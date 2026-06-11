କାଗଜ କଲମରେ ଚାଲିଛି ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ! ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ମହିଳା
ମକ୍ରାଗୁଡା ଗ୍ରାମରେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଶେଷରେ ଏନେଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମହିଳା। ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ କୁମାର ସିଂ
Published : June 11, 2026 at 4:38 PM IST
କଳାହାଣ୍ଡି: ଖରାଦିନେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳବିକଳ ହେବା ପରେ ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ଗରାମାଠିଆ ଥୋଇ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି । ବାରମ୍ୱାର ପାଣି ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟର ଗୁହାରି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସି ମହିଳାମାନେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଲେତେର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ମକ୍ରାଗୁଡା ଗ୍ରାମରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି । ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହି ଗ୍ରାମକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ କାଗଜକଲମରେ ସୀମିତ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି । ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି।
ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଦାବି:
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରାମରେ କିଡନୀ ରୋଗରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏହାପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଓ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଛି । ପାଣି ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଦାବିରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୧୦ଟାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଧର୍ମଗଡ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ମୁଖ୍ୟରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ତୁରନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସହ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମହିଳାମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ, ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶାସନ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅସୁବିଧା ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ । ଏହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି । ତେଣୁ ଗାଁ ଲୋକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତୁରନ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରାଯିବ ।
ପାନୀୟଜଳ ଦାବିରେ ମହିଳା:
ଜଣେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ମହିଳା ଦୀପା ମହାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, "ପାଣି ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛୁ । ଆଜିକୁ ଏତେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ କହି ଆସୁଛୁ କିନ୍ତୁ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ମିଳୁଛି କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୃତି । ଖରାଦିନରେ ଆମକୁ ପିଇବା ପାଣିର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି । ନଳକୂପରୁ ପାଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ନଦୀକୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ହେଲେ ନଦୀରେ ବି ପାଣି ନାହିଁ ।" ତେଣୁ ଆମେ ମହିଳା ମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାସ୍ତାରେ ବସିଛୁ । ସରକାର ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପାଣି ନ ଯୋଗାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ମହିଳା ଜଣକ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
କେସିଙ୍ଗାରେ ମାଡ଼ିଗଲା କଣ୍ଟେନର; ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଦୁଇ ମୃତ
'ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ମିଳିନି ଟୋକନ' , ମାସେ ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳନରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ୧୫ ହଜାର ଚାଷୀ
ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲା ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ; ହେଲାନି ପଞ୍ଜିକରଣ, ଚିନ୍ତାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଚାଷୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି