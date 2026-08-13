ପୁଣି ଉବୁଟୁବୁ ବାଲେଶ୍ବର ସହର, ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳବନ୍ଦୀ
ଉତ୍ତର ଓଡିଶା ଏବଂ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ଆଜିଠୁ ବର୍ଷା ବଢିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ରିପୋର୍ଟ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : August 13, 2026 at 2:27 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ସହରର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ଆର୍ସିସି ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ମଞ୍ଜୁରି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ତଥାପି ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଦ୍ବିତୀୟଥର ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ସବୁଠି ପାଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗୋଟିଏ ରାତିର ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ସହରର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଜମିବା ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଢେଉ ମାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସହରର ଦରଜିପୋଖରୀ, ଗୁଡିପଦା, କଂଗ୍ରେସ ଗଳି, ଉଦୟ ନଗର, ନୂଆସାହି, ଚିଡ଼ିଆପୋଲ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମିଛି।
ରେମୁଣା ପଟୁ ସହରର ପ୍ରବେଶ ପଥ କୁହାଯାଉଥିବା ନୂଆସାହି ଛକରେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଲହଡି ମାରୁଛି। ଏମିତି କି ସହରର ଚିଡ଼ିଆ ପୋଲ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦୋକାନ ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେପଟେ ଆଜିଠୁ ବର୍ଷା ବଢିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଉତ୍ତର ଓଡିଶା ଏବଂ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ପୁଣିଥରେ ଉବୁଟୁବୁ ବାଲେଶ୍ବର
ନୂଆସାହି ଛକରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ହେଲେ ୩ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଢେଉ ମାରେ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ରାସ୍ତାରୋକ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ପୁଣି ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବାଲିଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ରେମୁଣା (ହରିପୁର ମହାନାଳ) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ସିସି ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ବିଭାଗ ସଂଶୋଧିତ ପ୍ରଶାସନିକ ମଞ୍ଜୁରି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୧୭ କୋଟି ୭୪ ଲକ୍ଷ ୬୩ ହଜାର ଟଙ୍କାର ମଞ୍ଜୁରି ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ୨୬ କୋଟି ୫ ଲକ୍ଷ ୭୩ ହଜାର ୬୦୦ ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଜଳବନ୍ଦୀରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ବୋଲି ସଦର ବିଧାୟକ ମାନସ ଦତ୍ତ କହିଥିଲେ। ହେଲେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସହରବାସୀ ପୁଣି ଜଳବନ୍ଦୀରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି।
ସହର ସାରା ପାଣି ଘେରରେ ଥିବା ବେଳେ ନୂଆସାହି ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଲହରୀ ମାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହୁଛନ୍ତି ସରକାର ଅର୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି କାମ ହେବ। ଦୁଇ ସାଇଡରେ ୧୦ ଫୁଟ ଲମ୍ବାର ଡ୍ରେନ୍ ହେବ । କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ କେହି ନାହିଁ । ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଖରାପ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି। ମାହେଶ୍ୱରୀ ଭବନ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରାୟ ଅଣ୍ଟା ଯାଏଁ ପାଣି ଅଛି। ଏଠି ନୂଆସାହି ଛକରେ ବି ଅଣ୍ଟା ଉପରେ ପାଣି ଅଛି। ପାଣିର ସ୍ରୋତ ବି ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଅଛି ଓ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହୋଇ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତୁ।"
ଗତ ଜୁଲାଇ 27ରେ ଦୁଇଦିନ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ହୋଇଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ସହର । ସହରର ଦରଜିପୋଖରୀ, ଗୁଡିପଦା, କଂଗ୍ରେସ ଗଳି, ଉଦୟ ନଗର, ନୂଆସାହି, ଚିଡ଼ିଆପୋଲ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମିଥିଲା । ରେମୁଣା ପଟୁ ସହରର ପ୍ରବେଶ ପଥ କୁହାଯାଉଥିବା ନୂଆସାହି ଛକରେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଲହରୀ ମାରୁଥିଲା। ଏମିତି କି ସହରର ଚିଡ଼ିଆ ପୋଲ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦୋକାନ ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାର ନୀଳଗିରି, ସୋର, ରେମୁଣା, ବାହାନଗା ଆଦି ବ୍ଳକରେ ଅନେକ ପରିବାର ପାଣି ଘେରରେ ରହିଥିବାବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ବରରେ ପାଣି ପଶି ଶତାଧିକ କାର ଖରାପ, ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟରରେ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜଳବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ! ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ କଟୁଛି ଜୀବନ; ବାଲେଶ୍ବରରେ ଗଲାଣି ତିନି ଜୀବନ, ଭାଙ୍ଗିଛି ୫୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଘର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର