପରମୁଣ୍ଡର ଜଳପ୍ରବାହ, ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର, ନଦୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗେଜ୍ ,ଏହି 4ଟି ଦିଗ ଆଗାମୀ ସ୍ଥିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ

EIC DILIP ROUT
ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 16, 2026 at 8:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat




ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ କମିଥିଲେ ବି ଟଳିନି ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ! ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ପରେ ନଦୀ ନାଳାରେ ବଢ଼ୁଛି ଜଳପ୍ରବାହ । ମହାନଦୀର ଉପରମୁଣ୍ଡରୁ ତଳମୁଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଜଳପ୍ରବାହ ଉପରେ ରହିଛି ନଜର । ଏପଟେ ହୀରାକୁଦରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ରେଙ୍ଗାଲି ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଉଚ୍ଚ ଜଳସ୍ତର । ସେପଟେ ବୈତରଣୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଓ ଜଳକା ନଦୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିଛି ପ୍ରଶାସନ । ତେବେ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଥିବାରୁ ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିବ, ତାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଛି ଚିନ୍ତା ।


ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, "ଆଗାମୀ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । କାରଣ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାର ବର୍ଷା ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଉତ୍ତର ଓ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି କେନ୍ଦୁଝରର ବାଂଶପାଳରେ ୧୩୫.୬ ମିଲିମିଟର । ଦେବଗଡ଼ର ବାରକୋଟରେ ୧୩୫.୨ ମିମି, ସମ୍ବଲପୁର ଜମନକିରାରେ ୧୨୬ ମିମି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଗୁରୁଣ୍ଡିଆରେ ୧୨୪ ମିମି ଓ କେନ୍ଦୁଝର ସହରରେ ୧୧୬.୫ ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଛି । କେବଳ ତଳମୁଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି । ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ନଦୀର ଜଳପ୍ରବାହ ଉପରେ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ।"

ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ (ETV Bharat Odisha)



ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମହାନଦୀର ଡାଉନ୍‌ଷ୍ଟ୍ରିମ୍‌ରେ ଜଳପ୍ରବାହ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବେ ବଢ଼ିଛି । ସକାଳ ୯ଟାର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଖଇରମାଳରେ ପ୍ରବାହ ୧ ଲକ୍ଷ ୩ ହଜାର କ୍ୟୁସେକ୍, ବାରମୂଳରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୮ ହଜାର କ୍ୟୁସେକ୍ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୬୯ ହଜାର ୫୭୨ କ୍ୟୁସେକ୍ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଏହି ତଥ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକ, କାରଣ ହୀରାକୁଦରୁ ଛଡ଼ାଯାଉଥିବା ପାଣି ତଳମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସମୟ ଲାଗେ । ବିଭାଗୀୟ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହୀରାକୁଦରୁ ଖଇରମାଳ, ବାରମୂଳ ଓ ମୁଣ୍ଡଳୀ ଯାଏଁ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବାରେ ପ୍ରାୟ ୧୨ରୁ ୧୮ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିପାରେ ।




ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ, ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ସକାଳ ୯ଟାରେ ୬୧୭.୨୭ ଫୁଟ୍ ଥିବା ବେଳେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କ୍ଷମତାର ୫୪ ପ୍ରତିଶତ ପାଣି ରହିଛି। ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ୨ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ରହିଛି ଏବଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ ‘ରାଇଜିଂ’। ରେଙ୍ଗାଲିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏଠାରେ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ୯୨.୬ ପ୍ରତିଶତ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ରହିଛି ଏବଂ ୨ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଅଛି। ଏଠାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ ମଧ୍ୟ ‘ରାଇଜିଂ’। ବୈତରଣୀର ଆଖୁଆପଦାରେ ଜଳସ୍ତର ୧୮.୫୩ ମିଟର, ଯାହା ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୧୮.୩୩ ମିଟରଠାରୁ ୦.୨୦ ମିଟର ଅଧିକ । ଏଠାରେ ଜଳସ୍ତରର ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ ‘ରାଇଜିଂ’। ସେହିଭଳି ଜଳକାର ମାଥାନି ରୋଡ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଗେଜ୍‌ରେ ଜଳସ୍ତର ୬.୫୨ ମିଟର, ଯାହା ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୬.୫ ମିଟରଠାରୁ ୦.୦୨ ମିଟର ଅଧିକ । ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଜଳସ୍ତର ସ୍ଥିର ନୁହେଁ, ବରଂ ‘ଷ୍ଟେଡି’ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।



ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆଗାମୀ ବର୍ଷା ପୂର୍ବାନୁମାନ । ୧୬ ଓ ୧୭ ଅଗଷ୍ଟରେ ବୈତରଣୀ, ବୁଢାବଳଙ୍ଗ, ଲୋୟର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଅବବାହିକାରେ ୨୬ରୁ ୩୭ ମିମି ବର୍ଷାର ଅନୁମାନ ରହିଛି । ଲୋୟର ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁଇ ଦିନ ୧୧ରୁ ୨୫ ମିମି ବର୍ଷା ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି । ତେଣୁ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ,ବର୍ଷା କେତେ ହେବ ତାହା ନୁହେଁ, ଉପରମୁଣ୍ଡର ବର୍ଷା ଓ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ଆସୁଥିବା ପାଣି ମିଶି ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଜଳସ୍ତର କେତେ ବଢ଼ାଇବ ? ଏବେ ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କାକୁ କେବଳ ବର୍ଷାର ପରିମାଣରେ ମାପିଲେ ହେବ ନାହିଁ । ବର୍ଷା, ଉପରମୁଣ୍ଡର ଜଳପ୍ରବାହ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ନଦୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗେଜ୍ ,ଏହି ଚାରିଟି ଦିଗ ମିଶି ଆଗାମୀ ସ୍ଥିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ । ବିଶେଷକରି ବୈତରଣୀର ଆଖୁଆପଦା ଓ ଜଳକାର ମାଥାନିରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବାରୁ ତଳମୁଣ୍ଡର ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ହେବ । ବର୍ଷା ହୁଏତ କମିପାରେ, କିନ୍ତୁ ନଦୀର ପାଣି କମିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ । ତେଣୁ ଆଗାମୀ ୨୪ରୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ଓଡ଼ିଶାର ନଦୀ ଅବବାହିକା ପାଇଁ ରହିବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ରାଜ୍ୟର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ; ସବୁ ଅଫିସରଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ, ଏ ବର୍ଷ 27% ଅଧିକ ବର୍ଷା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

ODISHA FLOOD SITUATION
WATER RESOURCES DEPARTMENT
ODISHA HEAVY RAIN FLOOD
ODISHA FLOOD NEWS
EIC DILIP ROUT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.