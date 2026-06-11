ETV Bharat / state

କାଗଜ କଲମରେ ଚାଲିଛି ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ! ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ମହିଳା

ମକ୍ରାଗୁଡା ଗ୍ରାମରେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଶେଷରେ ଏନେଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମହିଳା। ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ କୁମାର ସିଂ

Water Life Mission implemented on paper, women join movement for drinking water problem
କାଗଜ କଲମରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ, ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ମହିଳା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 11, 2026 at 4:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କଳାହାଣ୍ଡି: ଖରାଦିନେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳବିକଳ ହେବା ପରେ ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ଗରାମାଠିଆ ଥୋଇ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି । ବାରମ୍ୱାର ପାଣି ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟର ଗୁହାରି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସି ମହିଳାମାନେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଲେତେର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ମକ୍ରାଗୁଡା ଗ୍ରାମରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି । ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହି ଗ୍ରାମକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ କାଗଜକଲମରେ ସୀମିତ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି । ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି।

କାଗଜ କଲମରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ, ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ମହିଳା (ETV Bharat Odisha)

ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଦାବି:
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରାମରେ କିଡନୀ ରୋଗରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏହାପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଓ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଛି । ପାଣି ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଦାବିରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୧୦ଟାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଧର୍ମଗଡ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ମୁଖ୍ୟରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ତୁରନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସହ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମହିଳାମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

Water Life Mission implemented on paper, women join movement for drinking water problem
କାଗଜ କଲମରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ, ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ମହିଳା (ETV Bharat Odisha)

ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ, ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶାସନ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅସୁବିଧା ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ । ଏହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି । ତେଣୁ ଗାଁ ଲୋକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତୁରନ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରାଯିବ ।

Water Life Mission implemented on paper, women join movement for drinking water problem
କାଗଜ କଲମରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ, ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ମହିଳା (ETV Bharat Odisha)

ପାନୀୟଜଳ ଦାବିରେ ମହିଳା:
ଜଣେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ମହିଳା ଦୀପା ମହାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, "ପାଣି ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛୁ । ଆଜିକୁ ଏତେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ କହି ଆସୁଛୁ କିନ୍ତୁ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ମିଳୁଛି କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୃତି । ଖରାଦିନରେ ଆମକୁ ପିଇବା ପାଣିର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି । ନଳକୂପରୁ ପାଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ନଦୀକୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ହେଲେ ନଦୀରେ ବି ପାଣି ନାହିଁ ।" ତେଣୁ ଆମେ ମହିଳା ମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାସ୍ତାରେ ବସିଛୁ । ସରକାର ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପାଣି ନ ଯୋଗାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ମହିଳା ଜଣକ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

କେସିଙ୍ଗାରେ ମାଡ଼ିଗଲା କଣ୍ଟେନର; ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଦୁଇ ମୃତ

'ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ମିଳିନି ଟୋକନ' , ମାସେ ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳନରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ୧୫ ହଜାର ଚାଷୀ

ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲା ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ; ହେଲାନି ପଞ୍ଜିକରଣ, ଚିନ୍ତାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଚାଷୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି

TAGGED:

KALAHANDI WATER CRISIS
ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଯୋଜନା କଳାହାଣ୍ଡି
IMPLEMENTAL ISSUE KLAHANDI
JAL JEEVIKA MISSION ISSUE KALAHANDI
WATER LIFE MISSION KALAHANDI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.