ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ରାଜଧାନୀ, ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଛିନ୍ନ ହେଲା ବୈଭବ ନଗର
ଜଳବନ୍ଦୀ ପାଇଁ ୪ ଦିନ ହେବ ଘରୁ ବାହାରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ । ରିପୋର୍ଟ ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : July 4, 2026 at 2:52 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ରାଜଧାନୀ । ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ବୈଭବ ନଗର। ଜଳବନ୍ଦୀ ପାଇଁ ୪ ଦିନ ହେବ ଘରୁ ବାହାରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ । ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ରାଜଧାନୀ। ତିନି ଦିନ ହେବ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଭିଜୁଛି ପୁରା ସହର। ଶୁକ୍ରବାର ଠୁ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଲାଗିରହିଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଭୁଷୁଡିଛି ଡ୍ରେନେଜ ଭିତ୍ତିଭୂମି। ବିଶେଷକରି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପାଣି ପଶିଥିବା ବେଳେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ ।
ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରର ୪ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ସ୍ଥିତି ବେହାଲ । ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ। ଦୀର୍ଘ ୪ ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ହୋଇ ପାରୁନି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ।
ଜଳବନ୍ଦୀ ରାଜଧାନୀ
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ବିଏମସି କମିଶନର ଓ ମେୟରଙ୍କୁ ଭେଟି ରାସ୍ତା ଓ ଡ୍ରେନ୍ ସମସ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ । ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ରାସ୍ତାରେ ଜମିଛି ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି। ବର୍ଷାଜଳ ଜମିବା ଯୋଗୁ ବିଏମସି ର 4 ନମ୍ବର ଓ୍ୱାର୍ଡର ବୈଭବ ନଗର ଏବେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏବେ ନିଜ ଘର ଛାଡି ନିଜ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ଗାଁ ଅଭିମୁଖେ ।
ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଲାଗିଥିବା ବୈଭବ ନଗର ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଡ୍ରେନ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ଓ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଜମି ରହିଛି। କେଉଁଠି ଆଣ୍ଠୁଏ ତ କେଉଁଠି ପେଟେ ପାଣି। ଛାତ୍ରାଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍କୁଲ୍ କଲେଜ ଏକ ସପ୍ତାହ ହେଲାଣି ବନ୍ଦ । ରୋଗରେ ପଡିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ।
ଜଳ ନିଷ୍କାସନରେ ଫେଲ୍ ବିଏମସି
ବୈଭବ ନଗର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ୪ ରୁ ୫ ଦିନ ଧରି ପାଣି ଜମି ରହିଥିବାରୁ ଡେଙ୍ଗୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଶାବାହିତ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସରୀସୃପ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଘରେ ପସିଲେଣି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ BMCର 'ଏଭାକ୍ୟୁଏସନ୍' ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ବିଏମସି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ସେଲରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନାହିଁ। ପିଲା ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆଶଙ୍କାରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକେ ଯାତାୟତ କରିପାରୁନାହାଁନ୍ତି।
ଦୈନଦିନ ଯାତାୟତରେ ଅସୁବିଧା, BMC ତୁରନ୍ତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ, ନାଳ ସଫା ଭଳି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜଧାନୀ ଗଳି କନ୍ଦିରେ ଥିବା ଡ୍ରେନ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସି ମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ନିଜସ୍ୱ RAT ଟିମ କାମ କରୁଛି । ଯେଉଁ ସବୁ ଏଜେନ୍ସି ଡ୍ରେନ ସଫା କାମରେ ଖିଲାପ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉଛି । ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 4 ସମେତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ନୂଆ କଲୋନୀରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଡ୍ରେନେଜ ସମସ୍ୟା ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ରାଜଧାନୀର ଡ୍ରେନେଜର ଢାଞ୍ଚାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଆଇଆଇଟି ରୂରକି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଏମସି ମେୟର।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Rain Alert: ବଳୁଆ ହେଉଛି ଲଘୁଚାପ, ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୫ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଲା ଗଁପୁର ଗାଁ, ପ୍ରଭାବିତ ୩ ହଜାର ଗ୍ରାମବାସୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର